دعم مالي لممرضتين مصابتين في حادثتي سير‎

هسبريس من الرباط

أعلنت مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة أنها قدمت دعما ماديا استثنائيا لممرضتين تعرضتا لحادثتين منفصلتين بزاكورة وميسور أثناء مزاولتهما لواجبهما المهني.

بلاغ لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه في إطار المادة 4 من القانون 19.10، وعملا على مواكبة حالتهما الاجتماعية والمادية، تم تخصيص دعم مادي للممرضة "م.ك"، إثر حادثة السير الأليمة التي تعرضت لها عند مدخل مدينة زاكورة يوم 6 دجنبر الماضي، والتي توجد الآن قيد العلاج بمستشفى محمد السادس بمراكش، وكذا الممرضة "ح. أ" التي تعرضت لحادثة يوم فاتح يناير الجاري بين ميسور وبولمان.

وأكد البلاغ أن وزير الصحة قام يوم 26 دجنبر الماضي، مرفوقا برئيس المؤسسة، سعيد الفكاك، ومسؤولي المستشفى، بزيارة الممرضة "م. ك" (ضحية حادثة زاكورة) للاطمئنان على صحتها والاطلاع على ظروف استشفائها.

كما قام الكاتب العام لوزارة الصحة، عبد الإله بوطالب، يقول البلاغ، نيابة عن وزير الصحة، بمعية رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، بتفقد الحالة الصحية للممرضة "ح. أ" (ضحية حادثة ميسور) بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس يوم الجمعة الماضي.

وأكدت مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة أنها ستبقى مجندة وحريصة على تتبع ومواكبة مثل هذه الحالات، وذلك وفق ما تنص عليه نصوصها القانونية ومقررات اللجنة المديرية.