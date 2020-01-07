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الرئيسية | مجتمع | "ك.د.ش" توافق على احتضان أنشطة "لجنة بودا"

"ك.د.ش" توافق على احتضان أنشطة "لجنة بودا"

"ك.د.ش" توافق على احتضان أنشطة "لجنة بودا"
ياسين أوشن
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 00:38

بعد حرمان "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين" من مقر لعقد ندوة صحافية الأحد قصد التعريف بملف المعتقل "بودا" المتابع بتهمة "المس بالمقدسات"، أبدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موافقتها على وضع مقرها بمدينة خنيفرة رهن إشارة اللجنة.

وفي التفاصيل، قال محمد زندور، منسق "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين"، إن "تدوينة فيسبوكية لمسؤول مركزي في النقابة المذكورة يندد فيها بالاعتقال السياسي والتضييق على حرية الرأي والتعبير، ويستغرب دواعي حرمان اللجنة من المقر، كانت سببا في تغيير موقف المسؤولين المحليين عن النقابة".

وزاد زندور، في تصريح لهسبريس، أن "اللجنة تأسست للدفاع عن المعتقلين السياسيين محليا والمشاركة في الأشكال الوطنية، نظرا لتمادي الدولة عبر أجهزتها محليا في مصادرة الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر السلميين. علاوة على هذا، فإن الغرض من الندوة هو إطلاع الرأي العام على مستجدات ملف بودا، وسنعلن لاحقا عن تاريخ اللقاء بعد اجتماع مع باقي أعضاء اللجنة".

تجدر الإشارة إلى أن "لجنة بودا" سبق أن أصدرت بلاغا تناشد فيه "الشرفاء في النقابات المتوفرة على مقرات بخنيفرة للتمرد على تعليمات وأوامر الدولة البوليسية المنتهكة لكل الحقوق والحريات الأساسية"، مجددة "دعوتها إلى عموم النقابيين الشرفاء والأحزاب السياسية والجمعيات للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الخميس 09 يناير 2020 ابتداء من الساعة الـ30: 12 قبل انطلاق جلسة محاكمة (بودا)".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - nabil الثلاثاء 07 يناير 2020 - 00:57
اظن ان حرية التعبير لها حدود .يمكن للمرء ان ينتقد التصرفات و الاعمال العمومية .لكن ان يسب المرء شخصا لعينه لا و الف لا. و هذا يتعارض مع مبادئ الاسلام فما بالكم بمن ينتقد المقدسات .
قبل ان يولد و بعد ان ولج المدارس القانون حدد المقدسات .اذن فلماذا التطاول ؟.
ان لم يعترف بهذا القانون فعليه ان يغادر هذا البلد ليعرف قيمة ما تم تحقيقه و هو في فترة الطفولة و ليعرف كيف حصل والداه على قوت يومه .
سبحان الله ان تركنا المجال مفتوحا فكل من هب و دب سيفعل ما يريده دون حسيب او رقيب و هذا ما يسمى (السيبة).و شكرا هسبريس
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6
2 - عبدالواحد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 00:59
بودا مشتق إسم من البوذية أي بعيد عن الإسلام
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6
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