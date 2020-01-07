24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1518:3819:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تقترب من الركود (5.00)

  2. ملف "مون بيبي" .. القضاء يزيد كفالة دنيا باطما ويسحب جواز سفرها (5.00)

  3. محاكمة تلميذين بسبب "كلمات الراب" تثير غضب فيسبوكيين وحقوقيين (5.00)

  4. فن الجداريات (5.00)

  5. الحكومة تضع قرار إعلان عطلة "رأس السنة الأمازيغية" بيد الملك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | إسقاط بوعياش صفة السياسة عن معتقلي الريف يثير امتعاض حقوقيين

إسقاط بوعياش صفة السياسة عن معتقلي الريف يثير امتعاض حقوقيين

إسقاط بوعياش صفة السياسة عن معتقلي الريف يثير امتعاض حقوقيين
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:00

لمْ تتراجع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن تصريحاتها السّابقة لمّا أنْكرت وجود "معتقلين سياسيين" في المغرب؛ فقد نفتْ مرةً أخرى عن معتقلي "حراك الريف" صفة المعتقلين السياسيين، مبرزةً أنّ "موقفها مؤسَّس على المرجعيات الدولية في حقوق الإنسان".

وحاولت بوعياش تبْرير موقفها من الاعتقال السّياسي في المغرب مستندةً إلى المرجعية الحقوقية الدّولية، قائلة: "في ما يتعلق بالحق في التظاهر، فحين تكون الدّواعي سياسية ويعرف التظاهر عنفا، فإن صفة الاعتقال السياسي تسقط عنك، لأن العنف يدخلك مباشرة إلى القانون الجنائي"، وفق تعبيرها.

وتعرّفُ منظمة العفو الدولية المعتقل السياسي بأنه "شخص معتقل لأسباب سياسية، أي لمعارضته، باستعمال العنف أو بدونه، للسلطة القائمة في وطنه (سواء كانت الدولة التي ينتمي إليها معترف بها دوليا أم لا)".

وتشمل هذه الفئة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، كل "شخص متهم أو مدان في جريمة عادية مثل القتل أو السرقة تم اقترافها لأسباب سياسية، وذلك بغاية دعم أهداف جماعة معارضة".

كما تعرّف المنظمة الدّولية المعتقل السّياسي بأنّه "شخص متهم أو مدان في جريمة عادية ترتكب في سياق سياسي، مثل مظاهرة لنقابة أو لمنظمة فلاحين"، و"كل عضو مشتبه في انتمائه أو معروف بانتمائه إلى جماعة معارضة مسلحة تمت إدانته بالخيانة أو "التآمر".

وانشغَلَ النّسيج الحقوقي المغربي، خلال اليوْمين السّابقين، بخرجة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي نفتْ وجود معتقلين سياسيين في المغرب، قائلة إن المتابعين في أحداث الحسيمة ليسوا معتقلين سياسيين.

عذر أقبح من زلة

قال الناشط الحقوقي خالد البكاري إنّ "تعليل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمثّل عذرا أقبح من زلة، ذلك أنها ربطت ذلك بمزاعم أعمال عنف تورط فيها معتقلو الحراك، في حين إن هذه هي رواية الأمن، وليست الواقع".

وصرّح البكاري لهسبريس بأنّه "فعلا حدثت أعمال عنف كما حدثت تدخّلات عنيفة من طرف الأجهزة الأمنية غير خاضعة لمبدأ التناسبية، لكن تلك الوقائع لا تشمل أغلبية المعتقلين، كما أن الاعتقال السياسي لا علاقة له بالسلمية أو العنف، بل له علاقة بطبيعة الملف، وهذا الملف هو ملف سياسي بإجماع الحقوقيين وطنيا ودوليا".

كذلك، وبالنّظر إلى صكوك الاتهام، يضيفُ البكاري، فإن "حدوث العنف لا يلغي صفة المعتقل السياسي، بل يلغي فقط صفة معتقل الرأي"، مبرزاً أنّ "أغلب معتقلي حراك الريف لا تنطبق عليهم فقط صفة المعتقلين السياسيين، بل كذلك صفة معتقلي الرأي".

إدانة العنف

قال النّاشط الحقوقي سعيد العمراني إنّ "بوعياش بعد فشلها في حلحلة الوضع وإيجاد حل للملف الذي عُينت من أجله أو تقديم مقترح للدولة وفق ما يسمح به القانون باعتبار أن المجلس الوطني مؤسسة دستورية، انتقلت من موقع الوساطة إلى موقع السّلطة".

وأضاف أنّه "بدل البحث عن حل للمشكل عن طريق الحوار، خرجت بوعياش بتصريحات مستفزة لمزيد من التأزيم وفقدان الثقة كليا في مؤسسات الدولة، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

واعتبر المتحدث أنّ "الزفزافي ورفاقه يدينون العنف، ولهم ملف مطلبي مكتوب قابل للتحقيق، ومسيراتهم كانت كلها سلمية، وحتى بعض المعتقلين المتورطين في المواجهات فقد أتى ذلك بعد تدخل الأجهزة الأمنية وإغلاق كل أبواب الحوار".

وأردف الناشط الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "أعرفُ بعض المعتقلين شخصيا، وهناك من درس معي في الجامعة كالمعتقل السياسي حبيب الحنودي، إنهم من الملائكة ومستحيل أن يقترفوا ما ورد في محاضر الضابطة القضائية من تهم".

وشدّد العمراني على أنّ "المجلس الوطني في عهد إدريس اليزمي أنجز تقريرا أقر فيه بممارسة التعذيب في حق المعتقلين، وهذا كان كافيا لتبرئتهم جميعا من التهم الموجهة إليهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عمر تمارة الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:06
عندها ااحق هؤلاء ليسوا معتقلين سياسيين بل ارادوا إشعال الفتنة في المملكة الشريفة المغربية والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - بوعياش مجرد ناطقة باسم المخزن الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:08
رجاء لا تحاولو أن تحملو بوعياش فوق طاقتها ...السيدة كفاءتها على قد الحال ...مسارها العلمي والأكاديمي يكاد لا يذكر ...نضالها الحقوقي معروف لدى العامة والخاصة ....بالله عليكم : واش الدولة غدي تعطيها سفيرة بالسويد إن لم تلمس فيها قابلية واستعداد فطري لكي تبيع الماتش ...؟؟؟؟أنا شخصيا لم تفاجئني تصريحات بوعياش ، فهي أبانت عن ولاء منقطع النظير للمخزن : يكفي أن تروا كيف دافعت بحماسة عن تغريق توفيق بوعشرين حتى قبل أن تغرقه المحكمة والنيابة العامة ، وهي تعلم كما غيرها أن الملف مفبرك ...بوعياش تريد مناصب أخرى وتبحث عن رضا المخزن لعله يعطف عليها ببعض فتتات المناصب المتبقية ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:15
اش حابنا للمنظمة العالمية لحقوق الانسان والقوانين الدولية فبلاد الشيخ والمقدم والمخازنيا.. فبلاد البرلماني للي مايقدرش يركب جملة مفيدة.. فبلاد البرلماني للي معندو حتى مؤهل دراسي..
المعتقل السياسي فالمغرب هو ببساطة للي كيبرزط المخزن وكيشوش عليه وكيهددو..
أما للي معاه واخا يعفس على نص المغاربة غادي يدير ليه الباب منين يخرج منها..
شوفو... راه كلنا مخرجين عينينا فقضية باطما باش نشوفو نيت هاد القضاء المستقل للي كتفرعو لينا بيه راسنا.. وهاد حقوق الانسان ديالكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - عادل القنيطرة الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:21
طبعا هم ليسوا معتقلين سياسيين ...
لان سب المغاربة ليس جرم سياسي بل جنائي...
مشكلة هؤلاء انهم خلطوا شعبان مع رمضان...
خلطوا التاريخ المؤلم للريف مع المخزن مع المطالب الاجتماعية... ولما انفضح من ورائهم اصبحوا معتقلين سياسيين يعانون التعذيب في السجون الخ من الاسطوانة اياها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:24
ليس هناك فتنة في هذا الزمان اللعين أكبر من فتنة المناصب، ففي سبيلها يضحي الشخص، و خاصة الوصوليين ، بكل القيم و المبادئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - المصطفاوي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:28
أتفق مع بوعياش في اعتمادها المرجعية الدولية لتسمية المعتقل السياسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - متابع عن قرب الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:28
عندما ترعى الذئاب الغنم، يحق لها القول أنها لم تفترس خروفا ، بل خوفا عليه خبأته في بطنها ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مهدي ميد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:28
إيه عادي كل مسؤول مغربي هر تي عطيوه بوصط مبرع نعم اسيدي ماشي هر يقول لي قالو ليه ممكن ينسا حتي عاءلتو الي بغاو الفلوس دير مابغات لي كان يسمع هذا بوعياش من قبل يقول هذو هما ناس هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - أحمد الزفزاف الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:32
لقد كان مصطلح سلمية سلمية... الذي ردده المتظاهرين و الذي تم تسجيله و تداوله بمثابة كلمة سر بين المتظاهرين لبداية مسلسل رشق القوات بالحجارة و الكل يعرف هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - Mahzala الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:36
الا مكنوش معتقلين سياسين المرجو اطلاق صراحهم لحقاش مطالبهم كانت طبيعية الحق في السكن والعمل فهمتي اختي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - اعلي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:37
هاده الكاءنات لم تنتضرمنها إلا هاد لنهم ليس لهم درايا لا بحقوق الإنسان ولا حيوان يهمهم إلا السالير الدولة(وكول العام زين).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.