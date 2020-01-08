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حقوقي: إيقاف مهاجرين فارّين من البرد بالناظور

حقوقي: إيقاف مهاجرين فارّين من البرد بالناظور
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 يناير 2020 - 07:46

أوقف ثلاثون من المهاجرين غير النظاميّين، من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعدما دفعهم انخفاض درجات الحرارة بغابات النّاظور إلى سكن بيوت مكتراة بالقرى المجاورة، وفق فرع الناظور من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وذكر منشور للجمعية أنّ "سلطات الناظور لم ترد أن ترى المهاجرين تحت سقف، بعدما لم يستطيعوا النّوم في الغابة بسبب البرد، فلجؤوا إلى بيوت رجالا ونساء وأطفالا، ليتمّ توقيفهم داخل أحدها وبعضهم نائمون".

عمر الناجي، عن فرع الجمعية بالناظور، قال إنّ "جهة الشرق تعرف بردا شديدا يدفع الكثير من المهاجرين الذين يقطنون الغابة إلى النّزول للقرى القريبة، واكتراء بيوت من المغاربة، وغالبيتهم من النساء والأطفال".

ووصف الناجي التوقيفات المثارة بـ"الانتقام المجاني"، وزادا: "هناك من اعتقلوا وهم نائمون داخل بيوتهم؛ دون أن يحاولوا الهجرة أو يهاجموا سياج مدينة مليلية".

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