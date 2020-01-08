البشير يدعو إلى الكشف عن قتلة "المهدي" ونبذ الاختفاء القسري

هسبريس - عبد السلام الشامخ

دعا البشير بن بركة، نجلُ الزّعيم الاتحادي الراحل المهدي بن بركة، النّسيج الحقوقي المغربي إلى "المطالبة بقوة بالكشف عن ملابسات اختطاف المهدي بن بركة، وعن القتلة المعروفين، وعن مكان دفنه المحدد، وأن يتم تحديد جميع المسؤوليات، سواء كانت مسؤوليات الدولة أم الأفراد".

دعوة البشير جاءت بمناسبة انطلاق أنشطة اللجنة الوطنية من أجل إحياء سنة المهدي بن بركة، حيث عبّر عن دعمه للمبادرات الحقوقية الرّامية إلى الكشف عن حقيقة الاختفاء القسري في المغرب، ودعا إلى "مواصلة الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة لكل ضحايا الاختفاء القسري، ودعم النضالات التي تقوم بها العائلات لمعرفة مصير أقربائها، ووضع حد لكل أشكال الإفلات من العقاب".

وقال البشير في رسالة وجّهها إلى أعضاء اللجنة الوطنية من أجل إحياء سنة المهدي: "اسمحوا لي أن أوجه باسم معهد المهدي بن بركة الذاكرة الحية تحياتي الخالصة والحارة إلى المنظمات والجمعيات والهيئات المساهمة فيها (سنة المهدي) من أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية من أجل الحقيقة والذاكرة والفكر".

وأضاف: "ولد المهدي بن بركة في سنة 1920 واختطف واغتيل سنة 1965. ولذلك، فإن سنة 2020 تسجل الذكرى المئوية لميلاده والذكرى الخامسة والخمسين لاختفائه"، مبرزاً أنّها ستكون "مناسبة لتتعرف الأجيال الشابة على المسار السياسي الرائع لهذا القائد وأبعاده الوطنية والدولية واستحضار فكره ونضاله ودوره في كفاح الشعوب ضد الإمبريالية من أجل انعتاقها وتقدمها".

واعتبر البشير هذه السنة "مناسبة للتعمق من جديد في مشروعه (المهدي) السياسي والاجتماعي من أجل إحقاق الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

من جانبها، اعتبرت أمينة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أنّه "من مصلحة المغرب أن يطوي صفحة الماضي وأن يحقّق عدالة انتقالية حقيقية"، ودعت إلى "إجلاء الحقيقة الكاملة عن ملف المهدي بن بركة".

وقالت المسؤولة السياسية اليسارية: "في الدول المتقدمة مثل فرنسا هناك رفع السرية على العديد من الملفات بعد مرور ثلاثين سنة، واليوم نطالب المغرب بأن يعلن الحقيقة في هذا الملف، لأنّ الكل يعرف الأطراف المفترض فيها أنها شاركت في اغتيال القائد الأممي".

ووصفت منيب بن بركة بـ"الرّجل الاستثنائي الذي إن كان من حكام المغرب كنا نكون في أحسن حال، وتكون بلادنا قد سارت في اتجاه الديمقراطية وصيانة الكرامة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.