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الرئيسية | مجتمع | البشير يدعو إلى الكشف عن قتلة "المهدي" ونبذ الاختفاء القسري

البشير يدعو إلى الكشف عن قتلة "المهدي" ونبذ الاختفاء القسري

البشير يدعو إلى الكشف عن قتلة "المهدي" ونبذ الاختفاء القسري
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 08 يناير 2020 - 12:00

دعا البشير بن بركة، نجلُ الزّعيم الاتحادي الراحل المهدي بن بركة، النّسيج الحقوقي المغربي إلى "المطالبة بقوة بالكشف عن ملابسات اختطاف المهدي بن بركة، وعن القتلة المعروفين، وعن مكان دفنه المحدد، وأن يتم تحديد جميع المسؤوليات، سواء كانت مسؤوليات الدولة أم الأفراد".

دعوة البشير جاءت بمناسبة انطلاق أنشطة اللجنة الوطنية من أجل إحياء سنة المهدي بن بركة، حيث عبّر عن دعمه للمبادرات الحقوقية الرّامية إلى الكشف عن حقيقة الاختفاء القسري في المغرب، ودعا إلى "مواصلة الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة لكل ضحايا الاختفاء القسري، ودعم النضالات التي تقوم بها العائلات لمعرفة مصير أقربائها، ووضع حد لكل أشكال الإفلات من العقاب".

وقال البشير في رسالة وجّهها إلى أعضاء اللجنة الوطنية من أجل إحياء سنة المهدي: "اسمحوا لي أن أوجه باسم معهد المهدي بن بركة الذاكرة الحية تحياتي الخالصة والحارة إلى المنظمات والجمعيات والهيئات المساهمة فيها (سنة المهدي) من أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية من أجل الحقيقة والذاكرة والفكر".

وأضاف: "ولد المهدي بن بركة في سنة 1920 واختطف واغتيل سنة 1965. ولذلك، فإن سنة 2020 تسجل الذكرى المئوية لميلاده والذكرى الخامسة والخمسين لاختفائه"، مبرزاً أنّها ستكون "مناسبة لتتعرف الأجيال الشابة على المسار السياسي الرائع لهذا القائد وأبعاده الوطنية والدولية واستحضار فكره ونضاله ودوره في كفاح الشعوب ضد الإمبريالية من أجل انعتاقها وتقدمها".

واعتبر البشير هذه السنة "مناسبة للتعمق من جديد في مشروعه (المهدي) السياسي والاجتماعي من أجل إحقاق الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

من جانبها، اعتبرت أمينة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أنّه "من مصلحة المغرب أن يطوي صفحة الماضي وأن يحقّق عدالة انتقالية حقيقية"، ودعت إلى "إجلاء الحقيقة الكاملة عن ملف المهدي بن بركة".

وقالت المسؤولة السياسية اليسارية: "في الدول المتقدمة مثل فرنسا هناك رفع السرية على العديد من الملفات بعد مرور ثلاثين سنة، واليوم نطالب المغرب بأن يعلن الحقيقة في هذا الملف، لأنّ الكل يعرف الأطراف المفترض فيها أنها شاركت في اغتيال القائد الأممي".

ووصفت منيب بن بركة بـ"الرّجل الاستثنائي الذي إن كان من حكام المغرب كنا نكون في أحسن حال، وتكون بلادنا قد سارت في اتجاه الديمقراطية وصيانة الكرامة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - marocain الأربعاء 08 يناير 2020 - 12:15
Si on a pas divulguer les kidnapeur et les assasins de ben barka ça prouve sans la moindre doute que la plus haute autorité de l'état marocain et français et d'autres services d'autres états sont mêlés à cet affaire.
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2 - مستغرب الأربعاء 08 يناير 2020 - 12:20
سيشهد التاريخ وفائك لذكرى والدك ومحاولاتك لسنين طويلة كشف الحقيقة والاقتصاص من القتلة غير ان الحقيقة المرة ان هذا الملف أُقبر ولن تجد له اثر كحال جثة والدك رحمة الله عليه وان كانت فرنسا التي تدعي الحرية والديمقراطية لم تفصح عن خيوط الحكاية فما بالك ببلدنا الحبيب
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3 - مقيم بألمانيا الأربعاء 08 يناير 2020 - 12:32
من حق الإبن يسأل عن ماوقع ومعرفة قبر أبيه ولو بنظرة واحدة للترحم عليه
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4 - مطلب الكشف عن ... الأربعاء 08 يناير 2020 - 12:34
... حقيقة اختفاء المناضل الاممي المهدي بن بركة يجب ان يوجه الى الدولة الفرنسية.
المرحوم المهدي بن بركة تم اختطافه في باريس من قبل الشرطة الفرنسية وهناك اختفى.
فلا علاقة للمغرب بهذا الملف ولقد سبق للقضاء الفرنسي ان حكم بالبراءة على الضابط المغربي الكولونيل الدليمي المتهم انذاك بالمشاركة في الجريمة .
اضافة الى المخابرات الفرنسية هناك طرف اخر يجب التوجه اليه لكشف الحقيقة وهو جهاز المخابرات الامريكية CIA وكذلك جهاز الموساد الإسرائيلي.
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5 - karim الأربعاء 08 يناير 2020 - 12:58
كشف خيوط مقتل المهدي بن بركة وان كان سيزيل الغموض عن فترة عصيبة من تاريخ المغرب الا انه سينهي ايضا دلك الابتزاز الدي تمارسه جهات معينة كلما حلت دكرى مقتله .بن بركة مناضل من طينة الكبار وهو ملك لجميع المغاربة وليس للاتحاديين فقط وادا كان هناك ما يجب فعله بعد مقتله فهو التحلي بغيرته الكبيرة على المغرب وليس الركوب عليه للوصول الى مارب انتخابية ضيقة
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