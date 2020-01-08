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جواز السفر المغربي يسمح بولوج 63 دولة دون الحصول على "فيزا"

جواز السفر المغربي يسمح بولوج 63 دولة دون الحصول على "فيزا"
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:00

وضعت مؤسسة "هينلي آند بارتنرز"، المتخصصة في مجالات الإقامة والهجرة وتصنيف جوازات السفر، المملكة المغربية في المرتبة الثمانين ضمن بلدان العالم، موردة أن جواز السفر المغربي يسمح بولوج 63 دولة دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على التأشيرة مسبقا.

ويُظهر التصنيف الدولي، الصادر الثلاثاء، أن المغرب حافظ على المركز الثمانين عالميا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، 2018-2019-2020، تباعاً، بعدما حلّ في المرتبة 78 سنة 2017. وتتوزع البلدان التي يُسمح للمغاربة بدخولها بدون "فيزا" بين إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وجزر الكاريبي والشرق الأوسط والأمريكيتين.

وتصدّر جواز السفر الياباني التصنيف العالمي، الذي شمل 107 دول، حيث باستطاعة المواطنين اليابانيين ولوج 191 بلدا بدون "فيزا"، يليه جواز سنغافورة التي يُسمح لمواطنيها بدخول 190 بلدا عبر مختلف القارات، متبوعا بجواز كوريا الجنوبية وجواز ألمانيا اللذين يسمحان بالسفر إلى 189 بلدا دون الحاجة إلى تأشيرة.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 18 عالميا؛ إذ يسمح للإماراتيين بدخول 171 بلدا، ثم الكويت في المرتبة 57 عالميا، حيث بإمكان مواطنيها زيارة 95 بلدا، فضلا عن قطر التي وضعها التصنيف في المرتبة 58 بـ 93 دولة.

وعلى صعيد منطقة شمال إفريقيا، جاءت تونس في المركز 74 عالميا برصيد بلدان قدره 69 دولة، بينما وضع التقرير الدولي موريتانيا في المرتبة 84 عالمياً، حيث يستطيع مواطنو هذا البلد دخول 58 دولة، في حين احتلت الجزائر المرتبة 92 عالمياً، وبذلك يسمح جواز سفرها بولوج 50 دولة عبر العالم.

ويرصدُ مؤشر "بارتنرز" جميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد البلدان التي يمكن لحامليها السفر إليها بدون تأشيرة. ويستند هذا الترتيب إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الذي يحتفظ بأكبر قاعدة بيانات في العالم وأكثرها شمولاً عن معلومات السفر، ويتم تعزيزه عن طريق إجراء بحوث داخلية مكثفة.

وتصدر المؤسسة المؤشر منذ أكثر من 12 سنة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتستند العائلات على هذا التصنيف لاتخاذ قراراتها بشأن شؤون الهجرة والإقامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - souki الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:04
كان من المفروض دكر اسماء الدول لجعل الامور اكثر وضوحا
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23
2 - البيضاوي الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:07
هناك حوالي 100 دولة في العالم متمشيش ليها واخا فابور بل و يعطيوك الفلوس عليها.
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26
3 - حدو طنجة الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:09
" جواز السفر المغربي يسمح بولوج 63 دولة
( غير معروفة على الخريطة ) دون الحصول على "فيزا.
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16
4 - من جنوب افريقيا الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:12
واحد المعلومة خفيفة
باسبور ديال جنوب افريقيا كان واعر بزاف و بسباب المهاجرين النيجيريين لي كانو كيزوروه و يبيعوه ب 200 راند تقويبا 280 درهم تراجعات قيمة ديالو
و رغم دلك مزال يذخلك ل كندا و نكليز ( دول الكومنويلث)
و رغم كلشي الجنوب إفريقيتين مكيبغيوش يهايجرو كيبغيو يعيشون في بلادهم

و حنا مغاربة !!!! كلشي باغي يخوي
حشومة عليكم هلكتو الشعب المغربي واش مزال محنيتوش علينا عاجبكم الخال ديالنا ايوا احنا غادي نخويو و نخليوه ليكم
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16
5 - من إسبانيا الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:16
لا أتفق مع هذا البلاغ خاطئ ترتيب مرتبك، من اراد الحقيقة دخول الأنترنت ولاحظ!!!
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4
6 - hamid Alah الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:19
الجواز السفر إسباني 160 دولة ؟ ؟ ؟
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3
7 - Simmo الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:22
جواز السفر المغربي يسمح بالسفر به إلى دول العالم الثالث فقط ما عادة كورية الجنوبة وتركيا وماليزيا. اما سكان مليلة وسبتة المتوفين على جواز سفر إسباني فليديهم الحق في زيارة ازيد من 180 بلد وأيضا لديهم الحق في المكوث والعمل في الدول المتقدمة كاوروبا وأمريكا وكندا واستراليا واليابان....
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3
8 - soussi الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:28
تبرك الله على المغاربة يقدرو يمشو بلا فيزا لسينغال تونس مصر ايرتريا بنغلاديش هايتي وزيد وزيذ لائيحة لميزير طويلة
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9
9 - رضوان لعلالي الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:29
من هاد 63 دولة اعطونا منهم وحدة تتفرح كفة دبان خودوها واعطونا زوج نحيلات. دول فيهم البيطالا اكثر منا الى بعض الدول مثل كوديا الجنوبية. لي شي شوية وحتى هية شبعان شروط
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-2
10 - أدربال الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:31
هناك عوامل أساسية أخرى تساهم في تحفظ بعض الدول في تشديد شروط دخول المغاربة لبلدانها يمكن تجاوزها لو كانت هناك رغبة و إرادة سياسية عند المسؤولين المغاربة .
من بينها .
أولا .
السلوك عند المغربي خارج الوطن . comportement !! سرقة إغتصاب و بيع المخدرات و هلم جرا .
ثانيا .
مشاركة بعض الدواعش المغاربة في الهجمات الإرهابية .
ثالثا .
عدم إحترام حقوق الإنسان في المغرب .
رابعا .
نجاح الألة الديبلوماسية الجزائرية في تسويق و تشويه صورة المغرب بنعثه كبلد إستعماري . و الديبلوماسيين المغاربة في سباة عميق .
إلخ .........
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2
11 - بجوازك مانتا حارݣ مانتا سائح الأربعاء 08 يناير 2020 - 09:31
اللهم لعمش ولا الاعمى ما كرهناش يكون بحال الباسبور الامراتي ولا الكويتي ولكن ما شاء الله قدر فعل ، الدول لَمْقَرقرا باسبورها مطزطز مكحكح نايح بحالها .
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-2
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