موجهون مدرسيون يحتجون بهدف ضمان الإنصاف

هسبريس من الرباط

سائرين من مدينة العرفان (مدينة طلابية بالرباط) هذه المرة إلى مقر البرلمان، خاض أطر التوجيه التربوي مسيرة احتجاجية على "غياب التفاعل" من لدن وزارة التربية الوطنية بشأن ملفهم المطلبي الذي رفعوه إليها منذ مدة، المتعلق أساسا بالحق في تغيير الإطار للأفواج المتخرجة بعد سنة 2004، والترقية، ومراجعة مرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

المحتجون الذي جاؤوا من مختلف مناطق المغرب وانطلقوا من مدينة العرفان، قبل أن تحاصرهم القوات العمومية مطالبة إياهم بمواصلة المسيرة دون لافتات ولا شعارات، لبوا نداء التنسيق النقابي، ونددوا بـ"سياسة تبخيس أدوار الموجه التربوي داخل منظومة التربية الوطنية من لدن الوزارة"، واختزال مضمون مهنتهم فيما هو تقني، في حين إن لهم أدوارا "جد محورية".

واستنكر الموجهون التربويون "هزالة التعويضات النظامية" الخاصة بهم، و"الحرمان من التعويضات الجزافية، ومن بينها التنقل والأتعاب والعمل خارج الأوقات القانونية"، رافعين شعارات تطالب وزارة أمزازي بضرورة فتح حوار عاجل، من قبيل: "الأطر ها هيا .. والتوجيه فين هو"، و"بالوحدة والتضامن .. لي بغيناه يكون يكون"، و"علاش جينا واحتجينا .. الانصاف لي بغينا".

وإضافة إلى المسيرة الاحتجاجية، يخوض الموجهون إضرابا وطنيا عن العمل على امتداد يومين، ومن المرتقب أن تشهد جنبات وزارة التربية الوطنية بباب الرواح اعتصاما لهم، متوعدين المسؤولين بالعودة مجددا إلى شوارع الرباط من أجل استكمال الشق الثاني من برنامجهم الاحتجاجي المتواصل إلى غاية تحقيق المطالب.

وفي هذا الصدد، قال سعيد مناف، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "المعركة التي يخوضها اليوم الموجهون هي من أجل توحيد الإطار، نظرا لأن اللقاءات التي تمت مع وزارة التربية لم تأت بجديد، رغم أن النقابات منت النفس بالتوصل إلى حل من خلال الحوار".

وشدد مناف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على "ضرورة إرجاع مرسوم تغيير الإطار الذي تمت المصادقة عليه سنة 2003، فضلا عن ترقية جميع أطر الدرجة الثانية إلى الأولى، فالواقع الحالي يضعهم في معاناة وحيف كبيرين"، معتبرا أن "المطالب معقولة وموضوعية، ومن اللازم أن تتفاعل معها الوزارة".