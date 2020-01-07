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الرئيسية | مجتمع | الملك يترأس جلسة عمل لتزويد المناطق المتضررة بالماء الشروب

الملك يترأس جلسة عمل لتزويد المناطق المتضررة بالماء الشروب

الملك يترأس جلسة عمل لتزويد المناطق المتضررة بالماء الشروب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:20

ترأس الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش، جلسة عمل خصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

يندرج هذا الاجتماع في سياق الاجتماعات التي سبق لجلالته، حفظه الله، أن ترأسها بهدف بلورة مشروع متكامل لهذا البرنامج، يشمل كافة جهات المملكة.

وخلال هذه الجلسة، تقدم السادة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، بعروض أمام جلالة الملك، تهم مختلف جوانب هذا البرنامج، وخاصة في ما يتعلق بالمحاور التالية :

• تنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود؛

• تدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي؛

• تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي؛

• إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء؛

• التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.

وقد تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بإعطاء تعليماته السامية قصد العمل على تفعيل هذا البرنامج، الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Mohamed الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:31
نتمنى تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع لأن الناء مادة حيوية وجب الحفاظ عليها و لنا في مصر و ما تعانيه بهذا الخصوص..
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2 - صابر الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:32
وجعلنا من الماء كل شيء حي . صدق الله العضيم . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
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3 - غير دايز الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:34
كنعتزوا بعد الالتفاتة المولوية كيف كتعتز بها الحقول و الفيرمات ديال سيدنا اكثر منا... لا يعقل ان تخصص كل هذه الميزانية من اجل الشعب...لا يعقل أبدا مهما يكون ... ربما وصل العطش إلى ملاعب الغولف حفظها الله من كل مكروه ..أما الشعب باراكا داكشي لي قال فيه مول الكاسكيطة...
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4 - سيمو الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:38
وقد تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بإعطاء تعليماته السامية قصد العمل على تفعيل هذا البرنامج، الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم .. كيف العادة المسؤولين غادي يشدوها يفرقوها بيناتهم و ما كاينش لي غادي يحاسبهم و لا يحبسهم و من هنا ل 5 سنين و لا 7 سنين غادي تم الاعتراف بفشل البرنامج .. و عوتاني يتطرح برنامج جديد و غيتم الاعتراف بالفشل ديالو .. و هكا الدائرة غادي تبقى تدور بلا نهاية
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5 - صلاح فرنسا ريمس الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:39
عليكم بان تنضروا الى الحامة جماعة ازغار ب سيدي سليمان سكانها ليس لهم ماء لسقي او شراب وشكرا لكم الله الوطن الملك
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6 - عيسى عبدالصمد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:41
سوف نرى النتيجة و هي معروفة مسبقا...لم كل هذه البرامج و البرنامج التنموي فاشل و تجرى لقاءات (لقاءات؟) لبلورة نموذج نموي جديد...ثمة تناقضات مرة و اعادة لنفس الاسطوانة..على من نعول و الحكومة فاشلة و برنامجها فاشل؟ كيف الطريق؟ اين الثروة؟ اين الديموقراطية الحقة؟اليست الديموقراطية الحقة هي الحل لكل المشاكل؟ و الا لم تنادي بها المجتمعات و المؤسسات الدولية..
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7 - rachid aga الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:42
كل شيء سهل أمام الملك والحكومة لتطبيق هدا القرار كما أنه يستحسن بناء مصافي للمياه البحرية لسقي الأراضي الفلاحية لشرق اشتوكة و هوارة بجهة سوس لأن هناك مجموعة من المناطق التي ستعاني أزمة شح في المياه الجوفية على المدى القريب
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8 - Ahmed Salé الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الله يوفقك في جميع نواياك لصالح شعبك الوفي ، شعارنا الله ، الوطن ، الملك .
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9 - Ibrahim الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:44
بصراحة بناء السدود حل ناجح 100/100
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10 - سعيد مغربي قح الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:51
يجب ترشيد زراعة الدلاح..هو من الأسباب الثانوية في نقصان المياه في بعض المناطق الجنوبية..أما السبب الرئيسي فهو "زراعة الگولف" لأصحاب ال"بورشات"..!
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11 - مسمار جحا الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:53
نتمنى من الملك فتح تحقيق حول استنزاف الفرشة المائية باقليم شفشاون تحت اعين و رعاية جميع مسؤولي الاقليم، الفرشة المائية باقليم شفشاون تتعرض لاستنزاف خطير لسقي نبتة الكيف المشؤومة،، بعدما كان اقليم شفشاون يتوفر على فرشة مائية كبيرة جاءت بزور جديدة لانواع مختلفة و جديدة لنبتة الكيف (الكيف رومية بريكيتا و خردالة و ماريوانا و غيرهم) ليستزفوا الثروات المائية للاقليم لكون نبتة الكيف الرومية تحتاج الكثير من الماء لسقيها عكس نبتة الكيف البلدية،، لقد تجلى هذا الاستنزاف في هجرة جماعية سنة 2019 من القرا و بوادي اقليم شفشاون،، مئات الاسر رحلو من البوادي الى تطوان و طنجة لكونهم لم يعودو يجدو الماء للشرب لقد نشفت العيون و الابار يجب منع زراعة القنب الهندي بصفة نهائية؛ فهي تجلب كل ما هو تعيس و مضر بالصحة و بالطبيعة على سبيل قطع الاشجار بالغابات لزرعها
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12 - ismg n rbi moslim mosalim الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:53
بسم الله الرحمان الرحيم .وصلى الله على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد.(ص)
اما بعد ادام الله على مالكنا محمد السادس وعلى دولتنا المغرب شعبا وملكا وحكومة وموسسات السلم والسلام واتمنى ان يتفهم الشعب كل مشاكل التي واجهتها الدولة المغربية في التنمية والازدهار انه .لا يمكن ان تكون الامور بيخير الا بتعاون الشعب حكومةوموسسات وكل مسوولين مع الملك محمد 6 من اجل نجاح مشروع التنمية ولازدهار في مملكتنا المغربية واوجه رسالة المحبة والتضامن ان يسود مجتمعنا المغربي .امازيغيا وعربيا ابيضا او اسود ان يحب بعضهم بعضا تحت كلمة وحدة لا اله الا الله محمد رسول وطاعة لولي امرهم .محمد السادس بعد طاعة الله ورسوله.معك خوكم ع السلام اعنيز من المغرب
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13 - أمين الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:56
سمعناهم يقولون مرات عديدة و النتيجة؟؟؟؟؟؟
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14 - تايكة غرماد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:58
الماء قنبلة موقوتة ان لم تتخذ إجراءات جدية وعاجلة ومخطط يحظى بالأولوية فالبلد سيعرف شحا شديدا في المياه خصوصا مناطق الجنوب والجنوب الشرقي ومنطقة سوس حيث يعيش حوالي سبعة ملايين نسمة قد يتوقف التزود بالمياه في المدى القريب اما المناطق في وسط البلد في المدى المتوسط قد يغيب الماء وهذا يهدد سلامة وامن البلد لكن الغريب ميدان الكرة يحظى بالأولوية قبل الماء والصحة والتعليم!
المواطن قد يصبر على الفقر والحكرة والبطالة لكنه لا يمكن ان يصبر على انعدام المياه
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15 - امزابي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 20:00
نحن سكان دوار اولاد احميدة جماعة بوكركوح ابن احمد ..ومند تشييد سد الحيمر ونحن نعاني التهميش والاقصاء بسبب انعدام الطرق والممرات حيت الدوار في عزلة ..كما ان الفقر والهشاشة للساكنة لا تستطيع الاستفادة من مياه هذا السد ..نطلب من الجهات المسؤولة الالتفاتة الى هذه المنطقة المنكوبة..
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16 - تجمعي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 20:00
تعليمات صاحب الجلالة دائما ما تكون هي السبب في حل مشاكل الشعب وتطور القطاعات المعنية
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17 - لعريسي محمد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 20:01
إنها مبادرة حسنة من ملك البلاد لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب حتى يعم كل سكان القرى الذين هم في حاجة ماسة لهذه المادة الحيوية، وإن تحقق ذلك سيكون العالم القروي أفضل من المدن لسببين وهو أولا التزويد بالكهرباء الذي وصل تزويده ب 99 في المائة والبعد عن ضوضاء وضجيج المدينة.
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18 - مجهول الثلاثاء 07 يناير 2020 - 20:03
بقات فيا ديك 115مليار درهم نصفها وتمشي هباء منثورا...
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19 - 2 وزراء الثلاثاء 07 يناير 2020 - 20:16
الملايير شحال هيشيط منها باش يوصل الما ?نصها هيطير في السما ونصها هيهزو الما ,وهيا مول الما الله يعطيك شي خدمة .اخنوش وزير المياه واعمارة وزير الماء
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20 - عبدالقادر جرسيف الثلاثاء 07 يناير 2020 - 20:16
اتمنى ان يكون إقليم جرسيف معنيا بالأمر لانه اصبح يعيش هته السنين الأخيرة خصاصا هائلا من هذه المادة الحيوية.
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