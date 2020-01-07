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كُتّاب وآراء
الملك يترأس جلسة عمل لتزويد المناطق المتضررة بالماء الشروب
ترأس الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش، جلسة عمل خصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:
يندرج هذا الاجتماع في سياق الاجتماعات التي سبق لجلالته، حفظه الله، أن ترأسها بهدف بلورة مشروع متكامل لهذا البرنامج، يشمل كافة جهات المملكة.
وخلال هذه الجلسة، تقدم السادة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، بعروض أمام جلالة الملك، تهم مختلف جوانب هذا البرنامج، وخاصة في ما يتعلق بالمحاور التالية :
• تنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود؛
• تدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي؛
• تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي؛
• إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء؛
• التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.
وقد تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بإعطاء تعليماته السامية قصد العمل على تفعيل هذا البرنامج، الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
اما بعد ادام الله على مالكنا محمد السادس وعلى دولتنا المغرب شعبا وملكا وحكومة وموسسات السلم والسلام واتمنى ان يتفهم الشعب كل مشاكل التي واجهتها الدولة المغربية في التنمية والازدهار انه .لا يمكن ان تكون الامور بيخير الا بتعاون الشعب حكومةوموسسات وكل مسوولين مع الملك محمد 6 من اجل نجاح مشروع التنمية ولازدهار في مملكتنا المغربية واوجه رسالة المحبة والتضامن ان يسود مجتمعنا المغربي .امازيغيا وعربيا ابيضا او اسود ان يحب بعضهم بعضا تحت كلمة وحدة لا اله الا الله محمد رسول وطاعة لولي امرهم .محمد السادس بعد طاعة الله ورسوله.معك خوكم ع السلام اعنيز من المغرب
المواطن قد يصبر على الفقر والحكرة والبطالة لكنه لا يمكن ان يصبر على انعدام المياه