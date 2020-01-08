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كُتّاب وآراء
جطو ينوّه من داخل البرلمان بعمل وتواصل "أونسا"
قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تفاعل إيجابيا مع توصيات تقرير المجلس الأخير، وقام بالتنزيل الفعلي لمجموعة من التوصيات".
وأضاف المسؤول ذاته، أثناء مروره أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، من أجل عرض تقرير مجلسه حول المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، أن هذا الأخير "قام، خلال السنتين الأخيرتين، بمجهودات مهمة، كما لمسنا أيضا حرصه على التجاوب الإيجابي والتواصل مع المواطنين".
ونوّه إدريس جطو بعمل "أونسا"، وقال في هذا السياق: "للإنصاف، ونظرا لحجم المسؤولية الملقاة على هذه المؤسسة، يجب التنويه بمجهوداتها من أطر ومسؤولين، الذين يشتغلون بجدية، خصوصا في السنوات الأخيرة، ويتفاعلون مع توصيات المجلس".
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم فعلا بعمل مهم، لكن تعيقه الإمكانات المادية والبشرية الممنوحة له".
ودعا المتحدث ذاته البرلمانيين إلى مواصلة الضغط على الحكومة، من أجل توفير الإمكانات البشرية والمادية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حتى يضطلع بأدواره المحددة في القوانين، على الرغم من التنويه بالتفاعل الإيجابي للحكومة هذه السنة مع ملاحظة مجلسه بخصوص عدم تناسب حجم الموارد البشرية للمكتب مع حجم المهام الموكلة إليه، من خلال منح المكتب 300 منصب شغل.
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تعليقات الزوّار (8)
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