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الرئيسية | مجتمع | بوطيب يرفض إخضاع الإدارة للعقوبات تفاديا "لتخويف الموظفين"

بوطيب يرفض إخضاع الإدارة للعقوبات تفاديا "لتخويف الموظفين"

بوطيب يرفض إخضاع الإدارة للعقوبات تفاديا "لتخويف الموظفين"
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:00

رفَض نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إخضاع موظفي الإدارات العمومية للعقوبة في حال مطالبتهم المرتفقين بالإدلاء بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات غيرَ تلك التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، معتبرا أنّ ذلك سيزرع الخوف في نفوس الموظفين والتوجس بينهم وبين المرتفقين.

وردّ بوطيب على تعديل حول المادة الأولى من مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يقضي بوضع الإدارة تحت طائلة الجزاء في حال مطالبتها المرتفقين بالقرارات الإدارية والمستندات غير تلك التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية، بالقول إن "طائلة الجزاءات موجودة ضمنيا، ويلا درناها غادي نخلعو الموظفين والمنتخبين".

واعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في ردّه على تعديلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنّ وضع الإدارة تحت طائلة الجزاءات "غادي يخلي الموظف حْتى الستيلو ما يهزوش، وبالتالي سيفقد الموظف والمرتفق على حد سواء الأريحية المساعدة على العمل"، ما دفع بالفريق الذي تقدم بالتعديل إلى سحْبه.

في المقابل، قَبِل بوطيب تغيير عبارة "يتعيّن" بـ"يجب"، في مجموعة من مواد مشروع قانون تبسيط المساطر الإدارية، بما يجعلها مُلزمة للإدارة، حيث رأت الفرق التي قدمت التعديل أنّ عبارة "يجب" لها قوة أكبر، وستجعل الإدارة تتعامل بصرامة أكبر مع مقتضيات القانون.

وبخصوص تخفيض المصاريف والتكاليف المترتّبة عن المساطر والإجراءات المتعلقة بالوثائق الإدارية، قال بوطيب إنّ الإدارة تسير في هذا الاتجاه، "حيث نريد أن يكون التخفيض مبدأ عاما، لنبرهن للمرتفق أننا نسير نحو تبسيط المساطر وتخفيض الكلفة".

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على "الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل".

تعديل آخر رفضه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يتعلق بعدم مطالبة المرتفقين بتقديم أصول الوثائق أو المُستندات في حالة ما إذا شكّت الإدارة في كون الوثائق المُدلى بها غير صحيحة، حيث دعا البرلمانيون إلى نزع الشك في علاقة الإدارة بالمرتفق، على أن تُطبّق عليه المقتضيات القانونية في حال تبيّن أنّ الوثائق التي أدلى بها مزورة.

في المقابل، اعتبر بوطيب أنّ هذا الإجراء في صالح المرتفق، وأنه يندرج ضمْن تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية، موردا أن "تسعة وتسعين في المئة من الوثائق تكون سليمة، وواحدا في المئة فقط هي التي تكون محلّ شك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حقوقي الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:11
الحق يطبق على المواطن الذي يطلب الأوراق وعلى المواطن الذي يعطي الأوراق. لا فرق ابابا ميمون. من يخالف القانون يعاقب
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4
2 - Casawi الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:18
ياك ا سيدي او ناس امشيو او ايجيو على لوراق هادا ماشي تخويف واضطهاط ديما المواطن العادي هوا الحيط لقصير فالمعادلة
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5
3 - Observateur الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:20
تبارك الله، على هاد ألموظفبن لا ياتيهم الباطل من أمامهم و لا من خلفهم، أو هوما من قوم او أمة لا نظير لهم، يجب القطع تماما مع ممارسات قديمة لا تجلب للبلد سوى التأخر و الفقر و العدمية ، و ان كره الكارهون و الخائفون و عديم ا الكفاءة، في بعض الحالات يفضل الطبيب إزالة الورم مرة واحدة عوض المعالجة عبر جرعات صغيرة لا تؤدي في النهاية الا لمقاومة المرض للعلاج
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2
4 - hassan midelt الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:22
المشكل ليس في الترسنة القانونية بالمغرب ولكن المعضلة في تطبيق هذه القوانين هناك دستور جد متميز لكن هل المسؤولين في مراكز القرار مطالعين عليه اغلبهم لا يعلم ومن علمه يعمل بقانون المسطرة الميزاجية وهذا القانون جديد بمواده في العالم باسره ولا يوجد الا بالمغرب طبعا وبالدول المجاورة الاكثر تخلفا لاصلاح الادارة يجب اعادة النظر في رجال السلطة المعينين والخريجين من مدرسة تكوين الميزاجية كما يجب الحاق اعوان رجال السلطة بقانون الوظيفة العمومية الذي يجب تغييره خصوصا مايتعلق بظهير 1958 فهو قانون اكل عليه الظهر وشرب كما اشير الى ان النمودج التنموي بالمغرب سيسطدم بالعقلية الميزاجية المتحجرة ومع الاسف لزلنا نؤمن بمنطق باك صاحبي لذلك يجب على شكيب بن موسى ولجنته المحترمة ان ترفع لصاحب الجلالة ملتمس بحل جميع الاحزاب والجمعيات المغربية قبل اي رؤية جديدة لبناء مغرب جديد من اعالي جبال العياشى نحييكم والسلام على من اتبع الحق وسبيل الهدى
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5 - محمد الهاشمي الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:36
السوال هو ما جدوى وما نفع وما تفسير هذا المنصب المسمى "الوزير المنتدب لدى" إلا إنه منصب ريعي وفساد سياسي واسراف في النفقات واثقال لكاهل دافعي الضرائب الذين تفرض عليهم مزيد من الضرائب والاتاوات لدفع رواتب هؤلاء الموظفين الأشباح ومعاشاتهم السمينة..عمري لم أسمع بمثل هذا المنصب في أي دولة من دول العالم الا في هذا البلد الذي يتفنن في تبذير مقدراته وتدمير ثرواته وصرفها على الريع والمناصب التافهة وبعدها يقومون بالاستدانة من البنك الدولي لدفع رواتب هؤلاء الوزراء الاشباح ورهن البلد وشعبه وأجياله لأخطبوط البنك الدولي
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6 - karim الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:47
هده الحالة لا تحتاج الى مرافعة بوطيب اوغيره..يكفي تعليق لاءحة الوثاءق المطلوبة قانونيا لانجاز عمل اداري في سبورة الاعلانات والمواطن سوف يتعامل مع هدا الاجراء ...وكان احرى بمعالي الوزير توفير الماء الشروب للمغاربة الدين تعوزهم هده المادة الحيوية في ششاوة وتنغير...في عز فصل الشتاء عوض تضييع الوقت والجهد في الخاويات..
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7 - مواطن الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:48
الله ينجيك من الخلعة أنت و المنتخبين. نتوما فعار الله. ماكدبتيش. الواحد فاش كايكون ناعس. خاصك تفيقو بشوية .
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