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كُتّاب وآراء
فدرالية صانعي الأسنان تنفي خبر وفاة امرأة بطنطان
كشفت الفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب أن خبر تسبب صانع أسنان في وفاة أمّ لخمسة أطفال "غير صحيح"، وأنه بعد البحث والتحري عن صحة الخبر "تأكد، من جهات رسمية، أن هذا الخبر عار من الصحة ولا يعدو أن يكون شائعة غرضها النيل من صانع الأسنان".
وأضاف بلاغ صادر عن الفيدرالية سالفة الذكر، توصلت به هسبريس، أن الخبر "يتعلق بامرأة تنحدر من مدينة الطانطان بجهة كلميم واد نون ووفاتها ناتجة عن مضاعفات داء السكري".
المصدر ذاته زاد أن "الشائعات عن مهنة صانعي ومركبي الأسنان من طرف هيئة الأطباء ظهرت لحظة احتجاجنا على القانون المنظم للمهنة، الشيء الذي يظهر جشع الأطباء وسعيهم المتواصل إلى النيل من صناع الأسنان"، مشددا على أن الخبر سالف الذكر "لا يتوفر على وثائق تثبت صحته لذلك؛ فهو شائعة وتضليل، يرمي إلى النيل من سمعة صناع الأسنان عبر ربوع الوطن"، بتعبير البلاغ.
كما استنكرت الفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، في بلاغها، "استمرار مسلسل الهجوم غير المبرر على صناع الأسنان من طرف هيئة الأطباء، لا لشيء غير إقبار مهنة صانع الأسنان" وفق المصدر.