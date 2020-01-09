24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "بيغ" يعود إلى "الكلاش" بمهاجمة "جيل تيكتوك" (5.00)

  2. علماء باحثون يطورون أقوى بطارية ليثيوم كبريت (5.00)

  3. أخنوش والنموذج التنموي (5.00)

  4. مدينة ذكية (5.00)

  5. وجهة نظر قانونية في مقاطعة الرجاء لمباراة الجديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | انتقاد بنكيران للأساتذة يغضب النقابة الوطنية للتعليم

انتقاد بنكيران للأساتذة يغضب النقابة الوطنية للتعليم

انتقاد بنكيران للأساتذة يغضب النقابة الوطنية للتعليم
هسبريس من الدار البيضاء (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 09 يناير 2020 - 14:10

وجه فاعلون نقابيون انتقادات لاذعة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الذي أرجع مشاكل المنظومة التعليمية إلى نساء ورجال التعليم، حينما قال، في بث مباشر على وسائط التواصل الاجتماعي، إنه "لو قام الأساتذة بواجبهم بإخلاص وصدق لحُلّت 50 في المائة من مشاكل القطاع، لأن الدولة لا يمكنها القيام بكل شيء".

تبعا لذلك، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن "بنكيران يحاول تعليق مشاكل قطاع التعليم على مشجب الأساتذة لأن حزب العدالة والتنمية هو المسؤول عن السياسات التعليمية العمومية لمدة عشر سنوات تقريبا؛ ومن ثمة يجب أن يتحمل مسؤوليته في الوضع الراهن".

وشدد الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "وزارة التربية الوطنية كانت تريد التعاقد مع 20 ألف أستاذ، لكنها قررت توظيف 15 ألفا فقط بسبب الميزانية"، ثم زاد: "هناك خصاص كبير للغاية يفوق عدد 20 ألفا في قطاع التربية والتكوين بالمغرب بسبب إحالة المئات من الأطر على التقاعد كل سنة".

وأوضح الفاعل النقابي أن "هناك ثانويات عمومية ومدارس بدون مدير عام، إذ تسند هذه المهمة لمدراء ثانويات مجاورة، دون الحديث عن النقص المهول في الحراس العامين والنظار، وغيرها من الفئات التعليمية"، لافتا إلى "الاحتقان الذي يسم الواقع التعليمي بالمغرب في السنوات الأخيرة".

وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إلى أن "المسؤولين عن تدبير الشأن العام ينزعون إلى تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية تردي الأوضاع حينما تصل إلى الأسوأ"، خاتما: "الوضعية الحالية للتعليم مردها إلى السياسات العمومية منذ تولي العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة سنة 2011".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ملاحظ الخميس 09 يناير 2020 - 14:26
لو قال بنكيران : "لو قامت الدولة بواجبها بإخلاص وصدق باعتماد اللغة المغربية لغة التدريس في المغرب لحُلّت 50 في المائة من مشاكل القطاع"، لأيدته مائة في المائة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - انوار الخميس 09 يناير 2020 - 14:28
انا واحد من ضحايا معلمين بدون ضمير . ما يهمهم هو كسب المال بدروس خصوصية او اضافية و لا يهمهم وضع المادي او الاجتماعي لبعض التلاميد . ولا يتعبو انفسهم بتقديم يد المساعدة لمن يستحق . الا من رحم الله ليس الكل حتى لا نضلم احد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - سيمو الخميس 09 يناير 2020 - 14:29
ما كاينش لي طلعات ليه مزيانة في هاد البلاد قد بنكيران .. 70000 درهم للشهر في التقاعد و كالس مرتاح في دارهم كيبقى يعطي أراء و تعليقات في كل حاجة .. ما كرهتش حتى أنا شي نهار نتواصل و لا نتلاقا مع جلالة الملك يعطيني غير 5000 درهم للشهر و حتا أنا نبقى مرتاح و بخير في الدار مع عائلتي و ما عنديش هموم و لا خوف من المستقبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الخميس 09 يناير 2020 - 14:35
الذي سيفهم كلام السيد بن كيران هم أولئك الذين كانوا تلاميذ أو طلبة سنوات الثمانينات وما وراءها حين كان المعلم أو الاستاذ هو المربي هو الموجه هو بمثابة الأب.. كان يجتهد في كل صغيرة وكبيرة حتى طريقة حمل القلم وكتابة الحروف وكان هو من يستدعي ولي أمر التلميذ ويوجه له النصيحة.. وكانوا محترمين من كل افراد المجتمع..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - simo الخميس 09 يناير 2020 - 14:40
50%نسبة قليلة إنهم يتحملون نسبة أكبر. المنتخبون جلهم معلمين المقاولون جلهم معلمين المتفرغون النقابيون جلهم معلمون والمنعشون العقاويون جلهم معلمون. إنهم يقومون بكل شيئ ماعدا التعليم. بالإضافة إلى العضوية الدائمة في نادي المناضلين والحقوقيين و الصاخطين على كل شيئ. ماعدا الواجب. الواجب الواجب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - بن محمد الخميس 09 يناير 2020 - 14:41
السلام عليكم. لماذا لا تقبلون الانتقاد فجل رجال و نساء التعليم يدرسون أبناءهم في التعليم الخاص. أليس هذا دليل على التقصير من جانبهم في تحمل المسولية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - هشام الخميس 09 يناير 2020 - 14:43
اظن اننا يجب ان نتكاثف فيما بيننا وندفع لبنكيران معاش استثنائي اخر من طرف الشعب زائد معاشه الحالي وذلك لكي يسكت قليلا. فيبدو ان السيد اعجبته الكعكة وريد المزيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - hassan الخميس 09 يناير 2020 - 14:44
لو لن تتظفل و دخلت السياسة و شؤون العامة بصباتك و عنجهيتك و بهرجتك و ضعفم في التسيير لما اصبح المغرب في احسن احواله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - رويال روبلا الخميس 09 يناير 2020 - 14:44
تحية اجلال للأساتذة المغاربة في كل مستوى اليوم هو يوم فرشة كبيرة بالنسبة للناس لي كانوا مسيرين الشغل وللناس لي كانوا يدافعوا عليكم من هي عشر سنين وهي غادية مايلة تجي انتا ودافع على الأستاذ وفين كنتي شحااااااال هذي الإخوة الأساتذة رآه نهار طيح الصمعة والله تيتعلق الحجام ردوا البال لوقت خيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - بوعشرة نعيمة الخميس 09 يناير 2020 - 14:48
ان مهنة التعليم من ارقى المهن من رزقه الله ان جعله مدرسا او مدرسة فقد اعطاه خير الدنيا والاخرة ،لأنه صانع الفكر ومكون كل تلك الكفاءات البشرية التي شقت طريقها اليوم وفي الامس و كذلك الامر في المستقبل ،الا يستحق منا التقدير والشكر ؟كفاكم تهكما .من ينكر فضل اساتذته لا خير فيه ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - مغربي 2018 الخميس 09 يناير 2020 - 14:49
لو سكت بنكيران ... لحلت جميع مشاكل المغرب . السيد أصبح يتكلم أكثر مما يتنفس . ياك كنتي انتا هو "الصدر الأعظم" ؟ اشنو درتي ؟ والو . (سمح ليا نسيت .. درتي علاش ترجع)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - rachid الخميس 09 يناير 2020 - 14:50
حقيقة المنظومة التعليمية كلها مسؤولة عن الفشل لا فءة معينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مواطن مغربي الخميس 09 يناير 2020 - 14:51
المغرب كله يعلم ان افل الناس مستوى هم من يسمون الاساتذة اقل من خصل على بكالوريا خريجو لافاك المصابين بعقد التقص لذالك يكثرةن العويل و الاضرابات و الشعب كله يطالب بزيادة ساعات العمل لهم ل 40 ساعة اسبوعيا لانهم يأكلون من ضرائبنا بينما اولادنا في خصوصي الذي اساتذته اكثر انتاجا بفعل الصرامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.