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الرئيسية | مجتمع | قضاة يطالبون بالتحصين والحماية لتنزيل دورية محاربة الفساد المالي

قضاة يطالبون بالتحصين والحماية لتنزيل دورية محاربة الفساد المالي

قضاة يطالبون بالتحصين والحماية لتنزيل دورية محاربة الفساد المالي
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 09 يناير 2020 - 17:00

اعتبر قضاة مغاربة أن الدورية التي وجهها محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، من أجل القيام بالتحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، خطوة "رائدة في مجال مكافحة الفساد بالمملكة المغربية، وفق ما قرره الدستور الجديد، وكرسته التوجيهات الملكية السامية، وأوصت به مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة".

وقال الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، إن هذه المذكرة "لا يمكن أن تتحقق إلا بالتفاعل الإيجابي معها من قبل مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة، وذلك بتنفيذ مقتضياتها بكل استقلالية وتجرد وفاعلية دونما أي اعتبار لموقع ومكانة الطرف أو الشخص المشمول بتنفيذها، أو المفترض فساده وفق ما ينظمه التشريع الجنائي المغربي من مقومات الفعل الجرمي المرتكب وشروطه".

وأوضح القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النيابات العامة بمحاكم المملكة يجب أن تضطلع بأدوارها الدستورية والقانونية في توفير الحماية والحصانة اللازمتين لقضاة النيابة العامة ولقضاة التحقيق ولضباط الشرطة القضائية، الذين سيبادرون إلى تنزيل المذكرة وروحها بكل استقلالية وتجرد تطبيقا للقانون، مما قد يحيق بهم من تهديدات ومضايقات مصدرها لوبيات الفساد المراد محاربته بكل أشكالها وأنواعها وأجناسها".

وشدد عضو نادي قضاة المغرب على أن عدم حماية القائمين على تطبيق وإنفاذ القانون في مجال محاربة الفساد "ستصير معه المذكرة من قبيل ما سيدونه التاريخ نظريا ومدارسة، وليس عمليا وممارسة، وهو ما لا نرجوه إطلاقا".

ووجهت رئاسة النيابة العامة، قبل أيام، تعليمات إلى ممثليها بمختلف المحاكم للحرص على إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات عن أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.

كما شددت على التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، وتفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد من 82-1 إلى 82-10 ومن 108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك، مع التنسيق مع قضاة التحقيق قصد تجهيز الملفات وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - علال كبور الخميس 09 يناير 2020 - 17:25
الكل يعلم انه في غياب دولة المؤسسات والحق والقانون يعتبر الريع اهم ركن للحكم والتحكم وكسب الولاء والفساد هو نتيجة لاستعمال الريع !!
ولا يمكن محاربة الفساد لغياب ارادة سياسية من فوق من اجل تغيير واصلاح الحياة اليومية للدولة خوفًا على مصالح أطراف التحكم !!
وعليه فمحاربة الفساد مجرد خرافة لاتستند على إشارات ملموسة على ارض الواقع فجميع ملفات الفساد تنتهي بأحكام حد مخففة او براءة بل مستفزة ومضحكة وتستهزأ من ذكاء المواطن
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2 - Aziz1 الخميس 09 يناير 2020 - 17:37
هنا يضهر الخوف من التماسيح و المافيات اللهم احفظ و انصر القضاة المخلصين واهلك المفسدين
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3 - الحماية ... الخميس 09 يناير 2020 - 17:39
اذا كان القضاة والفرق الجهوية والوطنية للشرطة القضائية تطالب بالحماية من الفاسدين فمادا عن المواطن البسيط..اصبح المفسدون اقوى واعلى من القضاء لا ن اغلبهم لهم نفود في كل مرافق الدولة (وزراء.كتاب عامون.مدراء عامون.ولا ة
وعمال وباشوات وبرلمانيون ...الخ).فكيف للمواطن اليسط المغلوب على امره ان يجابه هؤلاء التماسيح والديناصورات الدين عجزت الدولة عن لجمهم بل هي من اطلقت لهم العنان ليعيثوا فساد بسبب الا متيازات والنفود السلط التي وضعت بين ايديهم ويتصرفون في ميزانيات ضخمة (2M.الماء والكهرباء.الخطوط الملكية.الجمارك.السكك الحديدية..الخ) واللائحة طويلة .ا.
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4 - مغربي غيور الخميس 09 يناير 2020 - 17:39
أتمنى من المسؤولين الغيورين الكشف عن الملفات المحكومة مند سنين ولا يزال أصحابها طلقاء.
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5 - خالد F الخميس 09 يناير 2020 - 17:48
يمكن تلخيص المقال في هذه الجملة: (النيابات العامة بمحاكم المملكة يجب أن تضطلع بأدوارها الدستورية والقانونية في توفير الحماية والحصانة اللازمتين لقضاة النيابة العامة ولقضاة التحقيق ولضباط الشرطة القضائية ) لا أقل ولا أكثر، وليعلم المعلقون الذين يقولون قاضيان في النار وقاض في الجنة أنه إذا لم تكن الظروف مهيأة فالعقاب الإلهي سيأتي على الجميع، ولا تنس أخي أن القاضي يحكم بناءا على إعتقاده الصميم من خلال القوانين الجاري بها العمل مع الأخذ بعين الإعتبار روح المشرع و المحاضر المرفقة بالدعوى موضوع المتابعة.
إن إستقلالية ونزاهة المؤسسة القضائية مسؤولية الجميع، ورفعها كشعار في المحاضرات دون تطبيقها يشبه عملية جراحية حضر فيها الطبيب وغاب المريض.
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6 - مثقف غير مرتشي الخميس 09 يناير 2020 - 17:50
القضاة هم من يقرر تقريرا نهائيا في الجريمة.يجب اولا تعيين قضاة كثيرين شباب متخلق ؛حتى لا تبقى الملفات عالقة ألف سنة..!!! بعض الناس أخذوا اموال تامين حوادث السير بعد عشرين عاما.
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