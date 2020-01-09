حقوقيون يطالبون أمام البرلمان بـ2020 دون "معتقلين سياسيين"

هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)

نظم عشرات الحقوقيين وقفة احتجاجية، مساء اليوم الخميس أمام البرلمان بالرباط، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، رافعين شعارات "2020 .. سنة بدون معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين"، "لا للدولة البوليسية"، "الحرية لولاد الشعب"، "الكرامة لأولاد الشعب".

وفي هذا الإطار، قال عمر الراضي، إعلامي وناشط حقوقي، إن الوقفة تم تنظيمها في إطار يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مشددا على ضرورة إطلاق سراحهم.

وأضاف الراضي، الذي يتابع هو الآخر في قضية رأي في حالة سراح، أن "الوقفة محطة من المحطات النضالية المقبلة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".

من جانبه، شدد أحمد رضا بنشمسي، صحافي وباحث مغربي، على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وطالب بوجوب "إيقاف حملة الاعتقالات الظالمة للناس لمجرد التعبير عن رأيهم".

وتابع بنشمسي في تصريح لهسبريس قائلا: "أصبحت الدولة تعتقل المواطنين للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر، وليس عن طريق تلفيق تهم ملتوية لهم مثلما كان يحدث في السابق"، موردا أن "الهدف هو إيصال رسالة واضحة المعالم إلى الشعب المغربي مفادها اللّي دْوا يرْعفْ".

ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بعد سلسلة من الاعتقالات على خلفية قضايا رأي، همت حتى تلاميذ قاصرين، ضمنهم تلميذان يتابعان دراستهما في التعليم الثانوي التأهيلي، هما "أ.م"، الذي أُدين بثلاث سنوات حبسا نافذا في مكناس مع أدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة إهانة مؤسسات ورموز الدولة، إثر نشره "تدوينة" في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضمّنها عبارات مأخوذة من أغنية "عاش الشعب".

والتلميذ الثاني، قاصر أيضا يتابع دراسته في السنة الثانية باكالوريا بمدينة العيون، يدعى "ح.أ"، حكمت عليه المحكمة الابتدائية بأربع سنوات حبسا نافذا بعدما أصدر أغنية تندرج ضمن فن "الراب".

وتتخوّف الجمعيات الحقوقية من كون اعتقال هذا الأخير راجعا إلى مضمون الأغنية.