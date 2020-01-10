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بنعبد القادر يكرم أرويحن في حفل بوزارة العدل

بنعبد القادر يكرم أرويحن في حفل بوزارة العدل
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 يناير 2020 - 00:12

أقام محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الخميس بمقر الوزارة بالرباط، حفلا تكريميا على شرف عبد الرفيع أرويحن بمناسبة انتهاء مهامه، حضره جل أطر وموظفي الوزارة.

ونوّه بنعبد القادر، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، بعبد الرفيع أرويحن الذي كان يشغل منصب مدير مديرية الدراسات والتعاون والتحديث في الوزارة ذاتها، وبما أسداه من خدمات ومن جهود، تقديرا لأدائه المتميز وتثمينا لجهوده في مجال العدل خلال الفترة التي عمل فيها؛ فقد ساهم أرويحن، إلى جانب زملائه، بكل جد، في خدمة منظومة العدالة، وأبان عن كفاءة وفعالية وقدم جليل الأعمال لهذه الوزارة، متمنيا له أفقا مهنيا متميزا.

ومن جهته، تقدم عبد الرفيع أرويحن بالشكر الجزيل إلى وزير العدل على الاستجابة لطلب إعفائه من مهامه، وعلى تنظيمه لحفل رسمي من أجل توديعه، مؤكدا أن قرار الاستقالة كان فكرة تخالجه منذ أزيد من ثلاث سنوات، وأن دوافع قراره تتمثل أساسا في رغبته في فسح المجال أمام الأطر الشابة.

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