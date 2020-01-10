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الرئيسية | مجتمع | وزارة التجهيز تنفي فرض رسوم جديدة على مرتفقين

وزارة التجهيز تنفي فرض رسوم جديدة على مرتفقين

وزارة التجهيز تنفي فرض رسوم جديدة على مرتفقين
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 يناير 2020 - 21:44

نفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الجمعة، فرض رسوم جديدة على المرتفقين أو أي زيادة في قيمتها لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

جاء ذلك في بلاغ توضيحي للوزارة إثر تداول بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لمقالات تحتوي على "أخبار غير صحيحة" بخصوص إحداث الحكومة لرسوم شبه ضريبية جديدة والزيادة في قيمتها لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وأضاف بلاغ الوزارة أن المرسوم رقم 2.19.971 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1441 (25 دجنبر 2019)، في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة المذكورة والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6842 – 29 ربيع الآخر 1441 (26 دجنبر 2019)، "لا يتضمن أي رسوم شبه ضريبية جديدة على المرتفقين وأي زيادة في قيمتها".

وتابع البلاغ أن هذا المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020، "يعوض وينسخ ويحل محل المراسيم السابقة دون أي تغيير أو زيادة في تكاليف العمليات والخدمات المقدمة للمرتفقين والتي تم إحداثها في المراسيم الصادرة سنتي 1977 و2008 كما تم تتميمها وتغييرها".

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