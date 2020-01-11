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كُتّاب وآراء
نقابة تدعو إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء
أكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجمعة بالرباط، ضرورة إيلاء مكانة مركزية للنهوض بالحماية الاجتماعية للأجراء في النموذج التنموي الجاري بلورته.
الحلوطي أوضح، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى خصص للاستماع لتصور الاتحاد سالف الذكر بخصوص النموذج التنموي الجديد، أن "أي نموذج تنموي يجب أن يأخذ في الاعتبار واقع الأجراء المغاربة أساسا؛ لأنهم عنصر حيوي في هذا النموذج"، وزاد "إننا في الاتحاد نعتبر أن العناية بالأجراء وبحمايتهم الاجتماعية جزء أساسي في النموذج التنموي الجديد".
وحسب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي الاتحاد، باعتباره مكونا نقابيا، تميز "بطرح قضايا ذات بعد اجتماعي لها ارتباط أساسا بالحماية الاجتماعية للأجراء وملفات التعاضد، وملفات التقاعد".
وفضلا عن الحلوطي، مثّل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذا الاجتماع كل من أمينة ماء العينين ومحمد الزويتن وعبد الإله دحمان وحميد بن الشيخ وعبد العزيز الطاشي وأنس الدحموني.