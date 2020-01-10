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الرئيسية | مجتمع | فارس يشارك في افتتاح السنة القضائية بفرنسا

فارس يشارك في افتتاح السنة القضائية بفرنسا

فارس يشارك في افتتاح السنة القضائية بفرنسا
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 يناير 2020 - 20:17

بدعوة من رئيسة محكمة النقض الفرنسية والوكيل العام للجمهورية، شارك مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كضيف شرف في مراسيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الفرنسية، اليوم الجمعة بالقاعة الكبرى بمقر محكمة النقض بباريس .

وجاء في بيان صحافي أن دعوة السلطة القضائية المغربية للمشاركة في الأنشطة القضائية الرسمية بدولة فرنسا ليست بالأولى؛ بل أضحت تقليدا رسميا، حيث سبق لمصطفى فارس في حفل تنصيب Chantal Arens رئيسة محكمة النقض الفرنسية، وهو ما يعكس عمق الروابط ومتانة العلاقات القضائية بين المغرب وفرنسا .

وتشكل هذه الزيارة، خلال هذا الحدث الرمزي المهم، مناسبة للرئيس المنتدب لإجراء مباحثات مع المسؤولين القضائيين الفرنسيين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التفعيل الأمثل لاتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين البلدين.

يشار إلى أن المغرب وفرنسا تربطهما العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة تهم العديد من المجالات ذات الصلة بالشأن القضائي منها اتفاقية التوأمة بين محكمة النقض بفرنسا والمجلس الأعلى للمملكة المغربية (محكمة النقض حاليا).

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