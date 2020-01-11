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الرئيسية | مجتمع | تمديد آجال جمع توقيعات عريضة "صندوق السرطان"

تمديد آجال جمع توقيعات عريضة "صندوق السرطان"

تمديد آجال جمع توقيعات عريضة "صندوق السرطان"
هسبريس - أمال كنين
السبت 11 يناير 2020 - 12:15

في الوقت الذي كان من المنتظر تقديم عريضة المطالبة بإحداث حساب "صندوق مكافحة السرطان" إلى رئاسة الحكومة في العاشر من يناير، قرر عمر الشرقاوي، مؤسس المبادرة، تمديد آجال جمع التوقيعات، رغم أنه تم "تجاوز العدد المطلوب".

وقال الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، إن "التوقيعات مستمرة، رغم أننا كنا قد حددنا تاريخ العاشر من يناير من أجل تقديم العريضة". وأضاف "سنقوم بالتمديد من أجل التوصل بطلبات مغاربة العالم"، مشيرا إلى أن "الرهان الآن هو معرفة عدد الموقعين بالضبط".

وأوضح مؤسس المبادرة أن المرحلة المقبلة التي سيتم الانكباب عليها تهم "معالجة الطلبات لاحترام المساطر الانتخابية"، مشيرا إلى أنه تم جمع التوقيعات بشكل مادي نظرا إلى كون موقع تقديم العرائض بشكل الكتروني الذي أطلقته الحكومة "غير قانوني". وأضاف أن "التوقيع الالكتروني لا يتماشى مع القانون التنظيمي للعرائض".

وعمم نشطاء استمارة لتسجيل متطوعين سيعملون على جمع التوقيعات ميدانيا على مستوى الأقاليم والجهات. وتنص العريضة على ضرورة "إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020، وإحداث الحساب المرصود لأمور خصوصية والمسمى "صندوق مكافحة السرطان"، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب".

وتطالب العريضة ذاتها بأن "يكون الحساب المقترح أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان"، وأن "تكون المدفوعات فيه منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبدلا من أن تُستحق للأسر المحتاجة فقط يحصل عليها الجميع، وبدلا من أن تقتضي استيفاء اشتراطات مختلفة تكون بلا شروط باستثناء شرط المرض، وبدلا من أن تستند إلى اشتراكات المواطنين مدى الحياة، تمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها، مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي".

ويأتي إعداد هذه العريضة تفاعلا مع حملات نظمت على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتدخل حكومي لدعم علاج مرضى السرطان، إذ قرّر نشطاء "فيسبوكيون" إطلاق حملة مساندة لأهالي المرضى تحت هاشتاغ "لنكن_أملهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد علوي من باريس السبت 11 يناير 2020 - 13:34
المبادرة محمودة و جيدة، لكن الواقفين عليها ليس لهم إلمام بكيفية صياغة قوانين المالية. مثلا، المطلب هو صندوق لجميع الأمراض المزمنة المكلفة، كما يحدث في جميع الدول ذات الرعاية الاجتماعية المتوسطة و العليا. ثانيا: تمويل الصندوق عن طريق ضرائب جديدة (مثلا إضافة 2% إضافية من TVA سيوصلها ل 22%) و هو إجراء contre productif لأن l’assiette ديال الضريبة ديجا مرتفعة و سيثقل ذلك كاهل الأسر الضعيفة، باعتبار TVA و الضّرائب الاخرى غير عادلة، لأنها تستهدف جميع الفئات (غنيها و فقيرها).
كان مثلا الزاميا زيادة 5% من الضرائب على من يتجاوز دخله 10 ملايين في الشهر، ذلك لن يؤثر على القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الدنيا، و سيمول الصندوق دون سن ضرائب أخرى على البسطاء.
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12
2 - Mustapha Agadir السبت 11 يناير 2020 - 13:41
شكرا على هده المبادرة الطيبة وأتمنى لكم فيها النجاح
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6
3 - مريض بالسرطان السبت 11 يناير 2020 - 14:10
المرض اتقل كاهلنا والفقر زاد من محنتنا وفي هدا لا مجيب ولا من يسال عنك ولا من يخفف عنك . اما الدولة ففي سبات عميق ولا تهتم الا بالفراغ والامور التافهه .
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13
4 - محمد أمين السبت 11 يناير 2020 - 14:19
هده مبادرة جديدة وطيبة اتمني هده تبرعات تكن في يد امينة حيت الوقت تخلطات الله يدير شي تاويل اتمني يكن هده جمعية من الخارج يكون هدك ناس كيكون قنعين لا يكون من الحكومة أو جمعية من المغرب والله حتي ينشف لكم الصندوق في مهرجانات وفي الخاويات انا معاكم في هده المبادرة الله يسر لكم وشفي المرضى السلطان وجميع المسلمين والمسلمات انشري هسبريس وشكر خاص
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7
5 - الصراحة على عين ميكا السبت 11 يناير 2020 - 14:20
اقدم اعتداري لكل شخص يعاني من هذا المرض والذين يعانون في صمت والموتى الله يتغمدهم برحمة الله. مقصرون في حق هذه الفئة من المرضى واطلب كيفية توقيع على هذه العريضة.
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7
6 - najib السبت 11 يناير 2020 - 21:07
هنالك عدد كبير من الموطنين لم تصلهم هده العريضة
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