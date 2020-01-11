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جامعي: النقابات العمالية المغربية تفتقد الديمقراطية

جامعي: النقابات العمالية المغربية تفتقد الديمقراطية
هسبريس - محمد الراجي
السبت 11 يناير 2020 - 11:05

وجه شلاط بوعبيد، أستاذ مادة قانون الشغل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، انتقادات لاذعة إلى النقابات العمالية المغربية، مشيرا إلى أنّ تسييرها من قبل قياداتها "يتمّ بمزاجية وليس وفق القانون". كما أكد أنّ النقابات لا تقوم بعملها على النحو المطلوب من أجل انتزاع مكاسب قوية لفائدة العمّال.

وأوضح بوعبيد، في كلمة ضمن ورشة تشاورية نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بكلية الحقوق بالرباط، أنّ تحديث العمل النقابي يقتضي أن تكون النقابة محترفة ومهيْكلة قانونيا، وأن تعمل وفق ضوابط تحددها مؤتمراتها، في إطار ديمقراطية داخلية، وشفافية مالية.

هذه الشروط، كما يرى أستاذ قانون الشغل، لا تتوفر في الكثير من النقابات العمالية المغربية، وهو ما يجعلها في وضعية هشّة، وغير قادرة على مواجهة الحكومة أو المشغّلين، مُعيبا على النقابات عدم قدرتها على الضغط على الحكومة لتطبيق مدونة الشغل، التي بدأ العمل بها منذ سنة 2003.

وتوجد في المغرب 34 نقابة عمالية، لكنّ هذا التعدد، كما يرى بوعبيد، ليس ذا جدوى كبيرة، في ظل ضعف الانخراط في العمل النقابي، الذي لا تتعدى نسبته 5 في المائة فقط، واصفا التعدد النقابي الموجود في الساحة بـأنه "تعدد مجاني ومُضحك في الوقت نفسه، وليس تعددا حقيقيا مبنيا على تصورات ومشاريع حقيقية".

وفسّر المتحدث ذاته بروز تنسيقيات ممثلة للموظفين والأجراء وغيرهم من الفئات الاجتماعية، بشكل مكثف خلال الآونة الأخيرة، بالأزمة التي يعاني منها العمل النقابي اليوم، مضيفا "اليوم هناك فرار من العمل النقابي، وينبغي على القادة النقابيين أن يمدّوا اليد لإخراج قانون النقابات من أجل تصحيح صورة العمل النقابي، ووضع حد للبلقنة التي يشهدها".

وأضاف "لا مَعنى لأنْ يغادر نقابي النقابة التي ينتمي إليها من أجل تأسيس نقابة أخرى"، مرجعا سبب الانشقاقات التي تعرفها النقابات إلى غياب الديمقراطية داخلها، وعدم استيعابها كل الآراء والأفكار والاقتراحات.

الاتهامات التي وجهها بوعبيد إلى النقابات العمالية لم ترُق للفاعلين النقابيين، الذين حضروا ورشة مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، حيث نأى يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، بجهة الرباط- سلا بالنقابات عن مسؤولية وضعها الحالي، محملا ذلك للدولة.

وقال الفاعل النقابي إن "الدولة مصرة على تفتيت الحركة النقابية بشكل لا يُتصور، ودفاعها، في المقابل، عن مصالح الباطرونا"، مشيرا إلى أنه "من المفروض أن تتمتع النقابات بالديمقراطية الداخلية وبالشفافية في تدبير أمورها المالية، وأن تتمتع بالاستقلالية، لكن القانون الذي تم وضعه لن يحقق هذه الأشياء".

وربط مكوري ازدهار الحرية النقابية بازدهار الحريات العامة ككل، متهما الحكومة والمؤسسة التشريعية بكونهما تميلان إلى الدفاع عن مصالح المشغّلين على حساب العمال، "لأنّ مصالح الفئات النافذة في الحكومة والبرلمان تتماهى مع مصالح الباطرونا، وهناك تحالُف موضوعي بين هذا الأطراف"، يضيف مكوري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الحل في الاقتطاع السبت 11 يناير 2020 - 11:30
هذه النقابات منتهية الصلاحية لتجاوز اعمار مسييريها السبعين سنة وبالتالي فاقدة لكل مصداقية من جهة ومن جهة ثانية عملها منحصر في نصرة المتقاعسين عن العمل امثال المتعاقدين ضد مصلحة التلميذ .لذلك تضم صوتي لمن ينادي بتفعيل الأجر مقابل العمل وردع الجميع كما فعل وزير التعليم الوفا بالاقتطاعات .
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10
2 - الخنفوش السبت 11 يناير 2020 - 12:46
العمال يتقاعدون على 62 سنة و رؤساء النقابات يستمرون إلى أن يزيحهم الله من الدنيا ، حلل و ناقش...
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17
3 - علامي من مكناس السبت 11 يناير 2020 - 13:38
لو امن المنتسبين للنقابات بمفهوم الديمقراطية لما خلقت عمدا نقابات لا جدوى منها فقط تستعمل لتزين المشهد السياسي واستحمار منخرطيها.
وخير دليل على ذلك كل ما نسمع عن تغول امناءها واغتناؤهم والذي بقي حبر على ورق .
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4
4 - صحراوي حر السبت 11 يناير 2020 - 14:32
لقد فقدت ما تسمى "بالنقابات" مصداقيتها مادامت تنادي بالدمقراطية وهي من اغتصبتها..فكل من تجرأ بطلب تطبيق الدمقراطية داخلها يتم استبعاده وتهميشة وسحقه مثلما حصل للزعيم والمناضل "ع. ا." ومناضلين من أمثاله (إ.م.ش) فاقدة بذالك الشرعية..لقد اعتلى من حسبوا أنفسهم زعماء "الكراسي" واصبحوا يناورون من أجل قضاء مآربهم وتحصين مواقعهم وامتيازاتهم ضاربين عرض الحائط مصالح ومكاسب الطبقة الشغيلة جاعلين منهم أدرعا بشرية ليس إلا...
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7
5 - رشيد السبت 11 يناير 2020 - 17:06
مكوري الذي يريد أن يدافع عن الاتحاد المغربي للشغل ينتمي إلى قطاع التعليم، وهم متفرغ ومعين ولم ينتخبه أحد ولا يمثل أي شيء في القطاع الذي ينتمي له.
مثل هذه النماذج التي تستفيد من الريع هي التي أفقدت النقابة مصداقيتها وفعلها.
مكوري الذي حاول تصدير الأزمة إلى الغير هو نموذج حي للانتهازية هو وزوجته التي لا كفاءة والتي تم إلحاقها بمجلس المستشارين دون أن نكون لها أية قيمة مضافة.
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3
6 - hmmou السبت 11 يناير 2020 - 21:25
ماعندناش فالمغرب شي حاجة سميتها النقابة كاينة المصلحة الشخصية لا غير الشعارات والهضرة قدام الكاميرا فقط لغرض في نفس يعقوب حضي معايا الى بقينا فالحياة ماتكون شي زيادة من هنا واحد 10سنين او 15 عام اما دابا كاين استبداد و ربح الوقت و جمع المال، حنا بغينا واحد النخبة شابة فالمنظمة عندها الجراة و الكفاءة تكون ديمقراطية بالصح افعالة فالميدان تفرض الوجود ديالها و تحقق المطالب المطروحة د المتقاعدين اباقي الميادين اللي المتضررة.
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