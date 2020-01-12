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الرئيسية | مجتمع | "دارت" .. عملية مالية تقليدية تخضع لاختلاف فتاوى فقهاء الدين

"دارت" .. عملية مالية تقليدية تخضع لاختلاف فتاوى فقهاء الدين

"دارت" .. عملية مالية تقليدية تخضع لاختلاف فتاوى فقهاء الدين
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 12 يناير 2020 - 14:00

بعد تزايد الإقبال على المعاملة المالية المعروفة باسم "دارْت" في المغرب، التي يُلجأ إليها إما بهدف الابتعاد عن الاقتراض من البنوك أو وكالات التسليف وما يتبع ذلك من فوائد تثقل كاهل المستفيد منها، فضلا عن عدم تقبلها من لدن فئات من المجتمع باعتبارها ربوية.

وفيما تتسع دائرة المنخرطين في عملية "دارت" إلى حد أنّ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اعتبر أنها تعيق الإدماج المالي للمواطنين في المؤسسات المالية المعروفة، فإنّ هناك مَن يرى أنّ هذه المعاملة المالية، التي يلجأ إليها البعض بحثا عن "المال الحلال"، مُحّرمة شرعا.

ثمّة فتوى للعلّامة المغربي الراحل محمد التاويل حول حُكم المعاملة المعروفة شعبيا باسم "دارت"، أجاب فيها عن أسئلة حول جواز هذه المعاملة من عدمه من الناحية الشرعية، قائلا إنّها "معاملة غير جائزة".

وعلّل محمد التاويل فتواه بتحريم "دارت"، "لما فيها من السّلف بشرط السلف، وهو ممنوع لأنه سلَف جرّ نفعا، وهو حرام إجماعا"، مبيّنا أنّ السلف "أحد الثلاثة التي لا يجوز أن تكون لغير الله، وهذا القرض (يقصد المعاملة "دارت")، لا يُقصد به وجه الله".

وتقوم معاملة "دارت" على اتفاق مجموعة من الأشخاص على مساهمة كل واحد منهم بمبلغ مالي معيّن، كل شهر أو حسب المدة الزمنية التي يتفقون عليها، ويأخذ أحدهم المبلغ الذي تمّ تجميعه، وهكذا تجري العملية إلى أنْ تكتمل دورة استفادة جميع الأشخاص المنخرطين فيها.

غير أنّ العلامة محمد التاويل عدَّ هذه المعاملة بمثابة "قرْض مؤجّل بأجَل مجهول، لأن كل واحد من الجماعة أسلف المستفيدَ الأول حظه من المال الذي أخذه بالقرعة على وجه السلف، ولم يرد إليه سلفه إلا عندما تأتي نوبته، وهو لا يدري متى تُسعده القرعة بنوبته".

ويرى صاحب الفتوى أن عدم معرفة المستفيد متى ستأتي نوبته يؤدي إلى قرض لأجل مجهول، معتبرا أن "هذا مخالف لعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تدايَنْتم بديْن إلى أجل مسمى فاكتبوه)"، وأنّ "الديْن الوارد في الآية المذكورة شامل للقرض".

ويفصّل محمد التاويل في الموضوع موضحا أنّ القرض يقتضي اشتراط تحديد الأجل وتسميته "سدّا لذريعة التراع في المستقبل بين المقرض والمقترض، لأن المقرض لا حق له في المطالبة باسترداد قرضه قبل حلول أجَله كما يقول فقهاؤنا المالكية".

وإذا كانت شريحة واسعة من الذين يلجؤون إلى "دارت" يفعلون ذلك تفاديا لـ"الفوائد الربوية" المترتّبة عن القروض التي تمنحها الأبناك ووكالات التسليف، فإنّ العلامة محمد التاويل يرى أنّ هذه المعاملة لا تجوز شرعا، وأن تعليلها بكون الجماعة تقصد منها الادّخار والجمع وليس السلف، "تبرير غير دقيق وغير واقعي".

وأوضح أن "نيّة تبادل السلف حاضرة ابتداء حين توقيع الاتفاقية بينهم، وحين تسليم المال للمستفيد، وهم يُعلنون ذلك ولا يُخفونه ويروْن ذلك بديلا عن القرض الربوي، كما صرّح لي بذلك كثير منهم".

وزاد: "فإنكار نية السلف وقصده من طرف الجماعة خلافُ الواقع الذي يقصدونه ويُعلنونه، وأيضا لو كان المقصود مجرّد توفير المال والادّخار لاقتسموا المال بينهم بعد توفره إذا احتاجوا إليه أو إذا احتاج أحدهم إلى حظه، ثم يصنع كل واحد بحظه ما شاء ولم يسلفه لأحدهم، أو لاستمروا في التوفير والادّخار إذا لم يحتاجوا لما جمعوه".

وتوقف التاويل عند مبرر أنّ السلف الذي يتأتى من "دارت" لا تترتّب عليه فوائد، لأن كل واحد يأخذ المبلغ نفسه الذي يأخذه الآخرون، وردّ قائلا: "هو تبرير غير صحيح ناشئ عن توهّم أن الزيادة المحرمة في القرض هي الزيادة في القدر فقط، وهو غير صحيح".

وزاد موضحا أن "الزيادة الممنوعة في القرض لا تختص بالزيادة في القدر أو الصفة، عشرة مقابل خمسة عشر، أو الرديء مقابل الجيد، والبالي مقابل الجديد، بل تشكل كل زيادة وفائدة كانت من جنس القرض أو من غير جنسه، كالاستفادة من جاهه، أو الانتفاع بركوب دابته أو سيارته...".

وردّا على القول إن معاملة "دارت" تُجنى منها منفعة متساوية، عكس القرض الربوي الذي يحقق النفع للمُقرض فقط، قال العلامة التاويل إن هذا التبرير "غير صحيح"، معللا رأيه بكون العلماء أجمعوا على تحريم كل قرض جرّ نفعا مطلقا، سواء جرّه للمقرض وحده أو جره للطرفين معا أو لأجنبي غيرهما.

عكس الرأي الفقهي لمحمد التاويل، يرى الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني أنّ معاملة "دارت" ليست قرضا واقتراضا، وليست "قُرعة" كما يسمّيها البعض، بل هي معاملة خاصة قائمة بذاتها. وأبدى اختلافه مع الفقهاء الذي حرّموا هذه المعاملة بعلّة أنها قرض يدور بين أفراد المجموعة.

وأوضح الريسوني في فتوى حول هذا الموضوع أنّ إدخال الفقهاء لمعاملة دارت في باب القرض ذي المردودية، وبالتالي تحت قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو حرام"، لا يتسند إلى تصور صحيح لحقيقة هذه المعاملة، مبينا أنّ "الحقيقة هي أننا إذا نظرنا في عبارات المشاركين في عمليات (دارت)، وفي نياتهم وأغراضهم، فلن نجد فيها قرضا ولا استقراضا، لا قصدا ولا لفظا".

وبناء على هذا المعطى، فإن الريسوني يرى أن الفقيه "لا ينبغي له أن يفرض على الناس ما لم يقولوه ولم يقصدوه"، مقدّما جملة من الأدلة التي قال إنها تؤكد أن "دارت" ليست قرضا أو اقتراضا، أولها أن "القرض فيه طرف معسر محتاج، وطرف موسر مستغن"، وثانيها أن القرض "فيه طرف يطلب الإحسان والنجدة، وطرف يقدمهما"، وثالثها أنّ فيه "يدا عليا تعطي، ويدا سفلى تأخذ".

وبيّن الفقيه المقاصدي أنّ الفرق بين القرض و"دارت"، هو أنّ الأول جعله الشرع نوعا من القربة والإرفاق للمحتاجين، ولذلك يسمى أيضا القرض الحسن، والأجر فيه من الله تعالى، لا من المحتاج المقترض، ولا يجوز أن يكون فيه تربح وانتفاع، ولا يجوز أن يتحول إلى نوع من الابتزاز للمحتاجين والمضطرين. أما "دارت"، "فهي أولا معاملة وليست قربة وإحسانا من أحَد إلى أحَد، والمشاركون فيها عادة أنداد أكفاء، ولهم فائضُ مال".

وزاد: "هي (دارت) في حقيقتها وجوهرها ومقصودها مجرد طريقة للهروب من إنفاق الأموال واستهلاكها وتبديدها في الرغبات اليومية، وتحويلها بدل ذلك إلى ادخار، وإلى قدرة مالية ذات شأن. وبناء عليه، فهذه معاملة مستحدثة قائمة بذاتها، وهي من حسن تدبير المال وترشيد الانتفاع به، فهي جائزة، بل مستحبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - الحر الأحد 12 يناير 2020 - 14:06
حتى أبسط معاملات الافراد فيما بينهم تريدون إخضاعها وتقويضها ولو بإصدار الفتاوى، اتقوا الله في هذا الشعب المسكين لعلكم ترحمون
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86
2 - فهيد الأحد 12 يناير 2020 - 14:08
Hhh حتى دارت باغين تحرموها باش تمصوا دماء المغاربة بالكريديات
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75
3 - Gha hbila الأحد 12 يناير 2020 - 14:09
دابا منين حتى واحد ماداها فوالي بنك المغرب جبتو فقيه باش تدخلو بنادم الدرويش
خليو آالبشر يعيش راه دارت باش كايعتقو شحال من مرة ريوسهم
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73
4 - محمد الأحد 12 يناير 2020 - 14:09
الدولة لي خالقة ليها دارت مشكلة واش كتسمى دوله ؟
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62
5 - aziz الأحد 12 يناير 2020 - 14:09
ههههههه ملي مرضاتكم دارت وبانت ليكم في الطريق... غانديرها حتى انا ونبعد من البنك.. وماكاين غير دارت ههههههه......
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53
6 - صابر الأحد 12 يناير 2020 - 14:10
حرام عليكم و حلال علينا . هذه الفتاوى فصلت على مقاس الابناك . و الجميع يعرف مصلحته ...
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40
7 - Saad الأحد 12 يناير 2020 - 14:11
Mais il faut la comparer avec ce qui font les banque j ai empreinter 340000dh je vais les donner a ma banque en double 70000dh
Poir datet en donne l argent pour ne pas avoir l argent de la banque avec les interets
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10
8 - مواطن الأحد 12 يناير 2020 - 14:11
من نهار عرفت نحسب الفلوس ونا كندير دارت. صراحة هي حسن من الكريدي نتاع الأبناك وفيها البركة أما فلوس الربا دغيا كطير ومكتستافد والو من غير الويلات وكتحارب مع الله سبحانه وتعالى
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32
9 - ايوب الأحد 12 يناير 2020 - 14:11
عدم الاندماج المالي سببه الحكومة و جشع البنوك ؟! الهم دارت ولا بنك .
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21
10 - علاء الأحد 12 يناير 2020 - 14:12
عظمة الاسلام هو الاختلاف والاجتهاد في النازلة كل بادلته وهو اختلاف رحمة لا يفسد للقضية ود وهكذا كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انا ارى والله اعلم جائزة لكونها ليس فيها درهم ربا والله اعلم
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19
11 - مراد الأحد 12 يناير 2020 - 14:13
بعد ان تم منع القرض بالمجان لشراء السيارة . قمت بدارت مع و اكملت مبلغ السيارة ... و شريتها طنان .
مكاين لا حرام لا سطاحمص ... هداك رزقكم حلالا طيبا .
الله انعم عليكم نعمة العقل.... يعني مين تسمعو شي شبه فتوة من عند شبه مفتي ... خدمو عقلكم ...
و اللسي التاويل الله يرحمو و ي يوسع عليه و يسمح ليه الى كان غلط .
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20
12 - عمران الأحد 12 يناير 2020 - 14:13
زيدو زيرو الخناق اكثر واكثر؛حتى لا يصبح لنا اي متنفس.
لست بعالم او فقيه لأرد على الشيخ صاحب الفتوى او اعارضه او انكر عليه. ولاكن نريد فتوى تقيس حال المجتمع وتعيش احواله وهمومه ومشاكله كي تكون فتوى شرعية وسطية اعتدالية. لان الدين الاسلامي دين وسط يقوم على العقل والتمييز. والله اعلم.
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18
13 - مواطنة1 الأحد 12 يناير 2020 - 14:14
يا ودي الا الناس محدودي الدخل كيديرو دارت باش يجمعو فليسات يشريو بيها ثلاجة ولا يبدلو بها طلامط ولا باش يخرجو في الصيف يتساراو ويجي فقيه يقول باللي هي حرام !!! إوى شنو هو اللي خليتو وما حرمتوهش ؟ كون تبعناكم كون شحال هادي متنا بالقهرة والفقصة . الحمد لله على نعمة العقل .
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16
14 - adi الأحد 12 يناير 2020 - 14:15
فعلا الفقيه على حق. من الواجب اللجوء إلى البنك للاقتراض لأنه يحدد الأجل لاسترداد القرض. ( الفقيه الجواهري)
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0
15 - مع دارت الأحد 12 يناير 2020 - 14:15
السي والي بنك المغرب . من الاحسن تسكت لانك كاتخذ 30 مليون الشهر ونتا مكادير والو. هادي 1 . ثاني حاجة اين هو النفع في دارت ان كانت ربا ؟ لانه سلفتيني 500 درهم انرجعها ليك. و ما كتاخد تاحاجة زايدة على فلوسك. سؤال للبليد ديال والي بنك المغرب. اليس قرض 25 مليون بزيادة نفع قد تصل الى الضعف اي 50 مليون يعيق المجال التنموي ؟ اليس مص للدماء الشعب في سبيل اغناء جيوبكم. خلاصة الفقهاء للمجلس العلمي اقروا بجواز دارت او المسمى ديالها القرعة لان فيها نفع للناس البسطاء.
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16 - Nouro الأحد 12 يناير 2020 - 14:16
"دارت" حرام والقرض البنكي حلال هههههه انا لا افهم اختلاف الفقهاء واش الدين الاسلامي فيه اختلاف ما أظن...المهم دارت عملية حلال ولتذهب اراء الفقهاء الى الجحيم فهم سبب هذا التخلف الذي نعيشه...سالينا
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17 - مصطفى صاحب رفيق أعلى الأحد 12 يناير 2020 - 14:16
أذان كان تراضي بين طرفين يجوز بدون فائدة .
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18 - Kénitra city الأحد 12 يناير 2020 - 14:16
دارت ليست فيها الربا .. بمعنى ليس هناك زيادة اذن حلال .. الله يعاونكم
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19 - تايكة غرماد الأحد 12 يناير 2020 - 14:17
فقهاء الدين وخصوصا فقهاء الدولة انتهت مهمتهم وتجاوزهم الزمان ولم يعد لهم ما يقولون ويفتون والعالم يسير بسرعة في التقدم والتطور والعلم ووساءل الحياة والرفاهية ورغد العيش للإنسانية !!
فقط يبقى دورهم في اضفاء الشرعية لاجراءات الحكام واقناع المواطنين بكل ما يفعله الحكام في إطار استغلال الدين من اجل السيطرة والتحكم
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20 - محمد الأحد 12 يناير 2020 - 14:18
لهلا أخطي علينا دارت منحشيوها تا واحد وراها قاضيا الغراض
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21 - خالد امير الأحد 12 يناير 2020 - 14:19
فتاويكم اصبحت ضد الشعب
فيما تصب في صالح الدولة والفاسدين
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22 - MdM الأحد 12 يناير 2020 - 14:19
Les marocaines,qui recourent à l'opération financière "dart" pour satisfaire un besoin domestique, injectent la somme reçue immédiatement dans le circuit commercial, dans la semaine qui suit sa réception.
Si thésaurisation il y a , elle n'est pas due au fait des "dartistes".
Mr le wali de BAM doit chercher l'explication ailleurs ! Le ridicule ne tue plus!
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23 - أحمد الأحد 12 يناير 2020 - 14:20
أحسن حاجة هي دارت الناس ذرو بيها المنازل أحسن من القروض وخصوصا القروض الصغرى لي نسبة الفائدة ذيلها 26 فالمائة .
كيعطوك قرض بنسبة 1.9 ولكن ليس لمدة على القرض كله بال على كل شهر يجب على الدولة التذخل لأن القروض الصغرى كلها ريع و فاسد.
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24 - سبحان الله الأحد 12 يناير 2020 - 14:21
كان على العلامة التاويل ان يوجه فتواه الى الابناك الربوية التي تفرض فوائد باهظة على الضعفاء ، أما دارت ، ففي رد الدكتور الريسوني ما يكفي
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25 - مواطنة الأحد 12 يناير 2020 - 14:21
هههه عجباً لهذا الذي يدعى" التاويل "، كان عليه أن يقول الحق أو أن يصمت !!! بدل تحريم القروض الربوية الخاصة بالابناك اتجه إلى"دارت التي هي بعيدة كل البعد عن"المحرمات" ، واضح أنه حاول إرضاء المنتفعين من القروض الربوية !!! وكيف سوف يبرر هذه الفتوى أمام الخالق !!!؟ أكيد لااحد سوف يقتنع بفتواه.
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26 - saraha raha الأحد 12 يناير 2020 - 14:21
بلا ما تقلق أعمي الفقيه الناس منين تيديرو دارت تايكونو عارفين فوقاش ياخدوها والبنك إلي باغيين ترجعوه حلال هو لي خرج على المغاربة بكترت الفوائد
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27 - هشام الأحد 12 يناير 2020 - 14:22
يعني دابا دارت حرام شرعا والربا حلال. الامور اصبحت واضحة النظام المالي العالمي يتهاوى وبنك المغرب جرب كل شيء لدرجة انه تحدث عن دارت فهذا يعني ان الامور ليست على ما يرام.
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28 - سعيد الأحد 12 يناير 2020 - 14:23
من الان فصاعدا سوف امتنع عن دارت لاني قرأت هاته الفتوى من علماء اخر الزمان .
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29 - عدول الأحد 12 يناير 2020 - 14:23
القروض حرام التداول حرام النشاط حرام المتعة حرام الفرحة حرام كلشي حرام.. شنو لي حلال؟ الفقر الزلط المعاناة البؤس. كل طيب حرمتوه وكلنا عليكم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
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30 - لاكريم الأحد 12 يناير 2020 - 14:23
كل القروض تجر نفعا يا استاذ ريسوني سواء كانت في اطار دارت او في اطار قرض بين شخصين اذا فحسب منطقك فمساعدتك لصديق باقراضه مالا هو حرام ماذام هو جر له نفعا
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31 - N.H الأحد 12 يناير 2020 - 14:24
كيفما كان الحال هي خير من السلف من الأبناك التي تمتص دماء البشر بسبب الزيادات الربوية المرتفعة جدا
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32 - مهاجر الأحد 12 يناير 2020 - 14:24
أفضل دارت حتى لو أجمع العلماء على تحريمها عن جشع الابناك التي لا ترحم.
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33 - السلام عليكم الأحد 12 يناير 2020 - 14:25
فعلا عملية دارت يمكن أن تخلق أشكالا في حالة استفادة أحد الأعضاء في الاول ووفاته بعد ذلك لاقدرالله ويصبح ما تبقى من مساهماته دينا في عنقه أن رفض الورثة تسديده .في هذه الحالة يمكن أن يدخل خانة الحرام والله أعلم
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34 - الصحراوي الأحد 12 يناير 2020 - 14:29
انا حاليا مشارك فواحد دارت نشري سيارة نبعد من البنك والله من قلبي تمنيت كون هاد دارت تكون ثقافة وتعمم عند عموم المغاربة البسطاء لقضاء اغراضهم الحياتية كريدي سيارة كريدي الفراش تجهيز المطبخ العمليات الجراحية الطبية وزد على ذلك راه حلال حلال ما فيها تا ربا بقدر ما تعطي تتشد
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