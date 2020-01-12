لقاءات تجمع عبيابة بممثلي هيئات سياسية وجمعوية

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

عقد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، لقاءات مع عدد من الفاعلين في مجالات مختلفة، بدءا باستقبال مجموعة من البرلمانيين عن مجلسي النواب والمستشارين.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن هذه "اللقاءات تأتي في إطار تجسيد المقاربة التشاركية والتشاورية التي ينهجها الوزير، وفي إطار حرصه على التواصل المستمر مع مختلف الهيئات المعنية بالقطاع".

وأضاف البلاغ أن "هذه الاجتماعات تمحورت حول عدد من القضايا الهامة التي تخص، بالأساس، سبل تعزيز وتقوية آليات التعاون والعمل المشترك بين المؤسسة التشريعية من جهة، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة وضمنها قطاع الاتصال من جهة آخرى، في الأوراش والمشاريع المتعلقة بذات المجال".

وأورد المصدر ذاته أن الوزير "قدّم، خلال لقائه بالبرلمانيين والبرلمانيات، تصور الوزارة حول عدد من المواضيع، ووعد بدراسة مقترحات البرلمانيين المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة".

وفي السياق ذاته، اجتمع عبيابة مع كل من رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، وعدد من ممثلي الجمعيات التي تعنى بالشأن الثقافي والفني والتراثي، حيث تم التداول حول المواضيع التي تهم المجالات والقضايا المندرجة ضمن قطاعي الشباب والرياضة، وعلى رأسها سبل التعاون بين الوزارة والجامعة لتطوير الخدمات العمومية المقدمة لفائدة الطفولة واليافعين والشباب.

وأشار البلاغ إلى أن "الوزير حريص على فتح باب الحوار والتشاور مع باقي الفاعلين في مجالات الثقافة والرياضة والاتصال، وذلك في إطار العمل التشاركي الذي يشكل إحدى أهم الدعامات والأسس التي تقوم عليها استراتيجية القطاع".