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وزارة العدل تُفرج عن تعويضات جديدة لتحسين وضعية قضاة المملكة

وزارة العدل تُفرج عن تعويضات جديدة لتحسين وضعية قضاة المملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 12 يناير 2020 - 20:00

أفرجت وزارة العدل عن مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي الخميس المقبل، وذلك بعد تأشير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عليه.

وتهم التعويضات الجديدة تحسين وضعية القضاة المشتغلين في مختلف محاكم المملكة المغربية، خصوصا التعويض عن التنقل والإقامة، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف.

وينص مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حصلت هسبريس على نسخة منه، على استفادة القضاة، عند قيامهم بمهامهم خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، سواء داخل المملكة أو خارجها، من تعويض عن التنقل والإقامة.

ويحصل القضاة من الدرجة الثالثة والثانية والأولى على تعويض يومي عن التنقل والإقامة داخل الدائرة القضائية (على أن لا تقل المسافة عن 50 كلم)، على مبلغ 300 درهم، وخارج الدائرة القضائية على 400 درهم، وخارج المغرب على 1300 درهم. وبالنسبة للقضاة من الدرجة الاستثنائية، فتصل هذه التعويضات إلى 400 درهم داخل الدائرة القضائية و500 درهم خارجها و1600 درهم خارج بالخارج.

وينص مشروع المرسوم كذلك على استفادة القضاة الذين يُمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض.

أما التعويض الشهري عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يُنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيقدر بـ 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.

مشروع مرسوم وزارة العدل خصص أيضا تعويضا عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث نص على استفادة القضاة من الدرجتين الأولى والثانية الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات من تعويض شهري قدره 2500 درهم.

ويضم مشروع المرسوم تعويضات للقضاة عن مهام الإشراف والتدبير والتسيير الإداري للمحاكم، حددتها الوزارة بالنسبة لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لمحكمة النقض في 7000 درهم، ولرؤساء الغرف بمحكمة النقض في 6500 درهم، وبالنسبة للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض في 6000 درهم.

وتعويض 5000 درهم بالنسبة لرؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة، و1500 درهم بالنسبة للنواب الأولين للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والنواب الأولين للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، و1000 درهم للنواب الأولين لرؤساء محاكم أول درجة والنواب الأولين لوكلاء الملك محاكم أول درجة، و2500 درهم بالنسبة لكل من رؤساء أقسام قضاء الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفين بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام.

وتنص المادة الثامنة من مشروع المرسوم هذا على أنه لا يمكن للقاضي أن يجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.

ويُرتقب أن يصادق مجلس الحكومة أيضا على مرسوم جديد بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ga dayz الأحد 12 يناير 2020 - 20:09
مساكن معندهومش كيتمحنو وكيتكرفصو يضربو تمارة ،اودي شمن بلاد هذي
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23
2 - عمر الأحد 12 يناير 2020 - 20:13
تحية للجميع، والإختصاصي في جراحة القلب وكذا الإختصاصي في جراحة الدماغ والنخاع الشوكي،كم يتقاضون؟وما هي المعايير؟
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18
3 - mohajir الأحد 12 يناير 2020 - 20:14
حبذا لو صوحب هذا القراربقرار يتضمن العقوبات الشديدة التي تنتظر كل قاض أو موظف يتلاعب بقضايا المواطنين وأموالهم وأعراضهم وأمنهم لأن مشكلة القضاء في المغرب هي الرشوة فبالمال يمكنك أن تشتري كل شئ ......
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14
4 - yassine الأحد 12 يناير 2020 - 20:14
ههههههه ادا كان القضاة ينتضرون تحسين الوضعية فمادا عن باقي الشعب المقهور
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11
5 - مواطن غيور على العدالة الأحد 12 يناير 2020 - 20:16
تعويضات هزيلة جدا مقارنة بقطاعات أخرى تنم عن عدم وعي وربما استخفاف بمجهودات قضاة المملكة الذين يعملون ليل نهار في سبيل تحقيق العدالة بشكل يستنزف طاقاتهم ومجهوداتهم في ظل الخصاص الكبير على مستوى الموارد البشرية و ورداءة ظروف العمل. لا عدالة ولا تنمية اقتصادية واجتماعية إلا بسلطة قضائية قوية تشكل درعا للحقوق والحريات وهذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا بحفظ كرامة القضاة ومكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع. يجب على المجتمع المغربي أن يقف بجانب القضاة للمطالبة بالتحصين المادي لأن هذا هو المدخل الوحيد لاستقلال السلطة القضائية.
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-1
6 - تعويضات هزيلة الأحد 12 يناير 2020 - 20:16
تعويضات لا ترتقى الى مستوى المسؤولية الملاقاة على عاتق القضاة اتمنى ان تراجع إلى حدود المستوى الدولي في هذا الشأن مثلا مثل مصر التي هي دولة فقيرة والتعويضات الممنوحة للسادة القضاة أضعاف ذلك
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-3
7 - محمد لعيوني الأحد 12 يناير 2020 - 20:16
ورغم دلك التعويضات غير كافية .يجب ان يصل مرتبهم خمسة ملايين سنتيم فما فوق.لان مطبق ومنفد القانون يجب ان يكونوا منزهين عن الناس وحتى يكون مرتاحا البال.تحية لقضاة المملكة.
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-5
8 - سعيد الأحد 12 يناير 2020 - 20:23
امر جيد تحسين وضعية هده الفءة من موظفي الدولة
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-3
9 - عبد الوهاب تطوان الأحد 12 يناير 2020 - 20:25
نهنء القضاء الجالس والواقف بهذه الزيادة ونتمنى ان تكتمل هذه الزيادة بالموافقة والتاشير عليها. قضاتنا يستحقون اكثر . وأكثر ما ينقصهم هو استكمال استقلال القضاء حتى يتمكنوا بالنطق بالأحكام في القضايا الكبرى بدون تأثير من أي كان الا ضمائرهم الحية.
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-1
10 - عبد الحق الأحد 12 يناير 2020 - 20:26
ورجال التعليم المدافعين عن التربية والاخلاق والقيم.انظرو الى رتبكم في جميع التصنيفات الدولية وسترون انكم تحصدون نتائج استهتاركم ولا مبالاتكم بالتعليم الذي يبقى أساس رقي الأمم...
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2
11 - واكواك الحق فين حقنا الأحد 12 يناير 2020 - 20:34
علاش منعطيوش لدوك الجنود مساكن لديما في الصحراء ليل نهار عيد رمضان تلج شتاء صيف خريف الناس مكيشوفوش ولادهم حنا نشوفو عالقضاة كيشدو الزبابل دالفلوس وعاطيينها للنعاس هادو عندهم ليهضر عليهم والخرين مساكن لهضر يدخلوه للحبس اودي اقسم بالله البلاد مشات خلا العسكري كيشد 3500 لفلوس اقامة لتعويض على الاقامة ساكنين مساكن في العشوش مع اللفاع وهادو كيشدو الملاين نعوضو ليهم
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0
12 - imani doukkali الأحد 12 يناير 2020 - 20:34
avec ce que j ai lu comme chiffres ils auront vide les caisses u ministere de la justice en une annee.franchement c est de l abus: est ce qu on pense un peu a ceux qui n ont aucun e entree d argent
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