ندوة توصي بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات

إبراهيم مغراوي من مراكش

تحدث جامعيون وحقوقيون ومسؤولون حكوميون عن أهمية تجريم الإثراء غير المشروع كخطوة جريئة في اتجاه تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ أسس الشفافية والنزاهة في تدبير قضايا ومسؤوليات الشأن العام، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الدستور الذي ينص على مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة.

وأوصت المداخلات والنقاش العام الذي عرفته ندوة "تجريم الإثراء غير المشروع ورهان مكافحة الفساد"، التي نظمت من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش، بتحقيق التجريم وفاء لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وفي إطار مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأجمع المتدخلون على" ضرورة التحديد الدقيق لمفهوم الإثراء غير المشروع تفاديا للخلط والغموض، على اعتبار أن كل كسب أو دخل غير مبرر فهو غير مشروع".

وتساءلت الندوة عن كيفية "تكييف المبلغ الزائد عن الكسب أو الدخل المعتاد على أنه رشوة كصورة من صور الفساد؟ وكيف يمكن تعريف ظروف وشروط الاغتناء على أساس قواعد القانون والعدالة والإنصاف؟ وما أشكال التناسب بين الدخل وحصيلة الممتلكات المسجلة".

وأوضحت التوصيات أن "التصريح بالممتلكات لدى مختلف المسؤولين العموميين يعتبر مدخلا لمحاربة الإثراء غير المشروع"، وأبرزت الصعوبات التي تعترض تطبيقه، كحجم مسؤولية المصرح وعلاقته بالمال العام، "ما يقود إلى إرهاق المجلس الأعلى للحسابات وتغليب منطق الكم على طبيعة ونوعية المصرحين بحسب حجم المسؤولية".

ومن الصعوبات المعيقة للتصريح بالممتلكات كذلك "تشتت النصوص القانونية المنظمة للتصريح بالممتلكات، ما يجعله أمام منظومة قانونية متعددة ومشتتة، بالإضافة إلى ضعف عامل الردع بسبب غياب نصوص حمائية قوية، وضعف التوفر على قاعدة بيانات قادرة على تتبع المصرحين وتعريف وضعيتهم بشكل دقيق".

وعليه، "فالنصوص المنظمة تبقى جد محدودة في تحقيق الأمن القانوني، ومهما كان مجهود الاجتهاد، فإن أثر المقاربة القانونية يبقى جد محدود لأن مسألة الإثراء وتدبيره مرتبطان بأبعاد سياسية كامنة في مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك في التربية التي يؤطرها النظام القيمي الأخلاقي السائد"، بحسب المشاركين في الندوة نفسها.

ومن التوصيات الصادرة عن هذه الندوة "ضرورة تجاوز مخاطر تحديد الحد الأدنى للمبالغ المصرح بها في 30 مليون سنتيم عن كل صنف، لأنه يسمح للملزم بالتصريح أن يفلت من واجب التصريح إذا قام بتوزيع أمواله بين أصناف متعددة، وعقلنة السلطة التقديرية للقاضي حتى لا تكون فضفاضة ومن دون خلفية تجعلها في نطاق دولة القانون وضبط العلاقة بين السلطات".

تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت مشاركة كل من محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وخالد المروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، وعبد الواحد الأثير، رئيس ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المنظمة للندوة، وصافي الدين البودالي، رئيس مكتبها الجهوي بمراكش.