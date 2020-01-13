24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد (5.00)

  2. مولاي رشيد يقدم التعازي في وفاة السلطان قابوس (5.00)

  3. عندما شجّع المخزن "القرصنة البحرية" أمام ضعف الأسطول المغربي (5.00)

  4. المتنازعون في ليبيا يتفقون على إبعاد القوات التركية (5.00)

  5. "سياقة متهورة" تستنفر المحققين في الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تحريمُ "بوناني" ومهاجمة علماء وراء عزل خطيب‬

تحريمُ "بوناني" ومهاجمة علماء وراء عزل خطيب‬

تحريمُ "بوناني" ومهاجمة علماء وراء عزل خطيب‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 13 يناير 2020 - 14:15

أوقفت وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية المغربية خطيباً جديداً تطرَّق إلى احْتفالات أعياد الميلاد، خلال خطبة ألقاها بأحد مساجد مدينة سلا، والتي كان موضوعها "علماء الأمّة"؛ وهو ما اعْتبرته الوزارة التي يتولى تدبير مقاليدها أحمد التوفيق خروجاً عن ضوابط "دليل الإمام والخطيب".

الخطيب زهير العزيز أبو علاء، إمام مسجد الهدى بحي سعيد حجي بمدينة سلا، كان قد تطرّق إلى موضوع احتفالات "رأس السّنة"، خلال إحدى خطبِ الجمعة، حيثُ انتقد من سمّاهم "علماء السُّوء"، ممن يفتون في الدّين بغير الحق ومن يتكلّمون بخلاف الحقِّ حفاظًا على مصالحهم الدنيوية".

ورأت الوزارة الوصية على قطاع الشّؤون الإسلامية في خطبة "الإمام المعزول" انزياحاً "عن الضوابط الموضوعية والصناعية، عبر إصدار أحكام بعيدة كل البعد عن روح التسامح والإخاء"، مبرزة أنّ "دليل الإمام والخطيب واضح في هذا الباب".

واكتفى الخطيب الموقوف بقولهِ: "تعلّمنا في عقيدة ومنهج الصّحابة والسلف الصالح أن نصبر، وأن نطيع في غير معصية لله. وإن لما صعدت المنبر بإذن المندوب الذي يمثّل الوزير والوزير يمثّل السّلطان. فإذا أمرك ولي الأمر بالتّوقف عن الخطب هذه ليست معصية فنسمع ونطيع، ونكل أمرنا الله والخير كله في تفويض الأمر لله سبحانه".

ولا يتوقّف مسلسل توقيف الأئمة والخطباء من قبل "وزارة التّوفيق"، إذْ جرى السّنة الماضية توقيف عدد من الأئمة والاستغناء عن خدمة خطباء، إثر خروجهم عن دليل "الامامة والخطبة"؛ أبرز هذه الحالات "توقيفُ خطيب مسجد إبراهيم الخليل بمدينة سلا، إثر تطرقه لـ "غلاء الأسعار والاحتكار التجاري".

وفيما تُبرر الوزارة الوصية على تنظيم قطاع الأئمة والوعاظ حملات التوقيف التي تطال بين الفينة والأخرى العديد من الخطباء بعدم التزامهم بدليل الإمام والخطيب، تطرح تساؤلات عديدة بخصوص حدود تدخل وزارة "التوفيق" في ضبط عمل الأئمة، خاصة مع توالي قرارات العزل مؤخراً.

ويشيرُ الحقوقي عبد الإله الخضري إلى أنّ "موضوع عزل الأئمة والخطباء في المغرب موضوع مؤلم، وينْطوي على العديد من مظاهر الحيف والتجاوزات"، مبرزاً أنّ الأمر يتعلّق بـ "فئة مقهورة ومظلومة في عموم الأحوال، خاصة أن الأمر يتعلق بأكثر من سبعين ألف قيم ديني ببلادنا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار كم يعيلون من أفراد أسرهم".

وأشارَ الحقوقي المغربي إلى أنّ "هناك بعض المواقف والقناعات الدينية لبعض الخطباء تحتاج إلى تكوين وتأطير وتحسيس حول آثارها على المجتمع مثلا، يمكن مدارستها مع المعنيين بالأمر، مع منحِ فرصة للخطيب للمراجعة واستبيان الأمر، ثم إنذاره إذا لزم الأمر؛ لكن اعتماد قرار العزل في كل صغيرة وكبيرة، فهذا ضرب من انتهاك لحرية الرأي والتعبير".

أما فيما يتعلق بالموقف السلبي لبعض الخطباء من الاحتفال برأس السنة الميلادية، فقد قال الخضري إنّ "من يحتفلون برأس السنة لا يفعلون ذلك حبا في العقيدة المسيحية أو استحضارا للمسيحية أصلا؛ بل درجت المجتمعات في العالم بأسره على اعتبارها نهاية سنة عملية وبداية سنة جديدة".

إلى ذلك، اعتبر المتحدث ذاته أن "العديد من الفقهاء يؤولون مبدأ الولاء والبراء على غير غايته، حيث يعتبرونه مرجعا لتكريس الكراهية والحقد والعداوة بين المسلمين وغيرهم، وهذه قضية أكبر من أن تختزل في عزل خطيب هنا أو هناك؛ فالمسألة تحتاج بالدرجة الأولى فهما صحيحا للدين الإسلامي الحنيف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - الورزازي مسمرير الاثنين 13 يناير 2020 - 14:20
الوزارة خاصها شي فقيه بحسب الحلال بحال الحرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
2 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 13 يناير 2020 - 14:22
محتوى خطب الجمعة بعيدة عن الواقع الحالي ومحتواها بعيد عن الهدف منها والإمام عليه استعراض ماهو مكتوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - الحسين الاثنين 13 يناير 2020 - 14:28
في امريكا وفي دول الغرب تستطيع أن نقول ما تشاء فحرية التعبير مكفول للجميع واذا أرادت الحكومة أو جهة ما ان توقفك فالمحكمة هي التي تفصل في النزاعات وليست المكالمات التليفونية كما في بلداننا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - بركاني الاثنين 13 يناير 2020 - 14:31
طبعا أمر ليس مفاجئ ولا مستجد.عزلت قبله الخطيب البركاني عبد الحميد النجاري الدي انتقد ال سعود. وزارة الشؤون الإسلامية وتحارب من يجهر بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم .هؤلاء الخطباء لم يأتوا بشيء من عندهم بل يقولون أمورا هي أساس ديننا.المغرب بلد إسلامي وهكذا سيبقى من حاول أعداء الإسلام في الداخل والخارج تمييعه. لن تطفءوا جدوة الدين والإيمان في قلوبنا.انشري هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - salam الاثنين 13 يناير 2020 - 14:31
لكي تكون خطيبا في المغرب يجب ان تحلل الغناء والزنى والحرام وإياط ثم إياك أن تقول الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - سعيد الاثنين 13 يناير 2020 - 14:36
وزارة التوقيف تشجع وتحفز فقط خطب الحيض والنفاس وياجوج وماجوج وعذاب القبر وفضل الصبر والإحتساب،ما دون ذلك فإن مصير الخطيب هو التوقيف والإقصاء بداعي مخالفة دليل الخطابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - اللهم إن هذا منكر الاثنين 13 يناير 2020 - 14:39
نحن في بلد ولله الحمد كل شيء فيه صوري ،الدين صوري والتعليم صوري ولا شيء على حقيقته ،مؤلم ان يعزل إمام لأجل قضية تحسم بالأدلة الشرعية وليس بالمحاباة وووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - عبد الوهاب تطوان الاثنين 13 يناير 2020 - 14:39
مسكين طردوه لأمر تافه. الإحتفال من عدمه لن يغير في الأمر شيء. خطب الجمعة بعيدة كل البعد عن الواقع المعيشي للمغاربة وكثيرا ما تحمل الكذب عندما يتطرق الفقيه إلى مواضيع مناسباتية كالبيئة والوضع الأمني في الصحراء ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - خطيب الاثنين 13 يناير 2020 - 14:41
خطبه الجمعه اصبحنا كأننا في قسم نستمع لدرس في التاريخ والجغرافيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - سعيد الاثنين 13 يناير 2020 - 14:42
الاوقاف ليست منزهة بل هناك بعض القرارات لغير صائبة في حق بعض الخطياء ولكن هناك بعض الخطباء الله اسمح لنا منهم يحرمون ماجاء في التراث وليس الدين وهذا هو سبب تقهقرنا في الذين واسيدي البون أني حتى النصرا لا يحتفلون به بل مناسبة لالترفيه فقط وتحريمه لا يوجد في الاسلام مادامت النية هو مناسبة عالرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - مراقب الاثنين 13 يناير 2020 - 14:43
والله متم نوره ولو كره الكافرون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - ع-ع الاثنين 13 يناير 2020 - 14:44
تعذر علي صلاة الجمعة الماضية وانا في سفر فدخلت اقرب مسجد لي لصلاة الجمعة واذا بي أتفاجأ بان الخطبة باكملها على تقديم وثيقة الاستقلال .يعني خطبة سياسية محضى.وكم تمنيت ان يكون الشطر الاول منها للموعظة الدينية والشطر الثاني للاعياد الوطنية . اذ ذاك تاكدت ان الامام مأمور . لاحول ولا قوة الا بالله......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - نحتفل الاثنين 13 يناير 2020 - 14:46
هل نحتفل مع من يتخد عيسى عليه السلام الآه استغفر الله العظيم واتوب اليه. يقول المثل إذا لم تكن ناصرا للحق فلا تصفق للباطل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - ghali الاثنين 13 يناير 2020 - 14:48
بعض علماء السادسة هداهم الله يحللون ماحرم الله . ويحرمون ماحلل الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - ملاحظ الاثنين 13 يناير 2020 - 14:49
واين ذهب شعار نحن دولة الحق والقانون ام ان التوفيق فوق القانون والعدل اساس الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - الصحراوي إبن تافيبلالت الاثنين 13 يناير 2020 - 14:56
بدأ الأسلام غريبا وسيعود غريبا وينصره الغرباء ...وزارة الأوقاف عندنا بالمغرب بعيدة عن طريق الأسلام بيعد السماء عن الأرض ، ونرى حتى المؤذنون لايعرفون للآذان طريقا ، كل واحد يؤذن حسب عرفه أو معرفته ، ولا ناهي ولا منمتهي ، لاوجود للأ إمة ولا ولا خطباء ، ولا وعاظ ، ولا ناهي ولا منتهي ..والله تعالى قال..ورتل القرءان ترتيلاى ، كذلك آذان الأوقات للصلاة ، يجب ترتيل الآذ1ان وإعطاء لكل كلمة حقها في الترتيل ..نطلب الله أن يرزق أمير المومنين من يرشده في الطريق الصحيح وكيف يكون الأسلام ، والأسلام له طرقه ومناهجه وتعاليمه ، وليس كما يرغب وزير الأوقاف التوفيق بدون توفيق ..فهو بعيد من شؤون الدين بعشر سنين ضوئية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - مسلم الاثنين 13 يناير 2020 - 14:57
العلمانيون يطرحون ٱراءهم و أفكارهم ليلا و نهارا علنا دون أن يحاسبهم أي حسيب يسب الدين والرسول الكريم والصحابة وكل مقومات الدين ولا أحد يتحرك لنصرة دين الله الذي هو دين الأغلبية الساحقة من المغاربة وخطيب مسجد يعزل لمجرد إبداء رأيه وقول الحقيقة ما أغرب ه‍ذا الزمان ف
طوبى للغرباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ﻻطاعة لمخلوق في معصية الخالق الاثنين 13 يناير 2020 - 14:59
اصبحنا ﻻ نفرق بين خطبة الجمعة ونشرة أﻻخبار ، مااﻻستفادة من هذه الخطبة !! ﻻشىء يذكر !! اﻻمام ليس ببغاء ، بل يعظ الناس ويرشدهم وبين لهم ؟ اين الجهر بالحق ؟ أين اﻻمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ايقاف كثير من اخطباء كان ظلما وعدوانا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.