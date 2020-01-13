تحريمُ "بوناني" ومهاجمة علماء وراء عزل خطيب‬

هسبريس - عبد السلام الشامخ

أوقفت وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية المغربية خطيباً جديداً تطرَّق إلى احْتفالات أعياد الميلاد، خلال خطبة ألقاها بأحد مساجد مدينة سلا، والتي كان موضوعها "علماء الأمّة"؛ وهو ما اعْتبرته الوزارة التي يتولى تدبير مقاليدها أحمد التوفيق خروجاً عن ضوابط "دليل الإمام والخطيب".

الخطيب زهير العزيز أبو علاء، إمام مسجد الهدى بحي سعيد حجي بمدينة سلا، كان قد تطرّق إلى موضوع احتفالات "رأس السّنة"، خلال إحدى خطبِ الجمعة، حيثُ انتقد من سمّاهم "علماء السُّوء"، ممن يفتون في الدّين بغير الحق ومن يتكلّمون بخلاف الحقِّ حفاظًا على مصالحهم الدنيوية".

ورأت الوزارة الوصية على قطاع الشّؤون الإسلامية في خطبة "الإمام المعزول" انزياحاً "عن الضوابط الموضوعية والصناعية، عبر إصدار أحكام بعيدة كل البعد عن روح التسامح والإخاء"، مبرزة أنّ "دليل الإمام والخطيب واضح في هذا الباب".

واكتفى الخطيب الموقوف بقولهِ: "تعلّمنا في عقيدة ومنهج الصّحابة والسلف الصالح أن نصبر، وأن نطيع في غير معصية لله. وإن لما صعدت المنبر بإذن المندوب الذي يمثّل الوزير والوزير يمثّل السّلطان. فإذا أمرك ولي الأمر بالتّوقف عن الخطب هذه ليست معصية فنسمع ونطيع، ونكل أمرنا الله والخير كله في تفويض الأمر لله سبحانه".

ولا يتوقّف مسلسل توقيف الأئمة والخطباء من قبل "وزارة التّوفيق"، إذْ جرى السّنة الماضية توقيف عدد من الأئمة والاستغناء عن خدمة خطباء، إثر خروجهم عن دليل "الامامة والخطبة"؛ أبرز هذه الحالات "توقيفُ خطيب مسجد إبراهيم الخليل بمدينة سلا، إثر تطرقه لـ "غلاء الأسعار والاحتكار التجاري".

وفيما تُبرر الوزارة الوصية على تنظيم قطاع الأئمة والوعاظ حملات التوقيف التي تطال بين الفينة والأخرى العديد من الخطباء بعدم التزامهم بدليل الإمام والخطيب، تطرح تساؤلات عديدة بخصوص حدود تدخل وزارة "التوفيق" في ضبط عمل الأئمة، خاصة مع توالي قرارات العزل مؤخراً.

ويشيرُ الحقوقي عبد الإله الخضري إلى أنّ "موضوع عزل الأئمة والخطباء في المغرب موضوع مؤلم، وينْطوي على العديد من مظاهر الحيف والتجاوزات"، مبرزاً أنّ الأمر يتعلّق بـ "فئة مقهورة ومظلومة في عموم الأحوال، خاصة أن الأمر يتعلق بأكثر من سبعين ألف قيم ديني ببلادنا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار كم يعيلون من أفراد أسرهم".

وأشارَ الحقوقي المغربي إلى أنّ "هناك بعض المواقف والقناعات الدينية لبعض الخطباء تحتاج إلى تكوين وتأطير وتحسيس حول آثارها على المجتمع مثلا، يمكن مدارستها مع المعنيين بالأمر، مع منحِ فرصة للخطيب للمراجعة واستبيان الأمر، ثم إنذاره إذا لزم الأمر؛ لكن اعتماد قرار العزل في كل صغيرة وكبيرة، فهذا ضرب من انتهاك لحرية الرأي والتعبير".

أما فيما يتعلق بالموقف السلبي لبعض الخطباء من الاحتفال برأس السنة الميلادية، فقد قال الخضري إنّ "من يحتفلون برأس السنة لا يفعلون ذلك حبا في العقيدة المسيحية أو استحضارا للمسيحية أصلا؛ بل درجت المجتمعات في العالم بأسره على اعتبارها نهاية سنة عملية وبداية سنة جديدة".

إلى ذلك، اعتبر المتحدث ذاته أن "العديد من الفقهاء يؤولون مبدأ الولاء والبراء على غير غايته، حيث يعتبرونه مرجعا لتكريس الكراهية والحقد والعداوة بين المسلمين وغيرهم، وهذه قضية أكبر من أن تختزل في عزل خطيب هنا أو هناك؛ فالمسألة تحتاج بالدرجة الأولى فهما صحيحا للدين الإسلامي الحنيف".