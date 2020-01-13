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كُتّاب وآراء
هل ينجح نظام "الباكالوريوس" في إنقاذ قطاع التعليم العالي بالمغرب؟
إصلاح جديد ينتظر الجامعة المغربية، على امتداد السنوات المقبلة؛ فقد خلصت وزارة التعليم العالي إلى استنفاد النموذج الحالي لدوره، وقررت العودة إلى نظام "الباكالوريوس" القديم بلمسات جديدة، أبرزها ضرورة التمكن من اللغات الأجنبية لنيل شهادة الإجازة، وهي النقطة التي تثير مخاوف كثيرة في صفوف الطلبة، بالنظر إلى الصعوبات الجمة التي يواجهونها.
نقاش الإصلاح الجامعي ليس بجديد؛ لكنه عاد بقوة خلال سنة 2018، عقب تنظيم الوزارة الوصية على القطاع للقاء تناول أبرز خطوات اعتماد نظام جديد بالجامعات المغربية، حضرته النقابات ومختلف المتدخلين في القطاع، ولم يخرج بخلاصات مشتركة، عقب إصرار النقابات على عقد جلسة ثانية تفرز توصيات أخرى، فيما لم تنقل بعض الجامعات النقاش صوب مختلف هياكلها للتداول بشأنه، كما تقرر أثناء اللقاء المذكور.
وينطلق النظام الجديد ابتداء من السنة المقبلة، ولن يشمل الطلبة المسجلين بسلك الإجازة الحالي، ويهم حصرا طلبة السنة الجامعية الأولى (2020-2021)، فيما سيواصل طلبة السنة الثانية دراستهم وفق النظام الحالي (إجازة / ماستر/ دكتوراه).
جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن "الخطوة سبق التداول فيها مع الوزارة منذ أكتوبر 2018، في لقاء بمدينة مراكش، وقد طرحت فيه الإشكاليات العامة بحضور النقابات والعمداء والشعب"، مسجلا أن "الاتفاق جرى على أن يتم نقل التوصيات صوب الهياكل، من أجل مناقشتها؛ لكن الأمر لم يتم في العديد من المؤسسات".
وأضاف صباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإصلاح الجامعي يجب أن يكون شاملا، لأن الجانب البيداغوجي لا يكفي لوحده"، مؤكدا "ضرورة تقييم مسألة فصل الجامعة عن المؤسسات الأخرى التابعة لمختلف الوزارات، فضلا عن ربطها بالسوق المهنية، وتدارك الإمكانات جد الضعيفة التي تخصص لقطاع التعليم العالي".
وأورد الفاعل النقابي أن "الانتظار لا يمكن، وبالتالي سنتداول بخصوص هذا المقترح"، مطالبا بـ"ضرورة توحيد التعليم العالي في إطار جامعة واحدة، والعمل على انفتاحها على القطاع المهني، عبر تجاوز إشكالية حصر الجامعة في التعليم الأساسي فقط"، وزاد موضحا: "على الوزارة مراجعة القانون 01.00، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، فضلا عن فتح نقاش جماعي بشأن الإصلاح البيداغوجي".
وبخصوص مسألة ضرورة اللغات للحصول على شهادة الإجازة، زاد صباني: "معاناة الأساتذة مع ضعف مستوى اللغات الأجنبية لدى الطلاب جمة، لكن هذا المشكل مرتبط بأمور عديدة وعميقة"، موضحا أنه لما كان طالبا، توجه العديد من زملائه "للدراسة بأوكرانيا وروسيا، وتلقنوا اللغة في ظرف ستة أشهر، على أبعد تقدير".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
- إعطاء كل ذي حق حقه والتخلي عن مدرسة النجاح
- ملاءمة الكتب المدرسية مع الواقع المعاش وتعزيز القيم والمباديء ،والعناية بالجانب المهاري اكثر من المعرفي.
- محاربة ظاهرة الغش .
اللغات يجب أن تدرس بالوسائل الحديثة الموجودة في النت وخلق أنشطة باللغات الأجنية من موسيقى و مسرح و حوارات بين التلاميذ لتحبيبهم في تعلم اللغات , المرجوا من اساتذة اللغات الأجنبية من الإبتعاد عن النحو في الأشهر الأولى , يدرس التلميذ لسنوات النحو و القواعد وفي المقابل لا يستطيع ان يجرى حوار قصير مدته دقيقة و دقيقتين . مجرد سؤال هل عندما يولد الطفل يتعلم لغة أمه عن طريق النحو و القواعد؟ هذا السؤال للمسؤولين المغاربة في مجال التربية
لايمكن إنجاح اي إصلاح إلا بمشاركة جميع المتدخلين في التعليم العالي و البحث العلمي. .
اولا، مركز العملية و هو الاستاذ الجامعي الذي يجب رد الاعتبار له و إعادة النظر في مكانته الاجتماعية و المادية و إعطائه الإمكانات المعنوية و المادية اللازمة حتى يتسنى له القيام بمهام التدريس و التأطير و البحث العلمي بكل أريحية و بكل مسؤولية.. وبعد ذلك يجب مواكبته و تقييمه و محاسبته أن اقتضى الأمر. .
ثانيا، الطالب و هو الهدف الأسمى من كل إصلاح. يجب توعيته و توجيهه و مواكبته معنويا و ماديا. فكيف لطالب دكتوراه مثلا أن يقوم بالبحث العلمي و هو لايحصل إلا على 1000dh كمنحة في احسن الأحوال. يجب أن يكون تركيزه على العلم و التكوين و ليس على النقطة و الورق الذى يطبع عليه الدبلوم.
ثالثا، المنظومة و كل مايتعلق بالتسيير الإداري و البيداغوجي و اللوجستيك. . فكم من عميد كلية و مدير مدرسة دمر مؤسسة من أجل مصالح خاصة صرفة، لقائد المؤسسة الجامعية دور كبير في تطويرها أو تدميرها.. بيداغوجيا، يجب إعادة النظر في المكونات البيداغوجية لكل تكوين و ملامحها مع متطلبات الاقتصاد الوطني..
و شكرا..