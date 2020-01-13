24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد (5.00)

  2. عندما شجّع المخزن "القرصنة البحرية" أمام ضعف الأسطول المغربي (5.00)

  3. المتنازعون في ليبيا يتفقون على إبعاد القوات التركية (5.00)

  4. تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات (5.00)

  5. ملتقى الاستثمار بالإمارات يحفز الشركات الناشئة‎ (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هل ينجح نظام "الباكالوريوس" في إنقاذ قطاع التعليم العالي بالمغرب؟

هل ينجح نظام "الباكالوريوس" في إنقاذ قطاع التعليم العالي بالمغرب؟

هل ينجح نظام "الباكالوريوس" في إنقاذ قطاع التعليم العالي بالمغرب؟
هسبريس - نور الدين إكجان
الاثنين 13 يناير 2020 - 15:00

إصلاح جديد ينتظر الجامعة المغربية، على امتداد السنوات المقبلة؛ فقد خلصت وزارة التعليم العالي إلى استنفاد النموذج الحالي لدوره، وقررت العودة إلى نظام "الباكالوريوس" القديم بلمسات جديدة، أبرزها ضرورة التمكن من اللغات الأجنبية لنيل شهادة الإجازة، وهي النقطة التي تثير مخاوف كثيرة في صفوف الطلبة، بالنظر إلى الصعوبات الجمة التي يواجهونها.

نقاش الإصلاح الجامعي ليس بجديد؛ لكنه عاد بقوة خلال سنة 2018، عقب تنظيم الوزارة الوصية على القطاع للقاء تناول أبرز خطوات اعتماد نظام جديد بالجامعات المغربية، حضرته النقابات ومختلف المتدخلين في القطاع، ولم يخرج بخلاصات مشتركة، عقب إصرار النقابات على عقد جلسة ثانية تفرز توصيات أخرى، فيما لم تنقل بعض الجامعات النقاش صوب مختلف هياكلها للتداول بشأنه، كما تقرر أثناء اللقاء المذكور.

وينطلق النظام الجديد ابتداء من السنة المقبلة، ولن يشمل الطلبة المسجلين بسلك الإجازة الحالي، ويهم حصرا طلبة السنة الجامعية الأولى (2020-2021)، فيما سيواصل طلبة السنة الثانية دراستهم وفق النظام الحالي (إجازة / ماستر/ دكتوراه).

جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن "الخطوة سبق التداول فيها مع الوزارة منذ أكتوبر 2018، في لقاء بمدينة مراكش، وقد طرحت فيه الإشكاليات العامة بحضور النقابات والعمداء والشعب"، مسجلا أن "الاتفاق جرى على أن يتم نقل التوصيات صوب الهياكل، من أجل مناقشتها؛ لكن الأمر لم يتم في العديد من المؤسسات".

وأضاف صباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإصلاح الجامعي يجب أن يكون شاملا، لأن الجانب البيداغوجي لا يكفي لوحده"، مؤكدا "ضرورة تقييم مسألة فصل الجامعة عن المؤسسات الأخرى التابعة لمختلف الوزارات، فضلا عن ربطها بالسوق المهنية، وتدارك الإمكانات جد الضعيفة التي تخصص لقطاع التعليم العالي".

وأورد الفاعل النقابي أن "الانتظار لا يمكن، وبالتالي سنتداول بخصوص هذا المقترح"، مطالبا بـ"ضرورة توحيد التعليم العالي في إطار جامعة واحدة، والعمل على انفتاحها على القطاع المهني، عبر تجاوز إشكالية حصر الجامعة في التعليم الأساسي فقط"، وزاد موضحا: "على الوزارة مراجعة القانون 01.00، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، فضلا عن فتح نقاش جماعي بشأن الإصلاح البيداغوجي".

وبخصوص مسألة ضرورة اللغات للحصول على شهادة الإجازة، زاد صباني: "معاناة الأساتذة مع ضعف مستوى اللغات الأجنبية لدى الطلاب جمة، لكن هذا المشكل مرتبط بأمور عديدة وعميقة"، موضحا أنه لما كان طالبا، توجه العديد من زملائه "للدراسة بأوكرانيا وروسيا، وتلقنوا اللغة في ظرف ستة أشهر، على أبعد تقدير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - F.ATRARI الاثنين 13 يناير 2020 - 15:09
تلقين لغة جديدة في ظرف ستة أشهر لايجانب الصواب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - مواطن الاثنين 13 يناير 2020 - 15:10
هاذا النظام غير مقبول تعطيل الطلبة بسنة ظلما......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - مغربي الاثنين 13 يناير 2020 - 15:13
وهل نجحت البرامج السابقة؟ المشكلة ان كثرة الاصلاحات تقتل الاصلاح؟ وان تنمية الانسان اهم ، وكذا نكافؤ الفرص في مباريات الجامعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - أليس في بلاد العجائب الاثنين 13 يناير 2020 - 15:14
لن ينجح التعليم بالمغرب إلا بثلاث :
- إعطاء كل ذي حق حقه والتخلي عن مدرسة النجاح
- ملاءمة الكتب المدرسية مع الواقع المعاش وتعزيز القيم والمباديء ،والعناية بالجانب المهاري اكثر من المعرفي.
- محاربة ظاهرة الغش .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - Kardous الاثنين 13 يناير 2020 - 15:15
المهم ليس "البكور يوس" او غيره الاهم من ذلك كله هو إصلاح البرامج التعلمية التي تعتمد في مجملها على الحفظ و الاستضهار كما يجب ملا ءمة هذه البرامج مع سوق الشغل ،ان كان هناك سوق فعلا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - kawtar الاثنين 13 يناير 2020 - 15:22
غا كيخربقو ناس كيزيدوا لقدام وهوما كيرجعنا لور كن هادشي نافع متحيدوهش من لول خاصهوم يخدمو لبلاد بشي حاجة غادا تنفع ملي جات هاد لحكومة وهوا غير كيراجعو داكشي لقديم في لوال تجنيد ودبا البكالوريوس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - عبد الوهاب تطوان الاثنين 13 يناير 2020 - 15:24
ها نحن عدنا لنقطة الانطلاق. الم يتم الطعن في هذا النظام القديم-الجديد و صرف الكثير من المال والجهد لإيجاد البديل ؟؟؟ كم طبلوا في اذاعاتهم و تلفزاتهم لاقناعنا انهم وجدوا الحل. وها هم يعودون لنقطة البداية....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - jaouad الاثنين 13 يناير 2020 - 15:26
لا يمكن الحدث عن اي تغير في عدم اعطاء اللغة العربية مكانتها الصحيحة ، لماذا يتم تركيز عن الفرنسية في كل اصلاح رغم هذه اللغة ليس لها قيمة بالمقارنة مع اللغة انجليزية ، لي نسال انفسنا من يتكلم بهذه اللغة الان مجرد بلدان الافريقية ، نحن نتبع فقط سياسة الفرنسية في جميع المجالات في حقيقة نحن لم نستقل بعد عن استعمار بل نحن يريدون ان استعمارنا فكريا و عقلا ، يجب ان نتحرر من اللغة الفرنسية و تركيز على اختيار مستقبلنا بصفة مستقلة عن النظام الفرنسي ، ويجب تركيز عن لغتنا اللغة العربية عندما نثق في قدراتنا المحلية و خلق قرارت بانفسنا دون املأ من اي جهة كانت حينا سوف هم من ينصتون لنا ، للأسف نحن فقط قوة مستهلكة لي كل شيء و ليس منتجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - بنجلون الاثنين 13 يناير 2020 - 15:28
التعليم العمومي في الجامعة مضيعة للوقت . المرجو من الآباء توجيه اولادهم الكسالى إلى تعلم حرفة لكسب العيش بعد التاسعة أساسي. أما من لهم ميول و قدرات دراسية محترمة فليركز على تعلم اللغة الفرنسية و الإنجليزية بالاخص و الرياضيات و لغات البرمجة لان هذا عصر التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و غيره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - طالب غيور الاثنين 13 يناير 2020 - 15:30
هدا نظام جريئ وصائب. لانه من العار ان تجد طالب حاصل على الاجازة ولا يكتب حتى جملة صحيحة بالفرنسية او الانجليزية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - متتبع الاثنين 13 يناير 2020 - 15:32
ماهي الشعب التي اعتمدتها الوزارة لتستجيب لسوق الشغل .وهل فعلا توجد إدارة وقطاع خاص لتشغيل المتخرجين. عدد كبير يتخرج لكن الشغل نسبته ضئيلة جدا.يجب جلب استثمارات وترشيد ميزانية للشغل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - ن.س الاثنين 13 يناير 2020 - 15:33
لا نفهم التركيز على اللغات في التعليم الجامعي..لان التعليم الجامعي هدفه التخصص و الاختصاص و ليس تعلم ابجديات لغة ما كيفا كانت...اي ان الطالب ينبغي ان يكون مؤهلا قبل الجامعة لكي يباشر التخصص الذي اختاره بما في ذالك تخصص اللغات..و لهذا ينبغي القطع مع هذه الإشكالية قبل الجامعة اي في الاسلاك ما قبل الجامعة...في 20 سنة فات تعلم و اكتساب اللغة و لو خصص لاية لغة 5000 ساعة... الاسدوس الاول للتوجيه او ترسيخ توجيه الطالب مهم جدا مقارنة مع الوضع الحالي..اخيرا البكالوريوس هو التوجيه نحو المهن و المبادرة و الحرف كما في امريكا...اما نقل كل شيئ عن فرنسا فهو الفشل بعينه لاننا نقل فقط مشاكل دول بعيدة كل البعد عنا و لا علاقة لنا بها رغم الجنون المغربي اذ لو كانت الفرنسية كنا يتخيلها المغاربة لكانت جميع الدول تبنتها بدءا من الدول المحاورة لفرنسا مثل هولندا المانيا اسبانيا البرتغال اليونان ايطاليا روسيا انجلترا السويد الخ الخ...لا نفهم الالتصاق بمنظومة دولة أجنبية مطلقا و هي دولة لها مشاكلها و خططها و تاريخها و ايديولوجيتها..ثم ان الفكر الفرنسي كله خاطئ و مجرد خطابة و لغو لا اساس واقعي له مطلقا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Jamal الاثنين 13 يناير 2020 - 15:35
والله أستغرب من هؤلاء المسؤولين ان يشترط على الطلبة اتقان لغة بأجنبية لإعطائه الإجازة . المشكل في النظام التعليمي المغربي الكلاسكي المتخلف الذي يعتمد على الحفظ و التلقين بدل المشاركة و الإبداع. إذا كان الأستاذ نفسه بينه و بين اللغات التي يدرسها إلا الخير و الإحسان فكيف بتلميذه أن يتقن هذه اللغة.
اللغات يجب أن تدرس بالوسائل الحديثة الموجودة في النت وخلق أنشطة باللغات الأجنية من موسيقى و مسرح و حوارات بين التلاميذ لتحبيبهم في تعلم اللغات , المرجوا من اساتذة اللغات الأجنبية من الإبتعاد عن النحو في الأشهر الأولى , يدرس التلميذ لسنوات النحو و القواعد وفي المقابل لا يستطيع ان يجرى حوار قصير مدته دقيقة و دقيقتين . مجرد سؤال هل عندما يولد الطفل يتعلم لغة أمه عن طريق النحو و القواعد؟ هذا السؤال للمسؤولين المغاربة في مجال التربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - moha الاثنين 13 يناير 2020 - 15:41
certainement non, mieux encore celà peut amener à une situation pire tant que le diagnostic n a pas été fait professionnellement par des experts. Aucune évaluation logique n été faite au système LMD, pour prétendre qu un simple changement de système suffit à notre école. Il faut certainement commencer par nos politiques car notre système éducatif n est qu un reflet de notre système politique.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 13 يناير 2020 - 15:42
60 سنة تمر على استقلال البلاد و مازلنا نتعثر في السياسات الترقيعية كفى من ااديماغوجية...اينكم يا عقلاء..مستقبل أبناءنا في مهب الريح..لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - مواطن الاثنين 13 يناير 2020 - 15:46
عندما كانت الفرنسية تلقن للتلامبذ ابتداء من التحضيري في الستينات .لماذا تم حدفها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - مواطن الاثنين 13 يناير 2020 - 15:53
مشكل تدريس اللغات في المغرب مشكل جوهري، و تدريس اللغات تتخلله إختلالات كبيرة، فالملاحظ عندنا في تدريس اللغات سواءا العربية أو الفرنسية أو الانجليزية، أنه يتم التركيز كثيرا على القواعد و حفظ هذه القواعد ببلادة و غباوة لا مثيل لها، أما التطبيق فلا يوجد. أتذكر عندما كنت أدرس في الابتدائي في اللغة العربية، تم قصفنا بكم هائل من القواعد لا نعرف حتى معناها( الجار و المجرور، المفعول المطلق، المفعول به، المفعول لأجله، التشبيه المشبه به، اللفيف المقرون اللفيف المفروق،...) و لا نستطيع حتى التعبير بشكل لائق أو التواصل مع الناس أو التحدث في موضوع معين من دون تحرج، كذلك في اللغة الفرنسية كم هائل من القواعد( الطفل يفرض عليه حفظ conjugaison حفظا بليدا غبيا، يحفظ من أجل الحفظ فقط و لا يعرف الهدف و الفرق بين imparfait et passé composé ) و ضعف هائل في التواصل, نفس الشيء ينطبق على الانجليزية. مشكل تدريس اللغات في المغرب يبدأ من الصغر بسبب البرامج الدراسية المتخلفة و طرق التدريس البدائية التي تقتل في الانسان حس التواصل و اكتساب مهارات التعبير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - باحث و أكاديمي الاثنين 13 يناير 2020 - 16:07
السلام عليكم،
لايمكن إنجاح اي إصلاح إلا بمشاركة جميع المتدخلين في التعليم العالي و البحث العلمي. .
اولا، مركز العملية و هو الاستاذ الجامعي الذي يجب رد الاعتبار له و إعادة النظر في مكانته الاجتماعية و المادية و إعطائه الإمكانات المعنوية و المادية اللازمة حتى يتسنى له القيام بمهام التدريس و التأطير و البحث العلمي بكل أريحية و بكل مسؤولية.. وبعد ذلك يجب مواكبته و تقييمه و محاسبته أن اقتضى الأمر. .
ثانيا، الطالب و هو الهدف الأسمى من كل إصلاح. يجب توعيته و توجيهه و مواكبته معنويا و ماديا. فكيف لطالب دكتوراه مثلا أن يقوم بالبحث العلمي و هو لايحصل إلا على 1000dh كمنحة في احسن الأحوال. يجب أن يكون تركيزه على العلم و التكوين و ليس على النقطة و الورق الذى يطبع عليه الدبلوم.
ثالثا، المنظومة و كل مايتعلق بالتسيير الإداري و البيداغوجي و اللوجستيك. . فكم من عميد كلية و مدير مدرسة دمر مؤسسة من أجل مصالح خاصة صرفة، لقائد المؤسسة الجامعية دور كبير في تطويرها أو تدميرها.. بيداغوجيا، يجب إعادة النظر في المكونات البيداغوجية لكل تكوين و ملامحها مع متطلبات الاقتصاد الوطني..
و شكرا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.