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الرئيسية | مجتمع | من الانتماء إلى الفردانية .. الوشم ينتشر في صفوف شباب البيضاء

من الانتماء إلى الفردانية .. الوشم ينتشر في صفوف شباب البيضاء

من الانتماء إلى الفردانية .. الوشم ينتشر في صفوف شباب البيضاء
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:00

منتقلاً من الانتماء القبلي إلى التميّز الفرداني، انتشر الوشم في صفوف شباب مدينة الدار البيضاء على نطاق واسع خلال العقد الأخير، حيث انخفضت حدّة "حساسية" المجتمع والأهل تجاه أصحاب الأوشام، بعدما تحولت الظاهرة إلى "صناعة" في مجموعة من المراكز المتخصصة في الرسم على الأجسام بالعاصمة الاقتصادية.

وفي السنوات الأخيرة، لوحظ "اجتياح" ظاهرة الوشم لأجسام شباب مختلف مناطق مدينة الدار البيضاء، الراقية والفقيرة منها؛ لأنها لم تعد تكلف كثيراً مثلما كانت في بدايات انتشارها بالمغرب، حيث تبتدئ من أسعار متدنّية تبعا لقدرة الزبون الشرائية، وترتفع حسب الجهد والوقت اللذين يأخذهما الوشم المراد رسمه على الجسم.

ويستعين أصحاب مراكز الوشوم بشبكات التواصل الاجتماعي من أجل ترويج العروض التي يوفرونها للزبناء في القطب المالي للمملكة، حيث توجد عشرات الصفحات التي تُقدم مختلف الأسعار وطبيعة "التاتو" بحثا عن الزبائن، وإن كانت النساء الأكثر إقبالا على هذه "الصالونات"، حسب التفاعل الذي يطبع هذه الصفحات.

وبشأن انتشار الظاهرة في مدينة الدار البيضاء، قال محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، إن "امتداد ظاهرة الوشم لم يكن من الثقافة المغربية القديمة إلى تأثير الحاضر، وإنما تأثر به الشباب عبر ما لاحظوه وعاينوه لدى الغرب"، مشيرا إلى أن "تاريخ انتشاره يعود إلى عقدين من الزمن بالمغرب".

وأضاف بنزاكور، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بداية ظاهرة الوشم في المغرب كانت مع ما يسمى بموضة (البيرسينغ)، قبل أن يتطور إلى الأجسام التي نتحدث عليها في الوقت الراهن"، ثم زاد: "في البداية، كانت الأوشام غربية مائة في المائة، قبل أن يتم إدخال بعض الأوشام التي تنتمي إلى الثقافة المغربية".

وأكد الباحث المتخصص في علم النفس الاجتماعي أن "فكرة الوشم لدى الشباب المغاربة تهدف إلى صناعة التميز؛ وبمعنى آخر خالف تُعرف"، ثم استطرد بالقول: "هذه التغيرات الحديثة تأتي تبعا للحضارة التي أصبحت تنبني على الفردانية بشكل كبير، بغية إثارة انتباه الآخرين وسط الأسرة والشارع والعمل".

وختم محسن بنزاكور تصريحه مسترسلا: "الوشم في مفهومه التقليدي كان يعبر عن ثقافة الانتماء إلى القبيلة، على أساس أن كل قبيلة كان لها وشم معين؛ ما جعل منه عنصرا للانتماء فقط، في حين صار الآن ذا طابع فرداني وذاتي بالنظر إلى اختلاف الغايات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ملاحظ الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:13
قال- تعالى-: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ...
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23
2 - موشوم الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:15
إنه لمن الغباء أن يقوم الإنسان بوشم جسده ويدعي أن هذا تقدم أو تعبير عن أفكار
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13
3 - tatouage,destruction voulue الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:15
le tatouage doit être interdit pour tous les fonctionnaires de l"état et des collectivités locales,en particulier pour tous les enseignants hommes et femmes,
toute maladie résultant de ce tatouage est à la charge du tatoué et ne doit nullement faire l"objet d"une urgence dans les hôpitaux de l"état,le tatoué malade de son tatouage doit être refusé dans les hôpitaux car il a détruit sa peau lui même
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3
4 - مجتهد الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:18
غريب كيف ان استاذ علم النفس الاجتماعي له فهم في تاريخ الوشم بالمغرب.
ماقدمه الاستاذ لا علاقة له بالواقع
الوشم ضارب في تاريخ المغرب حتى قبل ان ينتشر لدى الغرب.
كفى من التصورات المحافظة
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3
5 - حسن الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:18
تاريخ الوشم
روسيا كانت تضع وشما للمجرمين الخطرين في سجن بسبيريا حتى ادا خرجوا سيكونون معروفين بانهم حباسة اما الان فاصبح الوشم من الزينة خصوصا من طرف الرياضيين المشهورين فادا وشم لاعب فهو ضمن مستقبله اما يوشم طالب او تلميد فهو عمل متهور لانه سيتم رفضهم في الوظيفة العمومية فهل بنكي او شرطي سيعمل بوشمه
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7
6 - Aisa الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:23
قال تعالى
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
الوشم من الجاهلية حرام ومن فعلها فعليه التوبة .
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10
7 - عبد الفتاح بوبريك الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:23
بسم الله الرحمن الرحيم

يرجا محاربة هاته الأشياء التي لا تمت للتاريخ المغربي بصلة. حتى وشم البربر هو وشم مستحدث و يهدف الى نسف الهوية المغربية و تجريدها من فحواها. فهمتيني ولا لا.

حبذا لو استعمل وشم العلك الذي آنسناه في طفولتنا، حيث اثبتت دراسة ألمانية أنه مفيد مناعيا لطبقة الديرمافروديت المتواجدة تحت الجلد مباشرة.

انشري يا هصبريس.
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-1
8 - اجديك الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:25
مع احترامي للمقال وصاحبه؛ أود أن أقول ان الشباب المغربي عندنا يحب داك التقليد الاعمى؛ في الآونة الأخيرة وعبر التلفاز بدأنا نري عددا من نجوم ومحترفي كرة القدم يضعون اوشاما علي أجسامهم ؛ هدا هو سبب انتشار هاته الظاهرة بين شباب البيضاء ويرتقب ان تنتشر في باقي جهات المملكة....
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0
9 - Brah الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:28
ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ) وقال : ( ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
فالواصلة : التي يكون شعر الرأس قصيراً فتصله إما بشعر ، أو بما يشبهه .
والمستوصلة : التي تطلب من يصل شعرها بذلك .
والواشمة : التي تضع الوشم في الجلد بحيث تغرز إبرة ونحوها فيه ، ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون الجلد إلى لون آخر .
والمستوشمة : التي تطلب من يضع الوشم فيها .
والنامصة : التي تنتف شعر الوجه ، كالحواجب وغيرها من نفسها ، أو غيرها .
والمتنمصة : التي تطلب مَن يفعل ذلك بها .
والمتفلجة : التي تطلب من يفلج أسنانها ، أي : تحكها بالمبرد حتى يتسع ما بينها ؛ لأن هذا كله من تغيير خلق الله
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7
10 - فاعل خير الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:30
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحُرمة الوشم، استناداً إلى الحديث الصحيح التي ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في لعن الواشمة والمُستوشِمة، الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، حيث قال: (لعَنَ اللَّهُ الواصلةَ والمُستوصِلةَ، والواشمةَ والمُستوشِمة)،
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5
11 - حقيقة الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:33
النساء الأمازيغيات كن يضعن أوشاما قبل أن يعرفه الغرب. أنا أحبذ أوشام بالعربية أو أمازيغية تعبر عن هوية الموشوم. ليس عيبا أن تخالف كي تعرف هو شئ ايجابي ومحفز. لولا سني وأولادي لوضعت وشما صغيرا بذراعي. هناك امثلة أناس واشمين ولا يعني انهم فاشلين بل جد ناجحين وأذكر اللاعب متولي محبوب المغاربة...
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-3
12 - وشام الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:37
الوشم لم يكن دخيل على الامة الاسلامية فهو قديم قدم الزمان وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامر المسلمين من بعد الجاهلية ان يبتعدوا عنه لانه ثغيير في خلق الله قال صلى الله عليه وسلم .لعن الله الواصلة و المستوصلة والوشامة والمستوشمة الا ان الوشم الان اخد ابعادا كبيرة في الدول الغربية فاصبح فنا يوشم بجسم الانسان من صور وتعبير رومانسي او اي تعبير اخر برموز بكلمات او حروف المشكل الكبير ان هاد الوشم من طيش الشباب وحين بلوغ سن الرجولة يصبح نادما وتستحيل ازالته ويخلق له متاعب في العمل ومع الاصدقاء وحتى مع نفسه لهذا ننصح ابنائنا ان يبتعدوا عن هاد الوشم المحرم شرعا لهد الاسباب المذكورة
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2
13 - elfadel الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:37
لا بذ على الذولة ان تتخذ اجراءظظ هذه الفات من الوشامين واغلاق محلاتهم وكذالك وجب عللا الاباء تحذير ابناءهم من هاذه الظاهرة لانها ملياة بالاخطا الصحية كا السبذا ووباب الابتيت بكل انواعها.
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0
14 - ayoub الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:37
الفردانية او الحربة الفردية او الشخصية قريبا غتشوفو بنادم عريان و خارج
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0
15 - قارئ ماخلف السطور الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:39
صناعة التميز في الانحراف ،الشباب ديال كازا قراو ومشاو لكندا وأمريكا والسويد كازا فيها بوزبال الشمكارا ديال الرجاء البيضاوي.
لي بغا يتفرقع يتفرقع كازا دخلوها العروبية بزاف العروبية رجعوا للدوار مع البهايم
الاوشام مرحبا بصناعة التميز في العلم والمعرفة والعلوم النافعة اما الاوشام فهي من الاوثان والبدع
يعرف المجرمون بسيماهم والان يعرف المنحرفون بأوشامهم
نوض عري على كتافك
عفوا الزبونية والمحسوبية واستغلال الدين والركوب على الاحداث
غير وشموا ا بيضاوة وبهجاوة
vous avez le feu vert
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