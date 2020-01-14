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كُتّاب وآراء
من الانتماء إلى الفردانية .. الوشم ينتشر في صفوف شباب البيضاء
منتقلاً من الانتماء القبلي إلى التميّز الفرداني، انتشر الوشم في صفوف شباب مدينة الدار البيضاء على نطاق واسع خلال العقد الأخير، حيث انخفضت حدّة "حساسية" المجتمع والأهل تجاه أصحاب الأوشام، بعدما تحولت الظاهرة إلى "صناعة" في مجموعة من المراكز المتخصصة في الرسم على الأجسام بالعاصمة الاقتصادية.
وفي السنوات الأخيرة، لوحظ "اجتياح" ظاهرة الوشم لأجسام شباب مختلف مناطق مدينة الدار البيضاء، الراقية والفقيرة منها؛ لأنها لم تعد تكلف كثيراً مثلما كانت في بدايات انتشارها بالمغرب، حيث تبتدئ من أسعار متدنّية تبعا لقدرة الزبون الشرائية، وترتفع حسب الجهد والوقت اللذين يأخذهما الوشم المراد رسمه على الجسم.
ويستعين أصحاب مراكز الوشوم بشبكات التواصل الاجتماعي من أجل ترويج العروض التي يوفرونها للزبناء في القطب المالي للمملكة، حيث توجد عشرات الصفحات التي تُقدم مختلف الأسعار وطبيعة "التاتو" بحثا عن الزبائن، وإن كانت النساء الأكثر إقبالا على هذه "الصالونات"، حسب التفاعل الذي يطبع هذه الصفحات.
وبشأن انتشار الظاهرة في مدينة الدار البيضاء، قال محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، إن "امتداد ظاهرة الوشم لم يكن من الثقافة المغربية القديمة إلى تأثير الحاضر، وإنما تأثر به الشباب عبر ما لاحظوه وعاينوه لدى الغرب"، مشيرا إلى أن "تاريخ انتشاره يعود إلى عقدين من الزمن بالمغرب".
وأضاف بنزاكور، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بداية ظاهرة الوشم في المغرب كانت مع ما يسمى بموضة (البيرسينغ)، قبل أن يتطور إلى الأجسام التي نتحدث عليها في الوقت الراهن"، ثم زاد: "في البداية، كانت الأوشام غربية مائة في المائة، قبل أن يتم إدخال بعض الأوشام التي تنتمي إلى الثقافة المغربية".
وأكد الباحث المتخصص في علم النفس الاجتماعي أن "فكرة الوشم لدى الشباب المغاربة تهدف إلى صناعة التميز؛ وبمعنى آخر خالف تُعرف"، ثم استطرد بالقول: "هذه التغيرات الحديثة تأتي تبعا للحضارة التي أصبحت تنبني على الفردانية بشكل كبير، بغية إثارة انتباه الآخرين وسط الأسرة والشارع والعمل".
وختم محسن بنزاكور تصريحه مسترسلا: "الوشم في مفهومه التقليدي كان يعبر عن ثقافة الانتماء إلى القبيلة، على أساس أن كل قبيلة كان لها وشم معين؛ ما جعل منه عنصرا للانتماء فقط، في حين صار الآن ذا طابع فرداني وذاتي بالنظر إلى اختلاف الغايات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
toute maladie résultant de ce tatouage est à la charge du tatoué et ne doit nullement faire l"objet d"une urgence dans les hôpitaux de l"état,le tatoué malade de son tatouage doit être refusé dans les hôpitaux car il a détruit sa peau lui même
ماقدمه الاستاذ لا علاقة له بالواقع
الوشم ضارب في تاريخ المغرب حتى قبل ان ينتشر لدى الغرب.
كفى من التصورات المحافظة
روسيا كانت تضع وشما للمجرمين الخطرين في سجن بسبيريا حتى ادا خرجوا سيكونون معروفين بانهم حباسة اما الان فاصبح الوشم من الزينة خصوصا من طرف الرياضيين المشهورين فادا وشم لاعب فهو ضمن مستقبله اما يوشم طالب او تلميد فهو عمل متهور لانه سيتم رفضهم في الوظيفة العمومية فهل بنكي او شرطي سيعمل بوشمه
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
الوشم من الجاهلية حرام ومن فعلها فعليه التوبة .
يرجا محاربة هاته الأشياء التي لا تمت للتاريخ المغربي بصلة. حتى وشم البربر هو وشم مستحدث و يهدف الى نسف الهوية المغربية و تجريدها من فحواها. فهمتيني ولا لا.
حبذا لو استعمل وشم العلك الذي آنسناه في طفولتنا، حيث اثبتت دراسة ألمانية أنه مفيد مناعيا لطبقة الديرمافروديت المتواجدة تحت الجلد مباشرة.
انشري يا هصبريس.
فالواصلة : التي يكون شعر الرأس قصيراً فتصله إما بشعر ، أو بما يشبهه .
والمستوصلة : التي تطلب من يصل شعرها بذلك .
والواشمة : التي تضع الوشم في الجلد بحيث تغرز إبرة ونحوها فيه ، ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون الجلد إلى لون آخر .
والمستوشمة : التي تطلب من يضع الوشم فيها .
والنامصة : التي تنتف شعر الوجه ، كالحواجب وغيرها من نفسها ، أو غيرها .
والمتنمصة : التي تطلب مَن يفعل ذلك بها .
والمتفلجة : التي تطلب من يفلج أسنانها ، أي : تحكها بالمبرد حتى يتسع ما بينها ؛ لأن هذا كله من تغيير خلق الله
لي بغا يتفرقع يتفرقع كازا دخلوها العروبية بزاف العروبية رجعوا للدوار مع البهايم
الاوشام مرحبا بصناعة التميز في العلم والمعرفة والعلوم النافعة اما الاوشام فهي من الاوثان والبدع
يعرف المجرمون بسيماهم والان يعرف المنحرفون بأوشامهم
نوض عري على كتافك
عفوا الزبونية والمحسوبية واستغلال الدين والركوب على الاحداث
غير وشموا ا بيضاوة وبهجاوة
vous avez le feu vert