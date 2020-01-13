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الرئيسية | مجتمع | حوالي 69 % من المغاربة يتمتعون بالتغطية الصحية

حوالي 69 % من المغاربة يتمتعون بالتغطية الصحية

حوالي 69 % من المغاربة يتمتعون بالتغطية الصحية
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 13 يناير 2020 - 17:32

بلغت نسبة المغاربة الذين يتمتعون بالتغطية الصحية، إلى حدود نهاية شهر نونبر الماضي، 68.8 في المائة، بعدما كانت في حدود 16 في المائة سنة 2004؛ بينما لا يتمتع 31.2 في المائة بأي تغطية صحية، وفق معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وتطمح الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى أن تمكّن إستراتيجيتها 2020-2024، التي قدمتها صباح الإثنين بالرباط، المستفيدين من التغطية الصحية من سلة علاجات ذات جودة، وشروط مُثلى للولوج إلى الرعاية الصحية.

واعتبر خالد أيت الطالب، وزير الصحة، أنّ التغطية الصحية الشاملة تُعدّ من التحديات الأساسية للمنظومة الصحية في المغرب، داعيا إلى تكثيف الجهود لكسب هذا التحدي، وبلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030.

ورغم التطور الذي سجّله المستفيدون من التغطية الصحية فإنّ أيت الطالب قال إن ثمة تحديات ينبغي تجاوزها، وبالأساس في ما يتعلق بتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين، بمن فيهم أصحاب المهن الحرة والمهنيون المستقلون.

وبدأ المغرب في تنفيذ ورش التغطية الصحية الإجبارية عن المرض سنة 2005 لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص. وفي سنة 2012، تم الشروع في تفعيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، الموجه إلى الفئات الهشة، لكنه عرف تعثرا كبيرا.

واعتبر وزير الصحية أن التغطية الصحية الشاملة تعد من الركائز الأساسية لتقليص الهشاشة الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة أن تكون التغطية الصحية الموفرة للمواطنين ذات جودة وفعّالة، دون أن تكلّفهم الكثير من الناحية المادية، خاصة في ظل التطور الديمغرافي والوبائي الذي يشهده المغرب.

كما شدد أيت الطالب على ضرورة خفْض تحمّلات الأسر المباشرة، وإضفاء مزيد من الحكامة على نظام التغطية الصحية الأساسية، وتنسيق جهود التدبير بين مختلف الجهات المعنية.

ويهدف المخطط الإستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد" ومواكبة إصلاحه، وتوفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الإستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - فرانز كافكا الاثنين 13 يناير 2020 - 17:51
عزيزي المواطن حين تسمع التغطية الصحية لا يجب ان يذهب بالك إلى السويد و سويسرا و الدنمارك و كذا ... إنها تغطية صحية مغربية 100% حيث ان فحص بسيط بالراديو يمكن ان يكون موعده سنتين ... اي حتى تموت و تتحلل جثتك و تصبح عظامك تراب و ربما لن يصل الموعد المحدد ... هذا مجرد الفحص بالراديو ... اما إذا أردنا أن نتكلم عن اﻷمور اﻷخرى : السرير ... العلاج ... اﻷدوية ... الدكاترة ... اﻷطباء ... فيلزمنا شهرين في كتابة الواقع المعاش ...
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2 - مغربي قح الاثنين 13 يناير 2020 - 17:53
البلاد باقي مادارت حتى المستشفيات باش تكون عندها التغطية الصحية ...صداع ضرسة هي الاخرة أغلب المغاربة متيعرفوش طبيب الأسنان والسيد تيتكلم على الثلثين عندهم التغطية.
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3 - الحسين الاثنين 13 يناير 2020 - 17:54
والسؤال هو ماذا يعني ان 69في المائة من المغاربة تحت التغطية الصحية؟ لاننا نسمع ان العملية الجراحية تكلف مليون ونصف. وهل رميد تغطي هذه العملية. ارجوا الإجابة لمن عنده معلومات .
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4 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 13 يناير 2020 - 17:55
69 % من المغاربة يتمتعون بالتغطية الصحية التي لا تصلح لاي شئ . سكانير خاصر اريم غير موجود الراديو بالوجهيات والرشوة او اداء نصف الثمن . الادوية لا حديث ولا حرج اثمنة باهضة الرعاية الطبية كثير من الاحيان غير فعالة او زيد اوزيد .....
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5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 13 يناير 2020 - 17:59
اذا قلتم لم يتبقى إلا 31 في المائة فهو رقم كبير يتجاوز العشرة ملايين وأغلبهم الطبقة الهشة التي تعاني من المرض في صمت
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