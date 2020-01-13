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الرئيسية | مجتمع | بوطيب: هذه علاقة "السجل الاجتماعي الموحد" بالفقراء والأغنياء

بوطيب: هذه علاقة "السجل الاجتماعي الموحد" بالفقراء والأغنياء

بوطيب: هذه علاقة "السجل الاجتماعي الموحد" بالفقراء والأغنياء
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الاثنين 13 يناير 2020 - 20:00

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السجل الاجتماعي الموحد المرتقب أن يخرج إلى حيز الوجود قريباً يعتمدُ على نظام تنقيط معين يُمنح لكل أسرة (Forming of Scoring)، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن السجل الاجتماعي الموحد لا يضم لائحة خاصة بفقراء البلد، "بل يقوم على ورش صيغة استهداف، بمعنى أن كل أسرة ستحصل على تنقيط، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني".

وأضاف بوطيب، في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه "بموجب نظام التنقيط سيتم استهداف عدد من الأسر المغربية بناء على تنقيط من الأقل إلى الأكثر".

وأشار المسؤول الحكومي، في جواب له، إلى أن نظام التنقيط هذا ساهم في إعداده عدد من المتدخلين، من ضمنهم المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع خبراء دوليين، قاموا بإنجاز عدة بحوث ودراسات بشأن كيفية احتساب نظام التنقيط بدون الحاجة إلى تدخل أي لجنة لتحديد الفئات المستهدفة.

وفي انتظار خروج السجل الاجتماعي الموحد وفق التصور المحدد، يورد الوزير بوطيب، سيتم تطبيق نظام التنقيط على برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة حالياً، من قبيل "راميد" و"تيسير" و"دعم الأرامل".

وتجري وزارة الداخلية حالياً اللمسات الأخيرة لإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، الذي يُراد منه الإجابة عن إشكالية استهداف الأسر ذات الدخل المحدود لكي تستفيد من عشرات البرامج الاجتماعية العمومية التي تعاني من ضُعف التنسيق والنجاعة والفعالية رغم ميزانيتها الضخمة.

وعبر برلمانيون، في تدخلاتهم، عن تخوفهم من كيفية تحديد الأسر المغربية التي تستحق فعلاً دعم الدولة، داعين إلى ضرورة "ضمان شفافية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والقطع مع ظاهرة المحسوبية والزبونية التي يمكن أن تشوش على نجاح هذا البرنامج الاجتماعي الكبير".

ويهدف هذا السجل الاجتماعي الموحد إلى التعرف بدقة على مستحقي الدعم الاجتماعي للدولة بهدف إيصاله إليهم مباشرة، لتفادي استفادة فئات لا تستحقه، كما يجري حالياً مع غاز البوتان الذي يُستَعمل في استغلاليات فلاحية كبيرة.

ويتوفر المغرب على أكثر من 120 برنامجا للدعم الاجتماعي، أبرزها صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر وغاز البوتان، إضافة إلى برامج أخرى تستهدف فئات مجتمعية معوزة، من قبيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، ونظام "تيسير" لدعم التمدرس، ودعم الأرامل.

وتقر الحكومة بأن الدعم الاجتماعي الذي تقدمه عبر هذه البرامج العديدة لا يذهب إلى مستحقيه، ولا ينعكس على حياة المواطنين. ويرجع السبب في ذلك إلى كون الاستهداف ليس دقيقاً نظراً للآليات التقليدية المُستعملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مغربي الاثنين 13 يناير 2020 - 20:12
عوض البحث عن حلول للحاق باقتصادات دول كانت مثل المغرب و بدأت تبتعد عنا. فهم يبحثون عن اسر ليزيلون ذلك الفتات من المساعدات الاجتماعية راميد و تيسير.
لو كان هذا البحر فقط عند اليابان لاصبحت دولة متقدمة دون الحاجة للموقع و السياحة و الفلاحة و الفسفاط و المغاربة في الخارج و الثروة البشرية.
احزن كثيرا عندما ارى الجار الشمالي بعيد 10 كلمترات و متقدم 1000 سنة عن المغرب.
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28
2 - مهاجر الاثنين 13 يناير 2020 - 20:14
هههه عاد وصلتكم هاذ الفكرة، هذا هو النظام المعتمد في الدول المتقدمة من أجل تحديد مستوى عيش السكان ووضعيتهم الاجتماعية ليس مثل المغرب الآلية هو المقدم أو الشيخ هو الذي يحدد هذا فقير وهذا لبس عليه ، في فرنسا يدخل هذا الحساب في اعتماد المساعدات الاجتماعية للأسر ويحدد عتبة الفقر.
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8
3 - متتبع الاثنين 13 يناير 2020 - 20:19
مشكلتنا نحن المغاربة ديما عزيزة علينا حاجة فابور كي الغاني كي الفقير نتمنى من الله باش نهاية هذا المساعده توصل لي يستحقها
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7
4 - فاطمه لمرنيسي رباط الاثنين 13 يناير 2020 - 20:21
هههه ولين حولا تعيد الأضحى براكا من لغميق شعب عيا بسعارات ولوعود لكاذبه ذابا اشي لوزير غادي تحصى لمغاربه عن طريق تنقيط... وتفرض على طبقه لمتوسطه ولمستضعفه ضربيه شهريا علاش اعملو سياره تلفون لنترنيت عندهم دار اوبرتما علاش كيسافور علاش يقرو ولادهم في لخصوصي علاش موليوش فقرا بصح ويسكنو في براكا ونختاجهم في الاصواط نتخابيه ومساعدات اجنبيه باش نصمنو الأغنياء ولوزر ولبرلمان ولرؤساد الجمعات وجمعيات سيوله من ملاير دراهيم شهريا بعد زيادات في ثمن لغزوال طريق سيار زيادات في تمن تأمين ضريبه تقاعد ولستشفاء بلمصحات لخاصه واين هبت ملاير لمقاصه التي هي من فاءض أموال شعب وثروات لبلاد سمك لفسفاط رمال الحجر الفواكه الخضر لبصل لبطاطيس لغاز لحوامض وطماطم التي تصدر زيوت من لعود حت أركان حت لزعبول ام اتباع وتبيعات حزب لبجدي ضاربين طم خوفا عل تعويضات بريمات متيازات افخم سيارات مجانيات المحروقات سفر لتركيا اه فكرتني تحركو اليوم ضد وزير التجاره حين قال نقاطع تركيا ملاين المنتقدين من الاخوان وتوحيد ولبجدي لان خطاب وزير تجاره لم يعجبهم رفعو ضده لفتو حذاري انتخابات لقادمه ستقوم لقيامه بين بجدين واخنوس وأحزاب اخر
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4
5 - nawaf الاثنين 13 يناير 2020 - 20:23
هده المعطيات سيتولى تدبيرها وتدوينها وترتيبها من البداية حتى النهاية الحزب المعلوم حسب هواه وسيدبرها بطريقته الخاصة اللتي تجعل منه رئيس الحكومة والبرلمان.
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3
6 - فرانز كافكا الاثنين 13 يناير 2020 - 20:24
في قديم الزمن كان هناك التعاون الوطني الذي يوزع خنشة ديال الطحين و بيدو ديال الزيت 5 لترات على الفئات الفقيرة ووالمعوزة هاد البركة كانت تتجي من بلاد العم ترامب و الدولة المغربية كانت مجرد موزع فقط ...
ارى ان هذه البرامج لن تخرج عن خنشة ديال الطحين فرينة الكحلة و الزيت من اردئ زيوت العالم ستوزع على الفقراء ... و هنا يصدعونا رؤوسنا بالبرامج و البلا بلا ... اني ارى جعجعة ولا ارى طحينا ..
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6
7 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 13 يناير 2020 - 20:25
لايمكن لاي مشروع كيف ماكان شكله ان يعرف النجاح بالمملكة مادام هناك نظام مخزني عتيق يقوم على الزبونية والمحسوبية والإملاءات عن بعد لان هناك نظاما يعتمد بإطلاق على الشيخ والمقدم وماجاورهما في اخراج هذا السجل وبطبيعة الحال فهو سيستهدف الأغنياء كذلك مما سيؤثر سلبا على استهداف مساعدة الفقراء ..
والحل الأمثل هو النظام الضريبي التصاعدي بمعنى ان الاثرياء معروفون لدى الجهات المختصة مما يمكنهم ان يؤدوا الضريبة المناسبة لثرواتهم فمثلا ألدي يعتمد على عشرات قنينات غاز البوتان في ضيعاته سيكون معروفا إحصائيا وبالتالي يؤدي الضريبة على استهلاكه لذلك بدون المساس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة..
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8 - tata الاثنين 13 يناير 2020 - 20:29
C'est simple, pour savoir qui a quoi, il suffit d'attribuer à chaque citoyen un identifiant fiscal et donc un registre fiscal avec tous ses biens et ses revenus.
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9 - المهدي الاثنين 13 يناير 2020 - 20:30
إذا رأيت عجباً فقل سبحان الله، السجل الاجتماعي، عزيز أخنوش سيكتب في هذا السجل أنه فقير والوزراء كذلك والعمال والولاة والقواد وكل الأغنياء، هذا السجل سيستفيد منه الأغنياء فقط، ما هو المقياس الذي تعرفون به الغني من الفقير، لا تكذبوا علينا ف70%من المغاربة فقراء، اتقوا الله في هذا الشعب المسكين الذي لا حول له ولا قوة
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10 - حقنا في الثروة والعدالة الاثنين 13 يناير 2020 - 20:33
بلادنا غادية للهاوية وغادية كتزيد اللور والشعب تيعاني والمشكل الخطير المعيشة كلها غالية اذن فين هو الحل ????????
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11 - سلام صويري الاثنين 13 يناير 2020 - 20:38
أكيد سيتكلف اعوان وكوادر الداخلية على انتاج هذا السجل وبالطبع سيكون كما سبقوه كرميد متفشي بالمحسوبية والزبونية والتجاوزات كالعادة لان عقلية المخزن وثقافته لم تتغير ولا يمكن ان تتغير ما دام المواطن كيفما كان وضعه واحد من الرعايا ليست له اية ارادة وأي اختيار فهم تحت الحجر وتحت تصرف وزارة الداخلية يعني المخزن تفعل وتعمل كيف تشاء وهذا هو مربض الفرس والمشكلة ولنا مثال في برنامج راميد ومخطط التنمية البشرية والعملية الانتخابية التي تعتبر فاشلة بكل المقاييس
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12 - ايوب الاثنين 13 يناير 2020 - 20:58
مجرد حيلة رخيصة لحرمان الفقراء من جميع مكتسباتهم فلو ارادو دعم الفقراء لما حرموهم اساسيات الحياة هدفهم توسيع الفارق وذلك بتفقير الطبقة المتوسطة والإقتصار على طبقتين فقط شغلوا قانون النظام الضريبي على الأغنياء كما تفعل لالاكم امريكا وجداكم اوروبا واتركو الفقراء في حالهم تكفبهم معاناتهم البائسة في وطنهم
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13 - شمالي في الغربة الاثنين 13 يناير 2020 - 21:06
المغاربة جلهم ان لم اقل كلهم يريدون الحق دون واجب يريدون القبض ولا يريدون العطاء يريدون تطبيب ولكن دون تادية الضمان الاجتماعي يريون طرقات ولكن دون تادية الضرائب يريدون بنية تحتية وخدمات اجتماعية دون دفع مسبق كل المتيازات في الغرب هي من ضهر الشعب
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14 - سكيمو الاثنين 13 يناير 2020 - 21:10
حتا حنا بغينا نقطو المسؤولين و الوزراء و يتم إعلان النتائج على الصعيدين المحلي والعالمي كلكم راسبون
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