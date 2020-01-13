الكتيري يحاضر حول "ميثاق العرش والحركة الوطنية"

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، الثلاثاء 14 يناير 2020، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، محاضرة يلقيها مصطفى الكتيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حول موضوع "المرجعية التاريخية والمجتمعية للميثاق النضالي بين العرش والحركة الوطنية: 1944-2020"، لفائدة طلبة الماستر والدكتوراه بالكلية.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء الفكري والعلمي، وفق بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في سياق انفتاح هذه الأخيرة على الفضاءات الجامعية والمؤسسات التعليمية، "وانخراطها في مشروع تأطير الناشئة والشباب والأجيال الحاضرة والجديدة، وترسيخ وإشاعة قيم الوطنية الحقة وشمائل المواطنة الإيجابية والفاعلة في صفوفها وأوساطها، عملا بالتوجيهات الملكية الداعية إلى النهوض بالرأسمال البشري ودعم الأجيال الصاعدة ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية، والتخطيط وفق مقاربة تشاركية شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية".

كما سيتم بالمناسبة نفسها توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، "بشأن إثراء وتثمين الذاكرة التاريخية الوطنية من خلال تنظيم ندوات علمية وتظاهرات ثقافية وفكرية وأيام دراسية وموائد مستديرة ولقاءات تواصلية مشتركة، تتناول بالدراسة والتحليل الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، والتوثيق للذاكرة التاريخية الوطنية وتعميق البحث العلمي في مضامينها ومسالكها"، وفق المصدر ذاته.

وستتخلل هذا اللقاء الفكري مراسيم تكريم مصطفى الكتيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، "كعربون تقدير وعرفان بمناقبه الحميدة وخدماته الجليلة ونضالاته في الساحة المحلية والوطنية والدولية". كما ستتم إحاطة عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مدينتي الرباط وسلا بـ"التفاتة وفاء وعرفان بمناقبهم الحميدة وإسهاماتهم الثرة وتضحياتهم الجسام في معترك المقاومة وساحة الشرف والتحرير".