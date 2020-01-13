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الرئيسية | مجتمع | أخنوش يُشيد بمجهودات "أونسا" ويُطلق برنامجاً لدعم علف الماشية

أخنوش يُشيد بمجهودات "أونسا" ويُطلق برنامجاً لدعم علف الماشية

أخنوش يُشيد بمجهودات "أونسا" ويُطلق برنامجاً لدعم علف الماشية
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 يناير 2020 - 23:00

أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بمجهودات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في سلامة الغابات بالمغرب، مؤكداً أن "الحالة الصحية العامة للغابات تحت السيطرة ولا تعرف شيئاً غير اعتيادي".

أخنوش أكد أنه يتم "التعامل بسرعة عالية مع البؤر المحدودة لبعض الأمراض والآفات التي تظهر بين الفينة والأخرى في الغابات"، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول الرائدة على مستوى البحر الأبيض المتوسط في مجال مراقبة وتتبع الحالة الصحية للغابات.

وجوابا على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول "المصالح التي تتحمل مسؤولية السلامة الصحية للغابات"، شدد الوزير أخنوش أنه في "السنوات الثلاثة الأخيرة شهد مجال تدبير الغابات تطورات مهمة نتيجة التنسيق التام والمستمر والمتكامل بين مصالح المياه والغابات ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، مركزيا وجهويا ومحليا".

"التعاون بين "أونسا" ومصالح المياه والغابات مكننا من وضع استراتيجية وطنية لمحاربة طفيليات أشجار الصنوبر"، يورد الوزير أخنوش، الذي أوضح أن آخر تدخل مشترك بينهما وبتعاون مع السلطات المحلية تم في إقليم الناضور لمعالجة وتنقية بؤر من 490 هكتار من غابة الصنوبر بجهة بني نصار.

وفي سؤال حول "تقييم برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي "، أورد أخنوش خمس برامج مهيكلة تمت في مجال الري، غطت حوالي 800 ألف هكتار من الأراضي المسقية لفائدة 235 ألف استغلالية فلاحية.

وأسهمت هذه البرامج، وفق المعطيات التي كشفها أخنوش، في اقتصاد 2 مليار متر مكعب من الماء، وخلق 20 مليار درهم كقيمة مضافة، بالإضافة إلى تحسين هذه البرامج مردودية الزراعة، وضاعفت تثمين

وبخصوص تنمية الفلاحة الصناعية، فقد أشار المسؤول ذاته إلى أن عدد الملفات والطلبات للاستفادة من برنامج دعم المشاريع في قطاع الصناعة الغذائية، بلغ ما يناهز 199 مشروعا، إلى متم سنة 2019.

وزاد موضحاً أن هذه المشاريع ستمكن من تعبئة استثمارية إجمالية تناهز 5 مليار و100 مليون درهم، وستعمل على خلق 25 ألف و500 منصب إضافي. كما أشار إلى التوقيع في سنة 2017 على عقد برنامج لدعم كل المشاريع والاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية، حيث يمكن أن يصل هذا الدعم إلى 40 بالمئة حسب المشروع.

وفي سؤال حول "حصيلة برنامج محاربة الفوارق المجالية الموجه للعالم القروي"، أورد الوزير أخنوش أن إجمالي برامج العمل الجهوية بلغت إلى غاية 2019 حوالي 22.1 مليار درهم، منها 10 مليار و360 مليون درهم ممولة من طرف صندوق التنمية القروية.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى تحقيق عدد من الإنجازات في هذا المجال من بينها إنشاء 6000 كلم تقريبا من الطرق والمسالك القروية، و1485 عملية بناء وصيانة للبنية التحتية لقطاع التعليم، و429 عمل بناء وصيانة للبنية التحتية لقطاع الصحة، و149 منظومة للماء، و10 آلاف و538 عملية ربط فردي وجماعي وتوسيع الشبكة بـ700 كلم، فضلا عن ربط 490 دوارا بالشبكة الكهربائية.

وفي ظل عدم انتظار التساقطات المطرية في مختلف ربوع المملكة، كشف أخنوش إطلاق برنامج جديد لتوفير علف الماشية يهم 670 ألف قنطار من الأعلاف المدعمة، ستوجه لـ10 جهات بقيمة إجمالية تقدر بـ55 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ولد زروال الاثنين 13 يناير 2020 - 23:08
السلام عليكم
شكون تايشكرك العروس . مي وخالتي وكالسا قبالتي .
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20
2 - أمام سعيد الاثنين 13 يناير 2020 - 23:09
من الإنصاف ان يكون عزيز أخنوش رئيسا للحكومة
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-37
3 - غزلان الاثنين 13 يناير 2020 - 23:11
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
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-34
4 - ان كنت ناسي افكرك الاثنين 13 يناير 2020 - 23:13
اخنوش يتعامل مع المغاربة و يفكر فيهم,تماما كما يفكر في الماشية,واظنه محق بعض الشيء في ذلك,فهم اما يبحثون عن قضاء رغباتهم الجنسية,او في ملئ بطونهم.
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12
5 - سعيد الاثنين 13 يناير 2020 - 23:13
السيد اخنوش يعتبر احسن وزير فلاحي عرفه المغرب السيد يعمل بجد ويكافح من أجل الفلاح المغربي
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-32
6 - حمزة الروداني الاثنين 13 يناير 2020 - 23:13
بشهادة جميع مهنيين قطاع الفلاحة بالمغرب يعتبر مخطط المغرب الاخضر أول مخطط واضح المعالم بعد عقود من الزمن من حيث الأرقام والزمان والمكان والأهداف التي يجب الوصول إليها، حيث أصبح المجتمع الفلاحي يناقش مسائل مرقمة ومهيكلة، وهذا مؤشر جد إيجابي يحسب للسيد الوزير عزيز أخنوش
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-27
7 - radia الاثنين 13 يناير 2020 - 23:14
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما
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-30
8 - آمين من أولاد عبو الاثنين 13 يناير 2020 - 23:14
القضية عندك حامض أبا عبدالعزيز هاذ العام. و نتا عاد فقتي باغي دير برنامج ديال علف المواشي. الناس هزات اديها.
الله يجيب شي شبعة ديال شتا. أما أنت غير داوي خاوي.
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24
9 - Medo الاثنين 13 يناير 2020 - 23:16
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
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-26
10 - Simmo الاثنين 13 يناير 2020 - 23:16
اخنوش لديه الكثير من المواشي التي لا تقدر ، لذالك أطلق برنامج دعم مواشيه ليستفيد منه ولوحده.
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21
11 - أكبر سنطيحة الاثنين 13 يناير 2020 - 23:18
أنا من تجربتي مع برنامج ألف فكرة ... الذي أعطت إنطلاقته أفريقيا و هي من شركات التابعة لإمبراطرية السي أخنوش إقتنعت بأنه ليس أكثر من سياسي يريد أن يسوق الوهم بطريقة جديدة لشعب المغربي ... فكيف أن هذا البرنامج إستقبل مئات آلالاف الأفكار مع عدم دراسة حتى نصفها ... ما يجب على السياسيين المغاربة معرفته أن المغاربة أذكياء جدا ولو لا فقراء هذا البلاد الذين يستغلونهم في الإنتخابات عن طريق سياسة عطيهوم المرقة أو ربعا ألاف أو قوليهوم إديرو كروا على العلامة ديالنا أو يصوروها... لا كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات المغربية .. الأسوأ على المستوى العالمي ...
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15
12 - سمير الاثنين 13 يناير 2020 - 23:22
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
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-12
13 - سمية الاثنين 13 يناير 2020 - 23:22
دائما في راك فالقمة ليس اول مرة يدهشنا انه العمل  والمعقول
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-13
14 - محمد الزموري الاثنين 13 يناير 2020 - 23:28
كل ما قامت به onsaهذه السنة تشكر عليه وهذا ظاهر للعيان والفلاحة والكسابة يعرفون ذلك وخاصة في العالم القروي والدليل واضح في جودة لحوم الأضاحي السنة الماضية ونتمنى لها التوفيق في كل المهمات
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-9
15 - mariam الاثنين 13 يناير 2020 - 23:28
السيد عزيز أخنوش معروف بالعمل ديالو المتقن و كذلك التفاني ديالو و الكرامة المطلقة نتمنى لك المزيد من التألق
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-8
16 - Samir الاثنين 13 يناير 2020 - 23:41
Malgré tout les efforts pour faire brillé l'image de ce monsieur ça ne marchera pas
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4
17 - امروؤالقيس ال نهيان الاثنين 13 يناير 2020 - 23:45
الماشيةمشات والصابةماجاتش والفلاح مات عاد ابواق اخنوش دوات ولوات وجمعات وطوات وحتى حاجة فالقاعة ما خلات وسير اشوف علا من تطنز اولدي راها الوقت تبدلات وبنادم ما لقى فين يبات غير الزلط والمرض والتكفات
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8
18 - drwich الاثنين 13 يناير 2020 - 23:52
هاد العام الليمون منزلش على 7 دراهم... البصلة تهية... اللائحة طويلة كيف يا أخي أكدب وأقول برنامجه ناجه أتمنى إعادة النضر في القدرة الشرائية للجل الشرائح الإجتماعية....
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0
19 - من تخوم الريف الثلاثاء 14 يناير 2020 - 00:01
أتا سيييير أخويا عزيز. أسير الله يهديك. عمر لفلوس ما يتجمعو معا السلطة. المخطط الأخضر كان ولايزال أكبر وبال على القطاع الفلاحي المغربي. أ و الله أوماطيح شتا، إلا عول عليك الفلاح المغربي غيضرب باباه لخلا.
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