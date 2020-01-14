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الرئيسية | مجتمع | العثماني: المهندسون المعماريون يتجاوزون البنايات إلى التخطيط للحياة

العثماني: المهندسون المعماريون يتجاوزون البنايات إلى التخطيط للحياة

العثماني: المهندسون المعماريون يتجاوزون البنايات إلى التخطيط للحياة
هسبريس ـ عبد الواحد استيتو (صور: سفيان فاسيكي)
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:00

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الهندسة المعمارية "تخطط للحياة وليس فقط للبنايات، ويتعين على المسؤولين الاستماع إلى هذه الشريحة لتجويد العمل والممارسة الواقعية".

وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث خلال لقاءٍ للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بمناسبة اليوم الوطني للمهندس المعماري، المنظم تحت شعار: "الموروث المعماري رافعة للتنمية المجالية"، اليوم الثلاثاء بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ في مدينة طنجة، أن "المغرب لا يمكن أن يحقق أهدافه فيما يخص التنمية، بمفهومها الشامل، إلا بمساعدة وانخراط كبير للمهنيين عموما، وللمهندسين خصوصا".

وزاد رئيس الحكومة أنه" فهم من الكلمات التي ألقاها ممثلو الهيئة الوطنية للمهندسين أن الأمر يتعلق بـ3 مشاكل رئيسية؛ تتمثل في مقترحات تعديلات في عدد من القوانين أو المراسيم، والأفضلية الوطنية، والصفقات العمومية".

ولفت العثماني، خلال كلمته، الانتباه إلى جزئية التغطية الصحية، موضحا: "بدأنا مشوار التغطية الصحية للمهن الحرة، ومنحنا اهتماما خاصا للمهندس المعماري من خلال دراسة نموذجية استهدفت هذه الشريحة، وبالتالي تعميمها على باقي المهن".

من جهته، كان عز الدين نكموش، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، قد استعرض في كلمة مسهبة مجموعة من المشاكل والإكراهات التي يعاني منها قطاع الهندسة المعمارية بالمغرب وكذا التصاميم الحضرية، كالشوارع والمساحات الخضراء وواجهات البنايات، مطالبا بتدخل الجهات المعنية لتحسين وتجويد هذا القطاع.

من جانبه، لفت ميمون المختار، الرئيس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى أن اللقاء ينظم بمناسبة ذكرى الخطاب التاريخي الذي وجهه الملك الراحل الحسن الثاني بتاريخ 14 يناير 1986 إلى المهندسين المعماريين "مبينا أهمية دورهم، ليس فقط في البناء والمعمار، بل وفي المجتمع بصفة عامة".

وأضاف المتحدث أن تعاليم الخطاب المذكور "ما زالت صالحة إلى يومنا هذا؛ ولكننا مازلنا نحتاج إلى وسائل قانونية لمواجهة هذه المسؤولية"، داعيا إلى خلق ديناميكية جديدة مع السلطات والمنتخبين لخدمة المصلحة العامة.

يذكر أن النسخة الرابعة والثلاثين من "اليوم الوطني للمهندس المعماري" ستمتد إلى غاية 18 يناير الجاري، برعاية ملكية وبتنظيم مشترك بين الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث ستشهد هذه النسخة تنظيم العديد من الأنشطة المواطنة والمعارض والندوات حول هذا الموضوع، من خلال برنامج متنوع.

كما جرى بالمناسبة، في ختام اليوم الأول، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة، تهم دعم البنية التحتية للمؤسسات العمومية المتعلقة بمجال الهندسة المعمارية والتعمير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ملاحظي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:10
المهندسون المعماريون يخططون للحياة و منهم كثيرا من يخطط للموت ..صدقوني أن مهندس معماري أعطاني تصميم لبناء منزل بالرباط و الله لم أر وجهه و لا أعرفه إذا صادفته الأن ..,
و هذا دورك أسي العثماني كرئيس حكومة لمراقبة و جزر المحتالين من جميع المهن حتى تحمي الشرفاء من المهندسين المعماريين و غيرهم
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19
2 - Kamal tazi الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:18
النظرية العتمانية ... تبارك الله على رئيس المحكومة
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14
3 - عاصم الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:20
اتذكر اليوم الذي قام فيه الحسن الثاني بإحداث هيئة المهندسين في ثمانينيات القرن الماضي، و الخطاب الذي وجهه لهم حول محاربة البشاعة المعمارية في المغرب و نصيحته لهم بالتوجه الى جبال و سهول المغرب لاستلهام تصاميمهم من قصبات و قصور الاجداد .. كان خطابا مؤثرا فعلا .. لكن مع الاسف ما حذرهم من السقوط فيه هو ما وقع اليوم ، بشاعة المعمار اينما وليت وجهك.
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12
4 - جاركم الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:21
تقريبا كل المهندسين المعماريين في العالم دائعي الصيت درسوا الى جانب المعمار الفنون الجميلة و العلوم الاجتماعية من le corbusier الى oscar neiymer لدلك تجد البنايات القديمة في باريس و غيرها عبارة عن لوحات فنية تنظم داخلها علاقات انسانية اجتماعية . من اراد التوسع في البحث في الموضوع عليه مراجعة ما فعله georges eugene haussmann في تخطيط باريس الحالية في 10 ستوات بين 1859 و 1870 ...
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8
5 - محمد الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:40
السلام عليكم
المهندسون المعماريون لايجتهدون في شكل ونوعية التصاميم ويكتفون بعملية كوبي / كولي .كما غالبية مكاتبهم مسيرة من قبل تقنين ويبقي دور المهندس هو التاشير علي التصميم وقبض اتعابه التي تتجاوز القدرة الاستهلاكية لاي انسان راغب في بناء قبر الحياة بعيدا عن الجشع الذي اصبح يطغي علي قلوب جميع المتدخلين في دورة البناء .
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8
6 - سعيد الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:49
السي العثماني ولسذاجته لا يعرف مامعنى انه رئيس الحكومة أي يجب ان يحث على المثابرة في إتقان العمل وليس بتمجيد المهندسين حتى يظنون أنهم صنعو لنا نفقا في البحر أو قنطرة بين جبلين. او يزعو لنا الروح هذا هراء فيجب تشجيعهم في المتابرة وإعطاء مقترحات لالنهوض فبهاته الكلمات اللتي ألقاهى يعني اننا بنينا قرطبة مغربية بوديانها الله إهدي ما خلق ولى غي هاضر بالعام زين
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