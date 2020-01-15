تلاميذ يكتشفون "كنوز الإسلام في إفريقيا" بالرباط

هسبريس من الرباط

تنظم مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، يوم غد الأربعاء ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً إلى غاية الساعة السادسة مساء، زيارة لمعرض "كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار"، بفضاءاته الثلاثة: قاعة باب الرواح وقاعة الباب الكبير للأوداية ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، لفائدة تلاميذ الثانوية الإعدادية مولاي إدريس الأزهر بتامسنا والثانوية الإعدادية عمّار بن ياسر بعين عودة.

وكانت فعاليات المعرض الكبير "كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار"، الذي تنظمه المؤسسة المذكورة بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، قد انطلقت في 17 أكتوبر 2019 على أن تستمر إلى غاية 25 يناير 2020 بالرباط.

وتعد المتاحف المساعد المثالي "الذي يُنمي حب العلم والمعرفة، كما يحث التلاميذ على العمل الإبداعي وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني وكذا تنمية الميول والهوايات. ووعياً من مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية، هيّأت لهذا الغرض كُتيّباً تربوياً خاصاً يتضمنه مجموعة من التمارين يتم توزيعه أثناء الزيارة"، وفق بلاغ صادر عن المؤسسة.