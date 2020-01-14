لجنة النقل بوزارة التجهيز تبت في طلبات المهنيين

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن عدد الملفات التي عالجتها لجنة النقل بالوزارة، التي تبت في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي والتجديد السباعي والنقل المزدوج، بلغ حوالي 4365 ملفا سنة 2019.

وشملت هذه الملفات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، كلا من النقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي. كما أن اللجنة حرصت على عقد اجتماعات منتظمة خلال السنة الماضية، بلغ عددها 16 اجتماعا تمخضت عنها مجموعة من القرارات المهمة التي تستجيب لمتطلبات مهنيي القطاع وتعمل على تطويره.

وبالنسبة للنقل السياحي، يورد البلاغ، بلغ مجموع الرخص الممنوحة 901 رخصة، تشمل الرخص الممنوحة لأول مرة والرخص الإضافية. أما بالنسبة للشركات المرخصة لأول مرة فبلغ عددها 90 شركة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة لأول مرة 640 رخصة، تم منح 12 رخصة منها للصنف الأول، و128 للصنف الثاني؛ فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 416 رخصة. أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فبلغ 84 رخصة.

وفي ما يتعلق بالشركات المستفيدة من رخص إضافية فقد بلغ عددها 39 شركة؛ فيما بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة 261 رخصة، إذ تم منح 11 رخصة للصنف الأول، و42 للصنف الثاني؛ في حين بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 175 رخصة. أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي فبلغ 33 رخصة، حسب البلاغ.

وخلص المصدر ذاته إلى أن لجنة النقل "تحرص على مواصلة العمل لحل مختلف الإشكالات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي للأشخاص، وذلك في إطار يراعي بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي".