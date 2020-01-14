24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "تخزين مياه الأمطار" يمنح إعدادية مغربية "جائزة زايد للاستدامة" (5.00)

  2. أسر مغربية تفضل المدارس الإسبانية أمام غلاء التعليم الخصوصي (5.00)

  3. فتح تحقيق في "اختلالات" مشروع كورنيش أسفي (5.00)

  4. "دار الأمومة" بإملشيل تعدد إكراهات خدمة الحوامل (5.00)

  5. جمعية ريفية تحتفل بالسنة الأمازيغية بشعار التّرسيم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُبرئ "الساعة الإضافية" من انتشار "الكريساج" بالمغرب

الحكومة تُبرئ "الساعة الإضافية" من انتشار "الكريساج" بالمغرب

الحكومة تُبرئ "الساعة الإضافية" من انتشار "الكريساج" بالمغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:00

اتهم مستشارون برلمانيون "الساعة الإضافية" بالوقوف وراء ارتفاع حوادث العنف "والكريساج" في المغرب، وذلك منذ قرار الحكومة ترسيم استمرار التّوقيت الصيفي على طولِ السنة، وهو ما يدفع المغاربة إلى التوجه في الظلام إلى مقرات عملهم ومدارسهم.

وفي سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أكدت المستشارة ثريا لحرش أن "الساعة الإضافية من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم الجريمة في المغرب، لأن المواطنين يخرجون في الظلام الدامس من أجل الذهاب إلى عملهم، والأمر نفسه بالنسبة للأطفال نحو مدارسهم".

واعتبرت المستشارة البرلمانية عن "الكدش" أن "الكريساج يكثر في الصباح الباكر بعد إقرار الساعة الإضافية بسبب غياب الأمن في هذا التوقيت"؛ كما دعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء ارتفاع ظاهرة انتحار المواطنين المغاربة، خصوصا في مدينة الشاون.

وأوضحت المستشارة ذاتها، في سؤال حول "الحق في الحياة بدون عنف"، أن المغاربة يريدون حياة جيدة و"ماشي عيش لا تموت"، منبهة أيضا إلى "تفاقم العنف السياسي والاقتصادي والعنف ضد النساء والرجال".

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، نفى في رده وجود أي علاقة بين انتشار العنف والساعة الإضافية، مشيرا إلى أن "العكس هو الصحيح"، أي إن التوقيت الصيفي ساهم في التقليل من الحوادث الإجرامية، بتعبيره.

وشدد الرميد على أن المؤسسات الأساسية في البلاد تحرص على حماية الحق في الحياة لجميع المغاربة، داعيا الأسر المغربية إلى المساهمة في تربية أبنائها على "الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة والسلم والمعاملة بالحسنى، بالإضافة إلى دور المدرسة والمسجد والإعلام وكافة المؤسسات المعنية".

ويرى وزير الدولة أن موضوع الجريمة "لا ينبغي لا تهوينه ولا تهويله"، مؤكدا أن "المغرب بلد آمن"، وزاد أن المعطيات الأمنية تشير إلى أن "معدلات جرائم القتل في المغرب لا تتجاوز 2.1 بالنسبة لكل 100 ألف وفاة، في وقت يصل المعدل العالمي إلى 6.1 لكل مائة ألف وفاة".

وخلص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إلى أن "التصدي للجرائم ينبغي أن يكون عن طريق البحث عن حلول اقتصادية واجتماعية، ثم أمنيا وقضائيا وزجريا، وهو مسؤولية الجميع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - MAN الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:05
في البلدان الديموقراطية يتم استشارة الشعب على زيادة الساعة الايضافية عبر الصناديق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
2 - غزلان الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:07
اوا او شكون المسؤول ملي ولينا نخرجو فالضلام اذا الضلام هو السبب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - يونسمحمد الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:10
شيء غريب وعجيب! كيف يمكن للوقت أن يكون سبب الكريساج؟ الساعة الإضافية أو التوقيت الصيفي هو نظام دائم وراسخ في السياسة الأمريكية والعيش اليومي للمجتمع الأمريكي فلمادا لا يوجد أي شيء من هده التكهنات الغباءية والتفكير الفارغ؟
والله مهزلة وافلاس الضمير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-56
4 - من المغرب الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:11
الشعب مقهور و عايش ظروف معيشية صعيبة و زيدوه بهاد الساعة المشؤومة أش ذنب الأطفال الصغار يفيقوا في الظلام و يخرجوا لمدارس في الظلام، أنا بعدا ما نسمحش ليكوم أمام الله ذنوب بنتي في الرقبة ديالكم، ندعيوكم لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
5 - aziz الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:13
هاد "المسؤولين" المغاربة الله يعطينا وجوهوم !!!!!! ماعندهم علاش احشموا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
6 - مصطفى الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:13
اظن ان غالبية المغاربة يئسوا من هذه الساعة المشؤومة و يريدون الرجوع الى التوقيت العادي و هو توقيت غرينيتش
و لتاكيد كلامي اقترح استفتاء
انا لا اختار الساعة الزائدة
انها كالدودة الزائدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:14
هل تركتم الفرصة للمدرسة ان تعلم الأطفال الأخلاق الحميدة مذكراتكم التي توجهونها للمعلم منعته من التربية وأصبح مكتوف الأيدي يرى الأخطاء والسلوكات الجانحة ولا يستطيع فعل اي شيء بحكم الاعتداء المتكرر من طرف أولياء الأمور والعقاب من طرفكم كحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - كازاوي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:14
نتمنى ان تكون جلسات البرلمان على الساعة الثامنة صباحا بتوقيت العثماني لتوفير الانارة والطاقة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
9 - جكيم الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:15
الساعة الإضافية شوام وشواك فى حناجر المغاربة الله أجزى من كان سبب فى هده الساعة المشومة التى تسببت فى مشاكل لا حصر لها والله انتقم من كل ضالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - خالد الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:16
يا ربي أشهدك أنّ الحكومة والمسؤولين المغاربة سيتسبّبون لي في انهيار عصبي!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - أبوياسر الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:16
غريب أمر حكومة مشكلة من 23 وزير تقف ضد رغبة شعب بكامله في حذف هذه الساعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
12 - زمن تطوان محتار. الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:16
التضارب في الاراء في البرلمان ما بين الحكومة المغربية البرلمانيين طبيعي لكن العودة إلى ممثلين الشعب الواعيين فيما يتخبط فيه معظم الطبعة الضعيفة التي لا إمكانيات لها وبالفعل أن الساعة الإضافية عكرت صفو المواطنين ككل الثامنة صباحا حاليا والظلمة لازالت والحكومة طبيعيا أن تبرر موقفها وهي لا تراعي مصلحة المواطن الضعيف.. من عمال وعاملات وثلاميذ المناطق المهمشة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - rachid الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:18
ممكن القتل بنسبة معتدلة المشكل. عدد لي تخصر ليه وجهو ولي طارو اصباعو ولا يدو باعداد لاتعد ولا تحصي هادو ماشي مشكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
14 - midou الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:20
نعم اللا الحكومة راه هذه الساعة مزيانة وموافقة للتلاميذ جزاكم الله خيرا اللهم 1/4 ساعة مع الصباح ولا 1ساعة ظلام في المساء...اتركوها الى ان يرث الله الارض ومن...............ها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - ضد الحكومة الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:20
السلام
اودي بحال التوقيت الشتوي بحال الصيفي الغلط ديالنا نحن المصوتين على هدا الحزب و الله انا انهض يوميا باكرا و اعاين بام عيني الاطفال في حدود 7.30 ينتظرون النقل المدرسي مع خروجنا من المسجد فجرا.انه العداب انه الدل و الهوان و السادية التي تمارسها علينا حكومتنا.لن اسامح الحكومة و لن اسامح نفسي كناخب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - hamido الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:21
المسألة مسألة تنظيم وقت اصبحت ازقتنا تفرغ باكرا كذلك من المجرمين والمنحرفين لقد اعتدنا على الساعة واعتقد انها من بين الأشياء الجيدة التي لم تكلف العثماني شيء فنحن صوتنا عليه من اجل الامور المصيرية وليست التفاهات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - Mohamed Amin الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:23
أقسم بالله العظيم أن هكدا تصريحات وتبريرات تستفزني إلى درجة تخرجني عن شعوري فابدا في الصراخ بيني وبين نفسي وكأن بي مس من الجنون ، فقط أريد أن أعرف هل يتعمد هولاء الأشخاص اغاظتنا ؟ أم أنهم ينتقمون منا لم أعد أفهم شيئا هل هم فعلا مغاربة ولديهم غيرة على أبناء هدا البلد ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - rachida الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:23
الساعة الاضافية هي سبب كل المصايب الكريساج والامىاض والاكتئاب والضغط النفسي لاننا لسنا متعودين نصلي الفجر قريب من الساعة الثامنة الله ياخذ فيكم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - بلقصيري الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:24
اللهم إنا هدا منكر سي وزير تيقول العكس صحيح يعني الساعة مافيها حتامشكل اسي وزير اجي تشوف واقع راك انت مكتفيق من النعاس حتا 12 اجي تشوف مواطنين لتيخرجو مع 4يعني 5 ديلكوم باخص النساء واش كاين شي امن فهدك الساعة راه كريساج عاين باين اللهم انا هدا منكر اتقو الله راه دنيا عرض زائل مدا تقول امام ربك حسبنا الله ونعم الوكيل انشري ياهسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - منكر الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:25
الله ياخد الحق برزطونا بهاد الساعة مكانش بحال جرينتش جمع وطوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - برهوووم الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:25
ما لقاوش الناس الأحرا، خاص إضراب عام نهار أو يومين، أوغابشوف حكومة العثماني إلى ما تراجعات، ولكن لقاو الشعب خواف وجبان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - هي ما هي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:27
إذا الحكومه تبرأ الكريساج من الساعه الإضافية لانه على مدار الساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:28
إما يصدروا قزارا بإلغاء تلك الساعة أو تكون لذيهم الشجاعة ويقولوا من امرهم بزيادتها حتى توجه له الكاميرات والانتقادات حتى يلبي مطلب الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - Tair الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:28
اكيد بسبب الساعة الاضافية تفاقمت عملية الكريساج حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - لطفي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:28
فوضوا أمركم لله يا مغاربة يا مستضعفين.حكومة ضد إرادة الشعب الله يأخذ فيها الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - soufiane الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:32
tous les marocains sont stressé enerve crispés hypertendus et diabétiques a cause de cette maudite heure!! merci de proceder a un sondage chez les medecins pharmacies......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - البيضاوي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:33
من عيوب الحكومة الحالية سوء التواصل مع الرأي العام والمجتمع المدني الامر الدي يتسبب في مشاكل كثيرة لمادا لا يشرحون للناس أن الساعة الإضافية فرضتها المصلحة الاقتصادية للمغرب دلك أن آلاف مناصب الشغل في بلادنا مرتبطة بالحياة الاقتصادية للدول الصناعية في الكثير من المدن المغربية. ادن علينا أن نبحث عن حل يرضي الجميع. اما الجريمة فمرتبطة بالأخلاق وسوء التربية .اين الفياق بكري بالذهب مشري....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - مواطن مغربي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:34
وماذا عن الساعات النوم التي يتم "كريساجها" منا كل صباح ..
أنا جد متأكد أن الذي كلف بإعداد تقرير عن فوائد هذه الساعة المشؤومة إن كان هنالك تقرير أصلا يبقى في فراشه ويستيقظ وقت الظهيرة كل يوم.. أما نحن وأطفالنا المغلوب على أمرنا فندفع ثمن انتخابنا لهذه الحكومة التي لا تعرف سوى ضرب مصلحة المواطن..
للأسف الشديد
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل صغيرة وكبيرة يُظلم فيها المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - محمد أمين الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:38
سبحان الله هده الحكومة ضد الشعب المقهور حيت هوما كركب في السيارة بالشفور يبداء العمل مع 10 يوقع ويمشي فحال هدا ضلام الله يخد فيكم الحق انشاء الله انا عند لولدات ملي نوض غير بزز ويذهب في ضلام دامس لضار هد ساعة منسمح له أمام الله اشري هسبريس وشكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.