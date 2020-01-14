السفير البريطاني يزور سجينا سابقا حاز 5 إجازات

أيوب صدور من وزان

حل سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى المملكة المغربية، توماس رايلي، الثلاثاء، بمدينة وزان في إطار الزيارات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى إلى مناطق ومدن مغربية بهدف التعرف على ثقافة وعادات المغاربة.

وتندرج هذه الزيارة، بحسب مصادر مقربة، في سياق البرنامج الاجتماعي والاقتصادي لسفارة المملكة المتحدة بالمغرب بهدف التعرف على مدينة وزان الواقعة شمال المغرب واكتشاف مؤهلاتها الطبيعية، خصوصا المنتوجات المجالية.

كما شكلت الزيارة فرصة كذلك من أجل تقديم يد المساعدة إلى نزيل بالمؤسسة السجنية سابقا، ينحدر من مدينة وزان، كان السفير البريطاني يتابع مساره، أبان عن تميز فريد خلال قضائه لعقوبة سالبة للحرية حاز خلالها على خمس شهادات إجازة في كل من القانون العام، والقانون الخاص، واللغة الفرنسية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي.

وكرس السجين ابن مدينة وزان مدة العقوبة السجنية للتحصيل الدراسي بشكل قل نظيره؛ إذ حاز إلى جانب الشواهد سالفة الذكر على ديبلوم في تدبير المخازن وآخر في تقنيات الصباغة، ما جعله يحظى بتنويه وإعجاب السفير البريطاني الذي خصه بزيارة بمدينته الأم بهدف البحث عن سبل إعادة إدماجه في المجتمع ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية.

وقد عبر سفير المملكة المتحدة عن إعجابه بالمؤهلات الطبيعية لإقليم وزان، من تضاريس وغابات إلى جانب فاكهة "بوخنو"، كما أبدى إعجابا كبيرا بالصناعة التقليدية المحلية، وعلى رأسها منتوج المعطف بالرقعة الوزانية.

وقام السفير البريطاني خلال هذه الزيارة بجولة بين أزقة ودروب المدينة العتيقة لدار الضمانة، بدءا من شارع محمد الخامس ومعلمة المكانة (الساعة الحائطية) مرورا بحي "الجموعة" العتيق حيث قام بشراء جلباب تقليدي مصنوع من الخرقة الوزانية، كما قدمت له تذكارات من أنامل الصانع التقليدي الوزاني.

وشملت الزيارة كذلك سوق "الحايك" ومحيط الزاوية الوزانية ومحيط الجامع الأعظم، حيث قدمت للسفير شروحات بخصوص هذه المرافق، كما أبدى إعجابه ببساطة وجمالية الأزقة العتيقة للمدينة الصغيرة.

واختتم توماس رايلي زيارته إلى إقليم وزان بتفقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي "نساء الريف" بجماعة عين بيضاء، التي تضم تسع تعاونيات نسوية موزعة على خمس جماعات ترابية، والتي اتخذت من شجرة الزيتون موضوعا لاشتغالها بهدف تحسين جودة زيت الزيتون البكر وتوفير دخل فردي قار لنساء جماعة عين بيضاء والمداشر المجاورة لها.