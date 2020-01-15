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مصدر أمني يرفض ازدراء الشرطة.. "أصحاب مخالب وأقدام بوليس"

مصدر أمني يرفض ازدراء الشرطة.. "أصحاب مخالب وأقدام بوليس"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:00

أبدى مصدر أمني استغرابه الشديد لما وصفه "إصرار بعض الجهات والنشطاء على استهداف الأمن واتهام الأمنيين في قضية لها منطلقات ومداخل تشريعية ومُخرجات قانونية، ولا تتقاطع مع جهاز الأمن إلا في الشق المتعلق بمهمة إنفاذ القوانين التي أصدرها المشرع المغربي ونشرت في الجريدة الرسمية".

"وتأسيسا على ذلك، فإننا نرفض جميع الاتهامات المجحفة وعبارات الازدراء التي يمعن البعض في إلصاقها أو محاولة نسبتها لأكثر من سبعين ألف شرطي وشرطية؛ إذ هناك من لا يتورع عن وصفهم بـ (أصحاب المخالب)، ومن يتجاسر ويسميهم بـ (قوات قمعية)، ومن لا يجد حرجا في التعليق على قياسات أرجلهم وأحذيتهم بدعوى أنها تستعمل في دوس المواطنين في التجمهرات"، يستطرد المصدر الأمني.

وأردف المتحدث قائلا: "إن موظفات وموظفي الشرطة يعكفون على تطبيق القوانين التي أقرها المشرع المغربي، ويسهرون على إنفاذ الإجراءات والتدابير المسطرية، بما فيها تلك المقيدة أو السالبة للحرية، وذلك تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وفي احترام تام للضمانات والشكليات المكفولة للمشتبه فيه التي تنهض كحائل ضد الشطط والتعسف. وهذا التطبيق السليم للقانون لا يجعل من الشرطيين أعداءً لأحد، وإن كان في خلاف مع القانون، ولا يسوغ لهذا الأخير أن يعادي الأمنيين ويشرع في المساس بالاعتبار الشخصي لهم ولعائلاتهم".

وشدد المصدر ذاته على أن "مصالح الأمن قامت في السنوات الأخيرة بتوطيد الشكليات والضمانات التي تقنن عمل مصالح الأمن، سواء في فترة البحث ما قبل المحاكمة، أو في التدخلات في الشارع العام؛ إذ تم اللجوء للكاميرات المحمولة لتوثيق التدخلات، والركون لآليات فض التجمهرات عن بعد لتفادي الاحتكاك المباشر مع المتجمهرين، ورفع الاستثمار في الشرطة العلمية والتقنية ومضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة لها بأكثر من 290 بالمائة في محاولة لتطوير البحث الجنائي وجعله يستعيض عن (الاعتراف) بالدليل المادي والعلمي، علاوة على تشديد إجراءات الرقابة والافتحاص وإرساء آليات متينة للتخليق. فمصالح الأمن حرصت على تطوير وسائل عملها لتكون في مستوى تطلعات المواطن، كما أنها قطعت في المقابل مع الانزلاقات الشخصية لموظفيها الماسة بواجباتهم المهنية أو بالحقوق المكفولة للمواطنين".

واستطرد المصدر الأمني حديثه بأن "تحوير النقاش العمومي اليوم حول حرية التعبير من مسألة قانون وتشريع إلى مسألة واقع تستهدف الشرطيين هي قضية غير مقبولة ومشوبة بالتجاوز"، متسائلا: "هل ثبت أن الأشخاص الذين أحالتهم الشرطة القضائية على النيابات العامة مؤخرا تم البحث معهم من أجل أفعال غير مجرمة قانونا، في خرق لمبدأ الشرعية القائل بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؟ الجواب بالنفي، فالقانون المغربي يجرم في مجموعة القانون الجنائي كل العناصر المادية والمعنوية المكونة لجرائم القذف والإهانة والمساس بالمؤسسات الدستورية وإهانة العلم الوطني، ويفرد لها عقوبات سالبة للحرية وأخرى إدانات نقدية، والأمن لم يقم سوى بتطبيق القانون ساري المفعول. وبمفهوم المخالفة، فإن إنكار تطبيق هذا القانون سيجعل الأمنيين محط مساءلة ومتابعة قانونية بأفعال مقررة في التشريعات ذات الصلة".

"فموظف (ة) الأمن يمكن مساءلته في حالة ثبوت خرق آجال الحراسة النظرية عند البحث مع الأشخاص المحالين على العدالة، أو إذا ثبت انتزاع أقوال تحت الضغط والإكراه، أو في حالة حجز أشخاص خارج الأماكن المقررة قانونا... وهي الأمور التي لم يدفع بها أي واحد ممن أحيلوا على العدالة في هذا النوع من القضايا الإجرامية، وهو ما يؤكد سلامة المساطر المنجزة"، يؤكد المصدر الأمني، قبل أن يستطرد حديثه بالقول: "أما تحميل الأمن والأمنيين مسألة تغيير أو ملاءمة القوانين مع الصكوك والشرائع الدولية أو التوسع في تقييدات حرية التعبير فهي مسألة غير مقبولة، لأن مناط وجود الأمن هو خدمة المواطن وتطبيق القانون وليس التشريع وإصدار القوانين".

وتعليقا على أقدام الشرطيين التي أوردها الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد عبادي، في إحدى تدويناته عندما قال: "يُداس بالأقدام"، فقد أجاب المصدر الأمني: "نحن غير معنيين إذا لم يقم البعض بتحيين تصوراته الانطباعية حول الأمن. فمفردة (الأقدام) التي يتحدث عنه البعض هي تعبير مجازي ينصرف إلى الحذاء القديم أو (البروتكان) الذي كانت تستعمله قوات الأمن في تدخلاتها لفض التجمهرات بالشارع العام. وهذه الأحذية جاري القطع النهائي معها، لأن الشرطيين اليوم يرتدون أحذية يناهز ثمنها 900 درهم للحذاء الواحد بفضل نظام الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني. أكثر من ذلك، فالتدخلات اليوم تعتمد على شاحنات ضخ المياه التي تغني الشرطي عن اللجوء لاستخدام القوة المشروعة، والتي يتم التحكم في صبيبها لتحقيق هدف مزدوج، وهو فض التجمهر من جهة دون إصابة المتجمهرين من جهة ثانية".

وختم المصدر الأمني قائلا إن "قدر نساء ورجال الشرطة هو تطبيق القوانين القائمة بتدابيرها الإلزامية، بما يقتضيه ذلك طبعا من أنسنة في التطبيق وحرص على سلامة المساطر. لكن محاولة تحميلهم تبعات نقاشات تشريعية ووسمهم بكلام جارح، فهي مسألة مرفوضة وغير مقبولة، مثلما لا يقبل أي مواطن مغربي آخر أو أي ناشط حقوقي أو فاعل سياسي أن تنتهك كرامته أو تمس سمعة عائلته أو يداس اعتباره الشخصي بالأفواه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - kamal الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:09
نعم أنت محق لكن هنالك بعض رجال الأمن الذين يستغلون السلطة التي منحها إياهم القانون لكي يتجبرو ويتكبروا على المواطن البسيط والعكس صحيح كاينين ولاد الناس
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47
2 - غير المعقدين الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:18
الذين يكرهون الشرطة هم المجرمون أو الذين لا يحبون القانون. الشرطة في العالم بأسره ليست محبوبة لدى هذا النوع من البشر لأنها تقيد حرياتهم. والحقيقة أنها تطبق القانون الذي يضبط الحريات . هناك مثلا من يكره الشرطي لانه حرر لها مخالفة ولم يتجاوز عنه . والواقع أن الشرطي طبق القانون الذي يكرهه ذلك الشخص.
المواطن الصالح يمتثل للقانون و للشرطة و يحب أن يرى الشرطة لان بتواجدها يحس بالقانون.
انا كمواطن عادي منضبط احب القانون و احترمه اكيد لن يكون لي مشكل مع الشرطة .
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5
3 - عادل الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:18
الشرطة خط أحمر، والمس بها مس بالمقدسات، لا خلاف في أن هناك تجاوزات، ولكن يبقى الغالب من رجال ونساء الشرطة محبون لوطنهم وأمنه غايتهم المثلى،...
و الكمال غاية لا تنال...
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5
4 - أحمد الزفزاف الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:19
لولا الأمن لاصبحنا دويلات على شكل دويورات (دوار صغير) و عشنا الويلات كل فوضوي لا يجد نفسه في ضل الأمن يطعن في رجال الأمن
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17
5 - محمد المربع الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:20
بكل مصداقية،رجال الشرطة أو رجال الدرك،أو القوات المساعدة،أو أفراد القوات المسلحة ،هم أبناء الشعب ،من الشعب و إلى الشعب...لا نلومهم في تطبيق القانون...فهم ملزمون بالحفاظ على الأمن والممتلكات...هناك فئة جد قليلة جدا تحسب نفسها فوق القانون...ومع ذلك نقول: تحية وتقدير لكل من يسهر على راحة وأمن هذا الوطن...ودليلي على كلامي هو أنك تستطيع المشي على الأقدام من طنجة إلى لكويرة بكل أمان....والسلام.
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33
6 - الحقد الدفين الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:23
أبرز سمة نعيشها في المغرب تبخيس جهود الموظفين فرجال التعليم مجرد سلايتية والاطباء مجرد جزارين والبوليس والدرك والقضاة وباقي موظفي القطاعات الاخرى مجرد رشايوية علما بأن معظم أصحاب هذه التعاليق الخبيثة نجدهم فاشلين وعدميين وحاقدين
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9
7 - rachid الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:25
تحية عالية لرجال الأمن على كل ما تبذلونه من جهد في سبيل تحقيق الأمن والسلم للمواطن. صحيح أن هناك تجاوزات في بعض الأحيان من طرف البعض، أو انعدام الضمير لدى البعض الاخر، لكن ذلك لا يقتصر على منظومة الامن، بل تعرفه كل القطاعات وبدون استثناء. وكل من يقوم بالنقد ويزكي نفسه، جيدا لو يتسائل ماذا قدموا لهذا الوطن؟
تحية إجلال وتقدير لكل مواطن غيور على وطنه، مهما كانت وظيفته!!!
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11
8 - محمد الدريبي الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:26
منين كانقرا شي مقالات وكانشوف شي ناس كايهاجمو البلاد والمؤسسات الوطنية والله تا كايبقا فيا الحال على هاد المستوى الطايح لي وصلنا ليه، عيب هاد الفعايل راه الديموقراطية دارت باش نزيدو للقدام ونحتارمو بعضياتنا أما نعايرو المؤسسات راه الانحطاط بعينو.
وسمحولي ايلا فت سطر
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4
9 - اولاد امحمد الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:28
لنكون منطقيين لزالت لدى الغالبية منكم تلك الغطرسة ونلمس هذا في مختلف الإدارات التي تديرونها وبمختلف رتبكم وتناسيتم أنكم مثلنا مواطنين، وتتعاملون في الغالب بنوع من السلطوية والتي تحبون دائما إظهارها عكس الشرطة في بلاد المهجر والله العظيم لا تحس بتاتا بما ذكرته أنفا وإنما كأي إدارة من الإدارت يستقبلونك بابتسامة وتأخذ ما انت بحاجة إليه وفي وقت قليل وحتى شرطة الطريق أناس راقيين جدا
نتمنى أن تراعوا هذا الجانب في تعاملكم مع المواطنين المغاربة وشكرا
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18
10 - احمد الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:30
انا كمواطن مغربي حر حتى الاعماق غيور على بلده يشرفني ان اتوجه بخالص التقدير والاحترام والاعتزاز لرجال الامن من أدنى رتبة حتى أعلاه، كما نوجه لهم الشكر على مجعوداتهم للتصدي لكل انواع الجرائم والمخاطرة بأرواحهم للستتباب الامن والامان في نفوس المواطنين ،ومن هدا المنبر ارجو من كل المغاربة الاعزاء احترام رجال الشرطة والجيش والقوات المساعدة والدرك والوقاية المدنية وكل من يسهر على الدافع امن واستقرار المواطن والوطن ،اللهم ادم علينا نعمة الامن والامان.
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11 - Hicham الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:32
الشرطة موسسسة إدارية يجب أن تتحمل النقد كباقي المؤسسات و هي أيضا بها الصالح و الطالح. أما أن تعتبر نفسها فوق النقد فبهذا تتجاوز مبدأ المساواة و تطالب بالتقديس. و ما تعلمه و درسناه أن الاحترام حق و القداسة لله
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12
12 - السعيدي الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:37
نكن لرجال الشرطة كل الاحترام،
ولكن ما ألاحظه في الشارع يتناقض مع ما هو في هذا البيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
حيث أنه يوجد هناك تمييز من خلال تطبيق مخالفات السير بين المواطنين، مثلا إذا ارتكب عنصر من رجال الأمن أو الدرك مخالفة وهو بلباس مدني وخارج أوقات العمل فإنه بمجرد إدلائه ببطاقته المهنية أو التفوه بعبارة "أنا ديالكم" فإنه على الفور يخلى سبيله وتحيته،
كذلك بالنسبة لرجال الأمن خارج أوقات العمل وسياقتهم لدراجات نارية مهربة من الخارج بدون وثائق وبدون وضع الخودة، بعد التوقيف الذي لا يتجاوز الدقيقة تكون هناك التحية العسكرية وتبادل أرقام الهواتف والعمل على رد الجميل بالنسبة للشخص المخالف.
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6
13 - ayoub الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:40
صعب ان تكسر الهوة الحاصلة بين الشعب و الامن مجموعة من الامور كتحكم فهادي منها الماضي السيء مع الامن المغربي و الشعب المغربي مكينساش واخا صفيتو نيتكوم و بدلتو طريقة الخدمة
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7
14 - مهاجر الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:41
وماذا عن الابتزاز من أجل الرشوة
والتفوه بالكلام الساقط
لن أنسى ما حييت أن شرطي مرور نعت أبي "بالحمار" دون أدنى سبب حينها كنت طفلا صغيرا ولازالت عالقة بذهني وأنا الآن إشراف الخمسين
طبعا انا لا أعمم
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7
15 - الحمد لله الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:41
تحية للامن الوطني لما يقومون به من تضحية من اجل سلامتنا رغم المخاطر التي يواجهنها و في مقدمتهم السيد الحموشي ومن هدا المنبر اقول لكم لا تهتمو باصحاب الاقلام الفاسدة و المشوشين اعانكم الله و بارك في خطواتكم الحمد لله في عهد السيد الحموشي اصبحنا نشعر بالاطمانان مرة تحية و وقفة احترام لكم عاش المغرب عاش الملك محمد السادس
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16 - فاض الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:43
وماذا يقول المصدر عن الارقام التي تضع المغرب في مصاف الدول الرشيوية واتحدى كل من يقول العكس.فالدليل على دلك عدد الحوادث الدي يتسبب فيه تهور سائقين اشتروا الطريق بالنقود او النفود.
لطبيعة الحال هناك نسبة قليلة محترمة و تعمل بصدق و لكنهم غالبا ما يرون بعين الريبة و الشك و يبقون حبيسي المكاتب.
الرشوة واقع ينهش جسد المجتمع و اتكلم عن جل القطاعات ليس فقط الشرطة
اولى مراحل الشفاء الاعتراف بالمرض.
الله يهدي من خلق
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4
17 - سعيد الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:45
كل الاحترام والتقدير لرجال الشرطة ولكن (مااتمناه من رجال الشرطة أن يعاملو الناس سواسية إذا كنت فقير يخنزرون فيك و يطبقون عليك القانون إذا كنت غني يضحكون في وجهك ويقولون لك هل انت بخير) من هنا أحيي كل رجل أمن من جيش ملكي ودرك ملكي وقوات مساعدة وشرطة المغربية فلو لا هؤولاء الموظفين سنعيش في جحيم المجرمين كل الاحترام والتقدير لكم يارجال الأمن بكل انوعه أما الحذاء واللباس فهوا من الألبسة الجيدة فهي تزيد في الشخص الذي يرتديها قيمة وشرفا مرة أخرى شكرا لكل رجال الأمن للمجهوداتهم في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين
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7
18 - حسن ويسلان الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:45
العز ،الشكر والحمد للواحد العظيم المداوم النصر للوارثين الهبة وعلاوة القدر لكل حماة الوطن من كل موقع كانوا وسيكونون مدنيين أو لابسين الكسوة والويل لكل الخائنين الذين يركبون صهوة القيم دينية كانت أو فلسفة كونية حقوقية للإسترزاق ،استحمار واستغفال المواطنين الآمنين المطمئنين . القانون وباسمه فقط ولا غير شاء من شاء وكره من كره .
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19 - INCROYABLE MAIS VRAI الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:46
لا شك أن الأمن في السياق التاريخي الذي نعيشه أصبح عميلا للأمبريالية العالمية ، بحيث أصبح عكازا تتكؤو عليه الليبرالية المتوحشة من أجل تحقيق مأربها ، بل أصبح حاميا لعملائها في الداخل ؛ الحكومات تطبق اختيارات لاشعبية تولد حتميا احتقانا جماهيريا ، ويكون دور الشرطة هو تطويع الجماهير الشعبية من أجل الرضوخ لما يفرضه البنك الدولي ذراع القوى الغاشمة الغربية ، هذه وظيفة استراتيجية يقوم بها الأمن ، أما محاربته للجرائم فتلك وظيفة يختفي وراءها دوره التاريخي بالمغرب .
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20 - Mohamed الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:52
تحية تقدير و احترام لكل من يسهر على الأمن بهذا البلد
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21 - قارئ ما خلف السطور الى البحور الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:55
أعجبتني هذه الجملة والله أعجبتني " لأن الشرطيين اليوم يرتدون أحذية يناهز ثمنها 900 درهم للحذاء الواحد بفضل نظام الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير.."
لأنها ذكرتني بمرافعة محامي رحمه الله على إثنين من مرجوي المخدرات حين قال في مرافعته "وان هذان الشابان من خيرة شباب مدينة........... كما أنهما معروفان بسلوكهما وأخلاقهما النبيلة كما أنهما يمارسان لعبة كرة القدم بالفريق المحلي و....."
أما فيما يخص الموضوع المطروح واعتبرا لتجربتي مع العدل والاحسان وتجربتي مع الشرطة والقصد بالتجربة "المجالسة والمحاورة والاحتكاك والفر والكر الصعود الهبوط الاستحسان النقد..."
فلايسعني الا ان أقول لا أحد فوق الشبهات وكل بما لديه فرحون و غدا عند ربكم تختصمون .
أما الحضايا و ممارسوا القوادة والمنبطحون FACE+PILE فأقول لهم يخ يخ يخ يخ يخ
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22 - Vrais الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:57
كيف تردون أن يكون رجل الشرطة في دول العالم الثالت من مجتمع لا يعرف القانون و يتجاهله و لا يحترمه.
رجل الشرطة قبل كل شيء هو من الشعب و مواظن و مع ثقافة المجتمع.
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23 - mohammed essette الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:02
رجال الشرطة كغيرهم من الموظفين و العاملين في مختلف القطاعات الوطنية ومن الواجب احترام كل من يسهر على استثباب الامن و الحفاظ علة ارواحنا و ممتلاكاتنا . و بصفتي كمواطن يمارس حياة عادية في هذا البلد الامين، لم سيبق لي ان ووجهت بسوء المعاملة او ما شابه ذلك من طرف رجال الامن و الدرك لكوني احترم سلوكيات الحياة و القوانين المعمول بها في الحياة العادية و الطريق.
اما الذين ينعثون هؤلاء بمختلف الالفاظ المنحطة فهم الخارجون عن القانون و عديمو الاخلاق و القيم الانسانية.
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24 - F.ATRARI الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:08
نحب وطننا ونفدي أمننا بدمائنا لأنه من لاغيرة له على وطنه وعلى من يسهر على أمنه فهو ناقص الإيمان ٠علينا جميعا أن نعمل على التقريب بين المواطن ورجل الأمن لأن هذا من ذلك،وأن نعمل على إنشاء رابطة حب واحترام بين الجانبين.إني والله لأغار من مواقف عشتها في بلاد المهجر عن حب بلغ ذروته بين المواطن ورجل الأمن ،ولاينخذع المرء ممايراه أحيانا في الإعلام لأنها حالات خاصة ،طبعا هناك تجاوزات من كلا الطرفين،وقدقبض علي ودق وجهي بالحائط حتى سالت دمائي لمجرد أني خرجت من البيت لأستنشق الهواء ليلا أمام بيتي بعد أن قضيت يوما كاملافي مراجعة دروسي ،لكن المرء لايأخذ بجريرة صاحبه، فلولا الأمن لأكل بعضنا البعض، وتقع علينا جميعا مسؤولية الأداء المتيز وإن شاء الله مزيدا من الرقي وتحية تقدير لأمننا ورجاله ومزيدا من الرفاهية وروح الوطنية للمواطنين عامة.
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