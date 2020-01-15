24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:42
|16:22
|18:45
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شاحنات ذكية لجمع النفايات
- أرباب مقاهي الدار البيضاء يرفضون الإغلاق ليلاً
- أولمبيك أسفي يفقد خدمات هدافه أمام اتحاد جدة
- فيدرالية تستنكر "ضرب مجهودات" الفرق المسرحية
- الشتاء يجمد أجساد أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
أخرباش تحذر من اللعب بـ"نار الخطاب العنصري" في وسائل الإعلام (5.00)
- المغرب يطرق باب "نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي" إلى أوروبا - (105)
- الحكومة تُبرئ "الساعة الإضافية" من انتشار "الكريساج" بالمغرب - (105)
- مبادرة برلمانية تراهن على إلغاء الإعدام وتجريم الاغتصاب الزوجي - (71)
- المغرب يبحث إنشاء "منطقة حرة" بالفنيدق لخنق اقتصاد سبتة المحتلة - (53)
- الكثيري: المستعمر مهّد لتفريق الأمازيغ والعرب في الكتاب المدرسي - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصدر أمني يرفض ازدراء الشرطة.. "أصحاب مخالب وأقدام بوليس"
أبدى مصدر أمني استغرابه الشديد لما وصفه "إصرار بعض الجهات والنشطاء على استهداف الأمن واتهام الأمنيين في قضية لها منطلقات ومداخل تشريعية ومُخرجات قانونية، ولا تتقاطع مع جهاز الأمن إلا في الشق المتعلق بمهمة إنفاذ القوانين التي أصدرها المشرع المغربي ونشرت في الجريدة الرسمية".
"وتأسيسا على ذلك، فإننا نرفض جميع الاتهامات المجحفة وعبارات الازدراء التي يمعن البعض في إلصاقها أو محاولة نسبتها لأكثر من سبعين ألف شرطي وشرطية؛ إذ هناك من لا يتورع عن وصفهم بـ (أصحاب المخالب)، ومن يتجاسر ويسميهم بـ (قوات قمعية)، ومن لا يجد حرجا في التعليق على قياسات أرجلهم وأحذيتهم بدعوى أنها تستعمل في دوس المواطنين في التجمهرات"، يستطرد المصدر الأمني.
وأردف المتحدث قائلا: "إن موظفات وموظفي الشرطة يعكفون على تطبيق القوانين التي أقرها المشرع المغربي، ويسهرون على إنفاذ الإجراءات والتدابير المسطرية، بما فيها تلك المقيدة أو السالبة للحرية، وذلك تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وفي احترام تام للضمانات والشكليات المكفولة للمشتبه فيه التي تنهض كحائل ضد الشطط والتعسف. وهذا التطبيق السليم للقانون لا يجعل من الشرطيين أعداءً لأحد، وإن كان في خلاف مع القانون، ولا يسوغ لهذا الأخير أن يعادي الأمنيين ويشرع في المساس بالاعتبار الشخصي لهم ولعائلاتهم".
وشدد المصدر ذاته على أن "مصالح الأمن قامت في السنوات الأخيرة بتوطيد الشكليات والضمانات التي تقنن عمل مصالح الأمن، سواء في فترة البحث ما قبل المحاكمة، أو في التدخلات في الشارع العام؛ إذ تم اللجوء للكاميرات المحمولة لتوثيق التدخلات، والركون لآليات فض التجمهرات عن بعد لتفادي الاحتكاك المباشر مع المتجمهرين، ورفع الاستثمار في الشرطة العلمية والتقنية ومضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة لها بأكثر من 290 بالمائة في محاولة لتطوير البحث الجنائي وجعله يستعيض عن (الاعتراف) بالدليل المادي والعلمي، علاوة على تشديد إجراءات الرقابة والافتحاص وإرساء آليات متينة للتخليق. فمصالح الأمن حرصت على تطوير وسائل عملها لتكون في مستوى تطلعات المواطن، كما أنها قطعت في المقابل مع الانزلاقات الشخصية لموظفيها الماسة بواجباتهم المهنية أو بالحقوق المكفولة للمواطنين".
واستطرد المصدر الأمني حديثه بأن "تحوير النقاش العمومي اليوم حول حرية التعبير من مسألة قانون وتشريع إلى مسألة واقع تستهدف الشرطيين هي قضية غير مقبولة ومشوبة بالتجاوز"، متسائلا: "هل ثبت أن الأشخاص الذين أحالتهم الشرطة القضائية على النيابات العامة مؤخرا تم البحث معهم من أجل أفعال غير مجرمة قانونا، في خرق لمبدأ الشرعية القائل بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؟ الجواب بالنفي، فالقانون المغربي يجرم في مجموعة القانون الجنائي كل العناصر المادية والمعنوية المكونة لجرائم القذف والإهانة والمساس بالمؤسسات الدستورية وإهانة العلم الوطني، ويفرد لها عقوبات سالبة للحرية وأخرى إدانات نقدية، والأمن لم يقم سوى بتطبيق القانون ساري المفعول. وبمفهوم المخالفة، فإن إنكار تطبيق هذا القانون سيجعل الأمنيين محط مساءلة ومتابعة قانونية بأفعال مقررة في التشريعات ذات الصلة".
"فموظف (ة) الأمن يمكن مساءلته في حالة ثبوت خرق آجال الحراسة النظرية عند البحث مع الأشخاص المحالين على العدالة، أو إذا ثبت انتزاع أقوال تحت الضغط والإكراه، أو في حالة حجز أشخاص خارج الأماكن المقررة قانونا... وهي الأمور التي لم يدفع بها أي واحد ممن أحيلوا على العدالة في هذا النوع من القضايا الإجرامية، وهو ما يؤكد سلامة المساطر المنجزة"، يؤكد المصدر الأمني، قبل أن يستطرد حديثه بالقول: "أما تحميل الأمن والأمنيين مسألة تغيير أو ملاءمة القوانين مع الصكوك والشرائع الدولية أو التوسع في تقييدات حرية التعبير فهي مسألة غير مقبولة، لأن مناط وجود الأمن هو خدمة المواطن وتطبيق القانون وليس التشريع وإصدار القوانين".
وتعليقا على أقدام الشرطيين التي أوردها الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد عبادي، في إحدى تدويناته عندما قال: "يُداس بالأقدام"، فقد أجاب المصدر الأمني: "نحن غير معنيين إذا لم يقم البعض بتحيين تصوراته الانطباعية حول الأمن. فمفردة (الأقدام) التي يتحدث عنه البعض هي تعبير مجازي ينصرف إلى الحذاء القديم أو (البروتكان) الذي كانت تستعمله قوات الأمن في تدخلاتها لفض التجمهرات بالشارع العام. وهذه الأحذية جاري القطع النهائي معها، لأن الشرطيين اليوم يرتدون أحذية يناهز ثمنها 900 درهم للحذاء الواحد بفضل نظام الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني. أكثر من ذلك، فالتدخلات اليوم تعتمد على شاحنات ضخ المياه التي تغني الشرطي عن اللجوء لاستخدام القوة المشروعة، والتي يتم التحكم في صبيبها لتحقيق هدف مزدوج، وهو فض التجمهر من جهة دون إصابة المتجمهرين من جهة ثانية".
وختم المصدر الأمني قائلا إن "قدر نساء ورجال الشرطة هو تطبيق القوانين القائمة بتدابيرها الإلزامية، بما يقتضيه ذلك طبعا من أنسنة في التطبيق وحرص على سلامة المساطر. لكن محاولة تحميلهم تبعات نقاشات تشريعية ووسمهم بكلام جارح، فهي مسألة مرفوضة وغير مقبولة، مثلما لا يقبل أي مواطن مغربي آخر أو أي ناشط حقوقي أو فاعل سياسي أن تنتهك كرامته أو تمس سمعة عائلته أو يداس اعتباره الشخصي بالأفواه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
المواطن الصالح يمتثل للقانون و للشرطة و يحب أن يرى الشرطة لان بتواجدها يحس بالقانون.
انا كمواطن عادي منضبط احب القانون و احترمه اكيد لن يكون لي مشكل مع الشرطة .
و الكمال غاية لا تنال...
تحية إجلال وتقدير لكل مواطن غيور على وطنه، مهما كانت وظيفته!!!
وسمحولي ايلا فت سطر
نتمنى أن تراعوا هذا الجانب في تعاملكم مع المواطنين المغاربة وشكرا
ولكن ما ألاحظه في الشارع يتناقض مع ما هو في هذا البيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
حيث أنه يوجد هناك تمييز من خلال تطبيق مخالفات السير بين المواطنين، مثلا إذا ارتكب عنصر من رجال الأمن أو الدرك مخالفة وهو بلباس مدني وخارج أوقات العمل فإنه بمجرد إدلائه ببطاقته المهنية أو التفوه بعبارة "أنا ديالكم" فإنه على الفور يخلى سبيله وتحيته،
كذلك بالنسبة لرجال الأمن خارج أوقات العمل وسياقتهم لدراجات نارية مهربة من الخارج بدون وثائق وبدون وضع الخودة، بعد التوقيف الذي لا يتجاوز الدقيقة تكون هناك التحية العسكرية وتبادل أرقام الهواتف والعمل على رد الجميل بالنسبة للشخص المخالف.
والتفوه بالكلام الساقط
لن أنسى ما حييت أن شرطي مرور نعت أبي "بالحمار" دون أدنى سبب حينها كنت طفلا صغيرا ولازالت عالقة بذهني وأنا الآن إشراف الخمسين
طبعا انا لا أعمم
لطبيعة الحال هناك نسبة قليلة محترمة و تعمل بصدق و لكنهم غالبا ما يرون بعين الريبة و الشك و يبقون حبيسي المكاتب.
الرشوة واقع ينهش جسد المجتمع و اتكلم عن جل القطاعات ليس فقط الشرطة
اولى مراحل الشفاء الاعتراف بالمرض.
الله يهدي من خلق
لأنها ذكرتني بمرافعة محامي رحمه الله على إثنين من مرجوي المخدرات حين قال في مرافعته "وان هذان الشابان من خيرة شباب مدينة........... كما أنهما معروفان بسلوكهما وأخلاقهما النبيلة كما أنهما يمارسان لعبة كرة القدم بالفريق المحلي و....."
أما فيما يخص الموضوع المطروح واعتبرا لتجربتي مع العدل والاحسان وتجربتي مع الشرطة والقصد بالتجربة "المجالسة والمحاورة والاحتكاك والفر والكر الصعود الهبوط الاستحسان النقد..."
فلايسعني الا ان أقول لا أحد فوق الشبهات وكل بما لديه فرحون و غدا عند ربكم تختصمون .
أما الحضايا و ممارسوا القوادة والمنبطحون FACE+PILE فأقول لهم يخ يخ يخ يخ يخ
رجل الشرطة قبل كل شيء هو من الشعب و مواظن و مع ثقافة المجتمع.
اما الذين ينعثون هؤلاء بمختلف الالفاظ المنحطة فهم الخارجون عن القانون و عديمو الاخلاق و القيم الانسانية.