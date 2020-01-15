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الرئيسية | مجتمع | نقابة تطالب بسحب مشروع قانون التأمين الإجباري عن مرض الوالدين

نقابة تطالب بسحب مشروع قانون التأمين الإجباري عن مرض الوالدين

نقابة تطالب بسحب مشروع قانون التأمين الإجباري عن مرض الوالدين
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:00

وجّهت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوة إلى الفرق البرلمانية لرفض وسحب مشروع القانون الحكومي رقم 16.63 المتعلق باستفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض، واصفة إياه بـ"المفبرك" وقائلة إنه "يفرض بموجبه مساهمة جميع الموظفين والموظفات في هذا التأمين، بغض النظر عما إذا كان والدا المعني على قيد الحياة أو متوفيين، أو عدد أفراد الأسرة الواحدة"، مطالبة كذلك "الحكومة بإصدار مرسوم تمديد الاستفادة إلى الوالدين وفق مقتضيات المادة الـ5 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00 دون تمويه وتضليل".

وقالت المنظمة إنه "بعد القرار الحكومي الجائر في المراجعة لقانون التقاعد ومخالفاته السلبية على قيمة المعاش من خلال رفع نسبة المساهمات في صندوق المغربي التقاعد وتقليص نسبة الاستفادة من المعاش تجاوزت 30 في المائة، لتغطية العجز الحاصل في الصندوق المغربي للتقاعد الناتج عن سوء التدبير والفساد والهدر واستفادة أشخاص من غير المساهمين أو الموظفين من معاشات كبيرة على سبيل الريع، والمساهمة الجديدة لسنة 2020 في صندوق الكوارث، علاوة على رسوم وضرائب أخرى مفروضة على الموظفين والمتقاعدين، تسعى الحكومة ورئيس اللجنة بمجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية إلى المزيد من الضغط على القدرة الشرائية للموظفين والموظفات من خلال تمرير هذا القانون، الذي يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات زيادة جديدة في نسبة المساهمة والاشتراكات تقتطع إجباريا من أجور المنخرطين".

وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة سالفة الذكر، إن "فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أصر على تمرير هذا القانون ضدا على مواقف المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان وعدد كبير من الأحزاب، مستعملا نفس المناورات والترويج لمغالطات وبيع الوهم والأخلاق، بهدف تضليل الرأي العام والآباء؛ من قبيل رضا الوالدين، كما جاء على لسان وزيرة سابقة، أو مبدأ التضامن علما أن جميع الموظفين والموظفات يساهمون في التضامن مع الفقراء وذوي الدخل المحدود المشمولين بنظام "الراميد" عبر الضرائب، كما نص على ذلك القانون".

ويقول لطفي إن "القانون 16.83 لا علاقة لها بمبدأ ومفهوم التضامن، كما نصت على ذلك المدونة؛ فهو يستهدف فرض مساهمة جديدة على جميع الموظفين والموظفات ودون استثناء، سواء كان آباؤهم على قيد الحياة أم لا، ومهما كان عددهم في الأسرة الواحدة، أن يساهموا جميعا في التغطية الصحية للأبوين ووفق قانون تعديلي مفبرك، بالرفع من الاشتراكات ونسب المساهمة بطريقة ملتوية، ودون طلب من الموظف أو الموظفة كما نصت عليها المادة الـ5 من قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وبغض النظر عن طلب الموظف أو الموظفة أو المتقاعد أو المتقاعدة لتمديد الاستفادة لوالديه، وحتى في حالة وفاتهم".

وترى المنظمة أن الأمر يتعلق بـ"عملية تزوير مكشوفة هدفها تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، التي وصلت إلى 20 مليارا ويعيش أزمة خانقة بسبب سوء التدبير والهدر في تغطية علاجات خارج الوطن، فضلا عن ارتفاع النفقات نتيجة تلاعبات وتزوير ملفات طبية والنفخ في تكاليف العلاج من طرف بعض المصحات، وارتفاع نسبة التحمل بالنسبة للمؤمنين والمنخرطين إلى 37 في المائة بدل نسبة 20 في المائة القانونية، فضلا عن عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الانتقال إلى المؤسسة الجديدة بتنفيذ المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي وصدر بالجريدة الرسمية يوم 10 أكتوبر 2018".

وتعتبر المنظمة أن المشروع "يتناقض مع كل القوانين والأعراف وحرية الاختيار التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المرجعي والتي حددت بشكل واضح كيفية استفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض"، وتنص المادة الـ5 على ما يلي: "ويمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم"؛ وهو ما يفيد بأن المؤمن المنخرط لدى صناديق التأمين الإجباري عن المرض له الحق في أن يطلب استفادة والديه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك يحدده مرسوم؛ وهو طلب اختياري للموظفين والعمال المنخرطين في صناديق التأمين .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مواطن الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:10
كيف لهم أن يدرجوا الوالدين ضمن المستفيدين من التغطية الصحية ؟ و هناك منهم من هو مسجل و يستفيد من هذه التغطية لكونه كان موظف سابق و زوجته مسجلة باسمه هذا يعني أنه سيستفيد مرتين، لكن الحقيقة هي مسألة سلب الأموال من الموظفين بطريقة غير مباشرة.
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32
2 - عبد القادر جرسيف الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:12
هذه الحكومة تريد الاغتناء بهذه الطريقة ظلما وقهرا وجبرا على المواطن . الا تستطيع الحكومة استفتاء الشعب؟.
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25
3 - Ezzidi Khalil الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:13
tant bien qu'on respectent les droits de l'homme on peut bien se devellopper dans le bon sens .
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4
4 - متتبع الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:14
يجب سحب هذا التأمين وجعله اخياريا،لأن هناك موظفون والديهم متوفون أو يملكون تغطية صحية خاصة بهم
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27
5 - ara الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:18
و باراك من امتصاص دماء الموظفين الله اياخد فيكم الحق هذ خطة اخرى باش تسرقو الموظف راكم عدمتوه ماديا باراك باراك الله اياخد فيكم الحق
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21
6 - هشام متسائل الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:19
ابشروا. قريبا تأمين المرض الإجباري عن الجد والجدة. لأنكم ما باغينش تعيقو وتفيقو
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21
7 - متتبع الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:22
حكومة التشاؤم تعطي الزيادة الهزيلة باليمنى وتأخذ ها باليسرى بواسطة التقاعد والتغطية الصحية المنعدمة وغلاء الأسعار.
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14
8 - brahim الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:22
كولشي عند هد الحكومة اجباري باش اعمرو صنادق
تغطية الصحية لابوين خصها تكون اختياريا اي موضف او عامل هو اطلب
اما الى بغاوها اجبارية ادخلو الابويين مع الزوجة و الابناء بدون الزيادة في الاقتطاعات
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11
9 - لا للسخط الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:28
هدا القانون أعتبره مباركا وله إيجابيات عديدة منها توطيد العلاقة بين الأبناء واباءهم وأمهاتهم.وحتى من توفي والداه يعتبر هدا الاقتطاع صدقة وثوابا وايثارا .سيكون لنا اقتطاعات مهمة وبخاصة في حالة تعدد الأفراد في الأسرة الواحدة.يمكن عندءد استغلال تلك الأموال في أمور تعود بالنفع على الجميع
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-12
10 - بشير الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:31
والدى توفي رحمة الله عليه منذ 15 سنة ووالدتي توفيت رحمة الله عليها منذ 11 سنة. وكان بتمتع قيد حياته هو والوالدة بتغطية صحية ممتازة من لدن المكتب الوطني للكهرباء. ونحن الان سبعة من أبنائه منخرطون في "كنوبس" فباي حق على وجه الأرض_ مهما كان هذا الحق جائرا _ يقتطع من معاشاتنا ورواتبنا لفائدة والدين كانا يتمتعان بتغطية صحية و ماتا منذ أمد طويل. إن حدث هذا فإنه الظلم بعينه الذي لن يسكت عنه احد. انها ستكون النقطة التي تفيض الكأس.
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10
11 - متقاعد الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:38
لا للتغطية الإجبارية عن الأبوين المتوفين!!! نحن نتصدق عليهم كل يوم ونطلب الله لهم المغفرة بعد كل صلاة!! أما أن يجبر عنا ثقل المصاريف فهذا مرفوظ او احتيال لانتهاك جيوب المتقاعدينالمنهكة اصلا!! أما في ما يخص الآباء الأحياء فهذا شيء محبد شرط قبول المعني بالأمر وان يكون اختياريا !! لأن المغاربة معروفين برظا الوالدين ولوكلفتهم مرظ احد الأبوين الاقتراظ والذهاب بهم إلى مصحات خاصة للاستشفاء!!!لذا لا ينهك احد جيوب المواطنين بدعوى رظا الوالدين!!!!نحن أولى بهم من دعوات وتصدق !!!!
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3
12 - الحمد لله الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:39
عندي اخوان في الرضاعة هل سيكون الاقتطاع كذالك على الام التي ارضعتني زايد الابوين الاصليين
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1
13 - سعد الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:40
اظن ان تطبيق هذا القرار سيكون القشة الاخيرة ليتحول المغرب الى سوريا جديدة حينها يكون الرابح خاسرا. هذا ما تدفع له حكومة التافهين لا يعرفون الا جيوب النواطن الساكن لكنه ليس اخرسا عندما يتكلم لن يستطيع احد اخراسه فىيحذر الكتماني وزبانيته ان المواطن المغربي ليس خوافا ولا خانعا ولا سعيدا بعيشة الذل لكن ان بلغ السيل الزبى سيكونون اكبر الخاسرين لانهم سيكونون المستهدفين الاوائل وبعدهم الطوفان. لانهم عيقو بزاف شفارة في المحروقات وفي المواد الغذائية ويشفرو حتى باسم الصحة وبزاااف وراكم عيقتوا
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4
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