24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4216:2218:4520:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. السكك الحديدية تكشف برنامج القطارات خلال العطلة‎ (5.00)

  2. مؤتمر أنفا .. عشرة أيام غيرت المغرب والإنسانية (5.00)

  3. منظومة ذكية تضبط مخالفات "مسافة الأمان" بأبو ظبي (5.00)

  4. أخرباش تحذر من اللعب بـ"نار الخطاب العنصري" في وسائل الإعلام (5.00)

  5. على باب المحاسبة (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية توقف "أستاذ تارودانت" لتعنيف تلميذة

وزارة التربية توقف "أستاذ تارودانت" لتعنيف تلميذة

وزارة التربية توقف "أستاذ تارودانت" لتعنيف تلميذة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:35

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توقيف "أستاذ تارودانت"، المتهم بتعنيف تلميذته في مجموعة مدارس "اورير" الواقعة بجماعة "بونرار".

وذكرت مصادر من وزارة التربية، لهسبريس، أنه "تقرر توقيف الأستاذ احترازيا إلى غاية استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي معه".

وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت أعلنت في وقت سابق تشكيل "لجنة رباعية من أطر المراقبة التربوية والمسؤول عن المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي لإجراء بحث عميق في موضوع التلميذة".

وقرر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، قبل قليل من يومه الأربعاء، متابعة الأستاذ المتهم في حالة اعتقال وإحالته على الجلسة الأولى لمحاكمته في اليوم نفسه.

وينفي الأستاذ المتابع التهم الموجه إليه من طرف عائلة التلميذة، ويؤكد أن الأخيرة "أخبرته بتعنيفها من طرف أمها التي حاولت إلصاق التهمة به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - immad الأربعاء 15 يناير 2020 - 15:42
سبحان الله سرعة صاروخية في توقيف الاستاذ...لكن لو كان هو الضحية لن يتلفت اليه احد ...اصبح رجال التعليم في اسفل الهرم ولا قيمة لهم الكل يسارع للنيل منهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.