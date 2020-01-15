وزارة التربية توقف "أستاذ تارودانت" لتعنيف تلميذة

هسبريس من الرباط

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توقيف "أستاذ تارودانت"، المتهم بتعنيف تلميذته في مجموعة مدارس "اورير" الواقعة بجماعة "بونرار".

وذكرت مصادر من وزارة التربية، لهسبريس، أنه "تقرر توقيف الأستاذ احترازيا إلى غاية استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي معه".

وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت أعلنت في وقت سابق تشكيل "لجنة رباعية من أطر المراقبة التربوية والمسؤول عن المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي لإجراء بحث عميق في موضوع التلميذة".

وقرر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، قبل قليل من يومه الأربعاء، متابعة الأستاذ المتهم في حالة اعتقال وإحالته على الجلسة الأولى لمحاكمته في اليوم نفسه.

وينفي الأستاذ المتابع التهم الموجه إليه من طرف عائلة التلميذة، ويؤكد أن الأخيرة "أخبرته بتعنيفها من طرف أمها التي حاولت إلصاق التهمة به".