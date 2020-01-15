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أكاديمية الرباط تصرف تعويضات الأطر المتدربين

أكاديمية الرباط تصرف تعويضات الأطر المتدربين
ياسين أوشن
الأربعاء 15 يناير 2020 - 22:50

أعلنت أكاديمية التربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن مصالحها المختصة حولت المستحقات المالية الخاصة بالتعويض عن التكوين إلى الحسابات البنكية الخاصة بالأطر الذين يستفيدون من التكوين التأهيلي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط وبمختلف فروعه الإقليمية-فوج 2020.

هذا الإعلان جاء في بلاغ للأكاديمية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، نوهت فيه كذلك "بالجهود المشكورة التي بذلتها كافة الجهات المتدخلة للإسراع بتسوية المستحقات المذكورة".

ولم تفوت الأكاديمية الفرصة دون أن "تتقدم إلى كافة السيدات والسادة أطرها المتدربة بأحر التهاني بمناسبة حلول رأسي السنتين الأمازيغية والميلادية الجديدتين، متمنية لهم جميعا قضاء سنة تدريبية مكللة بالتوفيق والنجاح أسوة بالأفواج السابقة".

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