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ورم كبير يؤزم صحة الرضيعة سلسبيل بعين عودة
الخميس 16 يناير 2020 - 09:05
تعيش الرضيعة سلسبيل المراكشي وضعا صحيا مزريا بسبب ورم ضخم على مستوى الرأس، يستوجب استئصاله عملية جراحية مستعجلة.
ويلتمس والد الرضيعة، إبراهيم المراكشي، الذي يعمل حرفيا بمدينة عين عودة ضواحي العاصمة الرباط، من المحسنين والمتاجرين مع الله أن ينظروا بعين الرأفة والرحمة لحالة ابنته سلسبيل التي بالكاد تجاوزت العام الواحد.
ويخشى الأب المكلوم أن تتعقد صحة رضيعته إذا لم يتم استعجال إجراء العملية لإزالة الورم الكبير خلف الرأس، غير أنه غير قادر على تحمل تكلفة هذا التدخل الجراحي الضروري بسبب وضعيته الاجتماعية ومحدودية دخله.
وهذا رقم هاتف إبراهيم المراكشي لمن يرغب في مد يد المساعدة له: 0681397227