تلاميذ تامسنا وعين عودة يكتشفون "كنوز الإسلام"

هسبريس من الرباط

نظمت مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، الأربعاء بالرباط، زيارة بيداغوجية إلى معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا" لفائدة تلاميذ يتابعون تعليمهم بالثانويتين الإعداديتين مولاي إدريس الأزهر بتامسنا وعمار بن ياسر بعين عودة.

وأبرزت الأستاذة المكلفة بتأطير التلاميذ المستفيدين من البرامج التربوية والثقافية لدى أكاديمية المملكة المغربية، نعيمة عبقري، أن المؤسسة تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر المعلومة ذات الطبيعة الفنية والثقافية وإشاعة الثقافة بين الأجيال الصاعدة، مؤكدة أن الهدف من مثل هاته الزيارات إلى المتاحف، التي تعرض نفائس تبرز مسار انتشار الإسلام في القارة السمراء، يتمثل في المساهمة في نشر وتعميم المعرفة حول التراث الثقافي للمغرب لدى الشباب.

يذكر أن المؤسسة المنظمة خصصت كتيبا تربويا خاصا يتضمن مجموعة من التمارين تم توزيعه على 40 تلميذا بهذه المناسبة، "وذلك لتنمية الحس الجمالي والذوق الفني وإثراء الرصيد المعرفي للتلاميذ".

جدير بالذكر أن فعاليات المعرض الكبير "كنوز الإسلام في إفريقيا.. من تمبكتو إلى زنجبار"، الذي تنظمه مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، انطلقت يوم 17 أكتوبر 2019، وتستمر إلى غاية 25 يناير 2020 بالرباط.

ويعد المعرض فرصة للمهتمين من مختلف الأعمار والمستويات للاطلاع على تاريخ إفريقيا منذ العصور الوسطى، وطرق انتشار الإسلام بها، والفنون الإسلامية من خلال مخطوطات ومصاحف وعمارة.