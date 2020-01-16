مراجعة ضريبية تهمّ معاشات صندوق المغربي للتقاعد

هسبريس من الرباط

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أنه قام بمراجعة أكثر من 151 ألف معاش خاضع للضريبة على الدخل، وسيستفيد المعنيون بالأمر من هذا التخفيض الضريبي ابتداء من 20 يناير الجاري.

وقال الصندوق، في بلاغ له، إنه طبقا لمقتضيات الأحكام التشريعية الجديدة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب والتي تهم رفع الخصم الجزافي المطبق على المبلغ الإجمالي السنوي للمعاش الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم من 55 في المائة إلى 60 في المائة.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 504-19-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والقاضي باستفادة أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وكذلك الملحقين الاقتصاديين والإداريين والتربويين من أقدمية اعتبارية في السلم 10 مدتها ثلاث أو أربع سنوات.

وحسب البلاغ، فإن هذا الإجراء يهم أزيد من 5500 متقاعد أحيلوا إلى التقاعد ما بين 2006 و2016 استفادوا من الترقية من السلم 10 إلى السلم 11، وتمت مراجعة المعاشات المعنية على دفعتين: الدفعة الأولى سيتم تسويتها في 20 يناير 2020، وتخص أساسا المتقاعدين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد ما بين 2012 و2015؛ على أن تتم تسوية الدفعة الثانية، التي تخص المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد عام 2016 وكذلك المعاشات التي تتطلب معالجة خاصة ابتداء من 20 فبراير المقبل.