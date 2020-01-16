"الخزينة العامة" تعلن اعتماد "الوثائق الإلكترونية"

هسبريس من الرباط

أفادت الخزينة العامة للمملكة كافة مرتفقيها وشركائها بأن تسليم مجموعة من الوثائق والشهادات يتم حاليا بشكل إلكتروني في جميع المراكز المحاسبية التابع لها عبر التراب الوطني.

ويتعلق الأمر بوثائق وشهادات إيصالات الأداء، وإقرارات الدفع، وإقرارات المداخيل، وشهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، والشهادة الضريبية الخاصة بالمتنافسين على الصفقات العمومية، وشهادة الخضوع أو عدم الخضوع للضريبة.

وأوضح بلاغ صادر عن الخزينة أن التحقق من صحة هذه الوثائق "يتم من خلال تحميل نسخة عن طريق المسح الضوئي (scannarisation) لرمز الاستجابة السريعة في الجزء الأسفل من الوثيقة عن طريق الهاتف الذكي أو بواسطة إدخال رمز التحقق على موقع الخزينة العامة للمملكة (http://www.tgr.gov.ma/verifdoc).