نداءات حقوقية تجس نبض الدولة لطي صفحة "الاعتقال السياسي"

هسبريس – نورالدين إكجان

مترقبة صدى المراسلات المتكررة، لازالت الحركة الحقوقية الوطنية والدولية تبادر بشكل مسترسل إلى طرح مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على السلطات المغربية، فمباشرة بعد وثيقة 11 يناير 2020، أصدرت "هيومن رايتس ووتش"، بدورها، تقريرا تستعرض فيه مسارات الاعتقالات التي طالت قادة الاحتجاجات وبعض الصحافيين.

وتحاول الحركة الحقوقية استثمار وسائل ضغط متفرقة من أجل ضمان "انفراج سياسي" قريب؛ على غرار وثيقة المطالبة بالاستقلال، إذ أطلق نشطاء حقوقيون وسياسيون "وثيقة 11 يناير 2020" للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم في الشبكات الاجتماعية، آملين أن يكون "مغرب 2020" بدون اعتقال سياسي.

وفي مقابل الخرجات المتوالية للتنظيمات، تنفي أمينة بوعياش، التي عيّنها الملك على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلغة قطعية "وجود سجناء سياسيين في المغرب، بل سجناء اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرات أو أعمال عنف"، وقالت: "هؤلاء لا يتمُّ اعتقالهم بسبب آرائهم، ولكن بسببِ أعمال العنف التي تتخلّلُ هذه المظاهرات أو التّعبيرات العنيفة".

ومعروفٌ أن ملف "حراك الريف" يمثل إحدى أكبر الجبهات التي تتصادم فيها الدولة بالحقوقيين، خصوصا مع أكبر جمعية حقوقية مغربية AMDH، وجمعية أسر المعتقلين (ثافرا)، التي تتابع عن كثب جديد رفاق ناصر الزفزافي، وبلغت حدود التوتر معها منعها من الوصل القانوني، لتتحرك بشكل رمزي، يعززه حضورها الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، يورد أن "وثيقة 11 يناير 2020 لا يجب أن تحتمل أكثر من حجمها، فهي تندرج ضمن مبادرة مستملحة تروم تبسيط الأمور والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين"، معتبرا نفسه مساندا لها، "بحكم أنها تستحضر المطلب الحقيقي، وهو الاستقلال عن كل مظاهر الاستغلال".

ويضيف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أزمة الحراكات الاجتماعية بالمغرب لازالت تراوح مكانها، إذ لا تجاوب مع المبادرات التي أطلقها النسيج الحقوقي الوطني بشأن إطلاق سراح المعتقلين الذين يقبعون بالسجون"، مسجلا أن "الأمل دائما قائم على إمكانية الانفراج، عبر عفو ملكي"، لكنه استدرك بأن "الشروط الموضوعية غير متوفرة حاليا".

ويوضح الحقوقي المغربي أن "الدولة تسير بسرعتين على مستوى قطاع حقوق الإنسان، الأولى مؤسساتية بتكريس عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزارة المكلفة، لكن في الميدان هناك أمر آخر"، مؤكدا أن "القبضة الأمنية والاستهداف الممنهج للحقوقيين يعطل كل شيء".