إطفاء الإنارة العمومية يسائل المردودية الطاقية لـ"الساعة الإضافية"

هسبريس - محمد الراجي

من بين المبررات التي أسبغتها الحكومة على قرار العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة فصول السنة أنّ "الساعة الإضافية" ستُمكّن من ربح "ساعة من الضوء" في اليوم؛ لكن مع دخول فصل الشتاء أصبحت صحّة هذا المبرر مثارَ شكّ.

مردُّ الشكوك حول صحة ربْح المغرب، فعلا، ساعة من الضوء في اليوم هو أنّ مصابيح النور العمومية في شوارع مختلف المدن المغربية لا تنطفئ إلا بعد الساعة الثامنة صباحا، بسبب تأخر انقشاع الظلام.

وبالموازاة، فإنّ مصابيح الإنارة في البيوت، بدورها، تضاء في وقت مبكر جدا من الصباح، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإدارات والمؤسسات والمتاجر؛ وهو ما يعني استهلاك مزيد من الطاقة، وبالتالي يُطرح سؤال: "هل يستفيد المغرب من ساعة الضوء بعد العمل بالتوقيت الصيفي؟".

"لا يمكن القول إنّ الحكومة عمدت إلى العمل بالتوقيت الصيفي، فقط من أجل تخفيض الاستهلاك الطاقي من الكهرباء، هناك أهداف أخرى وراء هذا القرار، ويستحيل أن تكون الغاية منه هو الربح، على المستوى الطاقي وحده"، يقول مولاي إدريس العلاوي، الخبير المالي والاقتصادي.

وأبرز العلاوي، في تصريح لهسبريس، أنّ قرار الحكومة العملَ بالتوقيت الصيفي تقف خلفه مصالحُ أخرى تتعلق، أساسا، بالمصالح التجارية والاقتصادية التي تربطه بدول أخرى، "أما لو كان الهدف فقط هو تخفيض الاستهلاك الطاقي من الكهرباء، فثمّة حلول أخرى فعالة، غيرَ التوقيت الصيفي".

حسب المعطيات الواردة في الدراسة التي أعدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سابقا، ونُشرت سنة 2018، فإنّ العمل بالتوقيت الصيفي مكّن من خفض ذروة الطلب على الطاقة بـ110 ميغاواط"؛ لكنّ "الساعة الإضافية" لا تزال تثير ردودَ أفعال رافضة من طرف فئة كبيرة من المغاربة.

وتزداد مطالب العودة إلى العمل بـ"التوقيت العادي" في فصل الشتاء بالخصوص، حيث يضطر الأطفال الصغار إلى مغادرة بيوت أسرهم في الصباح تحت جنح الظلام، على الرغم من تأخير مواعيد الدخول المدرسي في الفترة الصباحية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى العمّال والموظفين.

واعتبر مولاي إدريس العلاوي أنّ ثمّة حلا فعالا للاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية تعمل به دول أخرى دون اللجوء إلى "الساعة الإضافية"، ويكمن هذا الحل في زيادة سعر استهلاك الكهرباء في فترة معيّنة من الليل، من أجل دفع الناس إلى عدم الإفراط في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.

وتابع المتحدث ذاته: "أستطيع أن أؤكد، بنسبة 99 في المائة، أن الحكومة لم تقرر العمل بالتوقيت الصيفي طيلة فصول السنة، بهدف تخفيض الاستهلاك الطاقي فقط؛ بل هناك أهداف أخرى".