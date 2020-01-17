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كُتّاب وآراء
أمزازي ينتظر القضاء لحسم ملف "أستاذ تارودانت"
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه ينتظر ما سيسفر عنه التحقيق القضائي مع الأستاذ الموقوف على خلفية اتهامه بتعنيف تلميذة في مدينة تارودانت، والذي وضع رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
ورفض أمزازي الإدلاء بتوضيحات حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته في حق الأستاذ المعني في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه، مكتفيا بالقول، في تصريحات للصحافيين على هامش حفل بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال بالرباط: "القضية بيد القضاء، وقد قمنا بتوقيف احترازي للأستاذ..وبعد قرار القضاء سنطبق الإجراءات التي يجب أن تطبق".
الموقف نفسه عبر عنه أمزازي بخصوص القضية المعروفة بـ"المال مقابل الماستر" في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إذ قال: "القضية بيد القضاء..وحين يدخل القضاء على الخط نرجع إلى الوراء، وحين تتبلور لدينا فكرة واضحة حول الموضوع سنتخذ الإجراءات اللازمة التي ينبغي أن تتخذ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
واذا كان المعلم يجب ان يعاقب لا رحمة ولا شفقة .
المهم العدالة