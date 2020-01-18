وزارة التربية تُعمم تدريس التلاميذ نصوصا أدبية من تاريخ المغرب

هسبريس - محمد الراجي

تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لضمّ نصوص أدبية، من قصص وروايات، إلى المقررات الدراسية، في مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية، تتناولُ مواضيع ذات صلة بتاريخ المغرب.

القصص والروايات التي ستعممها وزارة التربية الوطنية على المؤسسات التعليمية، في مختلف مناطق المغرب، هي نتائج مباراة أجرتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، خلال السنتين الأخيرتين، ساهم فيها قصاصون وروائيون وكتاب بنصوص حول تاريخ المغرب، موجهة بالأساس إلى الأطفال واليافعين.

وبلغ عدد النصوص التي قدمها المشاركون في المباراة 72 نصا، انتُقي منها 41 عملا، جرى طبْعها بمساهمة وزارة الثقافة، وحصلت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على موافقة مبدئية من وزير التربية الوطنية لتعميمها في المؤسسات التربية والتعليمية، حسب ما صرح به الكثيري في لقاء بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وقال الكثيري، خلال اللقاء المنظم من طرف وزارة التربية الوطنية بالرباط، مساء الجمعة، إنّ الغاية من القصص والروايات التي تسعى الوزارة إلى تدريسها للتلاميذ هي "إشاعة التربية والثقافة التي أنتجت وأفرزت جيل 1944، الذي قدم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ومنه نساء ورجال التربية والتعليم".

من جهة ثانية، قال الكثيري إن ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال "كانت منارة على درب الكفاح الوطني، وخارطة طريق وحدّا مفصليا بين عهد مطالبة سلطات الحماية بالإصلاحات، والتي لم تُوفِ بها، وعهد الجهر بالمطالبة بالاستقلال".

واعتبر الكثيري أن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، يوم 11 يناير 1944، والتي تُوّجت باستقلال المغرب عام 1956، "هي أسلوب سياسي في الممارسة الوطنية الحقة، التي تدفع الإنسان ليعمل على قدر جهده لخدمة الوطن ودفع المضار عن بلده بمقتضى العقل والحكمة".

واستحضر المندوب السامي للمقاومين وأعضاء جيش التحرير ما عانى منه المغاربة الذين احتجوا وتظاهروا من أجل المطالبة بالاستقلال، وما تعرضوا له من قمع وتنكيل من طرف سلطات الحماية، مبرزا أن المدرّسين المغاربة طالهم حظ وافر من التنكيل والقمع الجسدي والنفسي، إذ تعرضوا لملاحقات ومضايقات، وتم إخلاؤهم من مدارسهم.

من جهته قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنّ تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال "هي مناسبة لإحياء روح الوطنية الصادقة، وذلك من خلال ما تحمله هذه الذكرى من معاني التضحية والنضال والكفاح، والالتحام الوثيق بين العرش والشعب، من أجل الانعتاق والحرية، وتحقيق وتثبيت السيادة الوطنية".

كلمة أمزازي لم تخْلُ من هموم المنظومة التربوية، إذ دعا الفاعلين التربويين إلى "المزيد من التعبئة والانخراط الجماعي في الورش الإصلاحي الكبير الذي تشهده المنظومة، حتى نجعل جميع مؤسساتنا التعليمية والتكوينية والجامعية والمهنية مؤسسات لتحقيق الإنصاف والجودة، ودعامة متينة للارتقاء بالفرد والمجتمع".

وعدّ أمزازي مهمة التربية والتعليم أفضل ما يمكن أن يقدمه المغاربة لبلدهم، قائلا: "أفضل خدمة يمكن أن نقدمها لبلدنا الحبيب هي أن نساهم، من مختلف المواقع والوظائف والمسؤوليات، في تكوين نساء ورجال الغد، والمواطنات والمواطنين الصالحين، المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن، ولقيادة نهضة البلاد الشاملة".

وتم، في ختام الحفل، تسليم الأوسمة الملكية الخاصة بموظفي التكوين المهني والإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي، والأوسمة الملكية الخاصة بموظفي جامعة محمد الخامس بالرباط، والأوسمة الملكية الخاصة بموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.