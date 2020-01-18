هيئة تدعو إلى ارتكاز التنمية على محاربة الرشوة

هسبريس - و.م .ع

دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أمس الجمعة بالرباط، إلى جعل محاربة الرشوة "ركيزة أساسية" في بلورة النموذج التنموي الجديد.

وأوضح الراشدي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الهيئة تطمح إلى أن يضخ النموذج التنموي المنشود دينامية جديدة في مسلسل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ضرورة مواصلة بناء هيكلة الهيئة لكي تتمكن من الاضطلاع بدورها الدستوري على أحسن وجه، وإرساء الآليات الكفيلة بالتقليص من آفة الرشوة التي تعتبر "العائق الأساسي" أمام تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية قوية ومستدامة وشاملة.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح إلى المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك؛ وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستوفر، في الإطار التشاركي نفسه، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع إلى المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.