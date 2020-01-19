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الرئيسية | مجتمع | إدماج يجمع بين وكالة التنمية الاجتماعية و"لاميج"

إدماج يجمع بين وكالة التنمية الاجتماعية و"لاميج"

إدماج يجمع بين وكالة التنمية الاجتماعية و"لاميج"
هسبريس من الرباط
الأحد 19 يناير 2020 - 13:20

وقّعت وكالة التنمية الاجتماعية (ADS) وفرع الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بتمارة (AMEJ TEMARA)، على اتفاقية شراكة حول موضوع "مشروع إدماج" بمقر التنسيقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بالرباط.

فاطمة أحممو، المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، جهة الرباط – سلا – القنيطرة، أكدت أن مشروع الشراكة يندرج في إطار تنزيل إستراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية التي يندرج ضمن محاورها، محور يتعلق بالدعم المحلي للبرامج الاجتماعية من خلال تنفيذ برامج التنشيط الاجتماعي عن قرب عبر الرياضة، الثقافة والترفيه.

وأضافت فاطمة أحممو، في التصريح ذاته، أن موضوع هذه الشراكة يهدف إلى تنفيد وإنجاز مشروع "إدماج" الرامي إلى تعزيز وتقوية التماسك الاجتماعي للشباب والأطفال وتحفيز الإبداع الاجتماعي لديهم وتقوية الذكاء الجماعي داخل الأحياء الحضرية الفقيرة والهامشية وتخفيف حدة الإقصاء الاجتماعي ومن مظاهر الانحراف والعنف داخل الأحياء الفقيرة والهامشية المستهدفة من المشروع ودعم ومواكبة سيرورة التنشيط الاجتماعي عن قرب داخل الأحياء الفقيرة والهامشية.

كما اعتبرت المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، جهة الرباط – سلا – القنيطرة أن مشروع "إدماج" سيشكل مدخلا للاشتغال في مشاريع أخرى بإقليم الصخيرات تمارة.

من جانبه، اعتبر خليل سعدي، رئيس فرع الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بتمارة (AMEJ TEMARA)، أن مشروع "إدماج" هو مشروع مهم سيمكن الشباب والأطفال المستهدفين منه من الاستفادة من فقراته التي تندرج في إطار محور مهم لإستراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية المتعلق بالدعم المحلي للبرامج الاجتماعية.

يذكر أن حفل التوقيع حضره أطر وكالة التنمية الاجتماعية وأعضاء الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.

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